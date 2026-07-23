Nečakaný zvrat: Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii

Predseda dozornej rady Fondu na podporu umenia (FPU) Matúš Oľha počas tlačovej konferencie

Foto: TASR/Jakub Kotian

Lucia Mužlová
TASR
Koniec vo funkcii.

Predseda Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Matúš Oľha sa rozhodol abdikovať na svoj post. Informoval o tom TASR. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať.

Tento krok prichádza po včerajšom Oľhovom „úteku“ pred novinármi, ale aj po informáciách, kedy sa ozvali zamestnanci a nahlásili odpočúvacie zariadenie v kanceláriách. Na včerajšom rokovaní Rady Fondu na podporu umenia Oľha vykázal novinárov, neskôr odmietol odpovedať na otázky a ušiel.

Oľha je presvedčený, že to, čomu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti. „Je to niekoľkomesačný lynč. Nepotvrdené podozrenia sa opakujú tak dlho, až sa z nich stanú ‚fakty‘. Poskytnuté vysvetlenia sa zamlčia, pretože by pokazili príbeh, ktorý bol napísaný skôr, než padla prvá otázka,“ uviedol doterajší predseda Rady FPU.

Matúš Oľha a Martina Šimkovičová počas tlačovej besedy
Reprofoto: Ministerstvo kultúry SR

Povedal, prečo včera reagoval tak, ako reagoval

Ctí si právo novinárov i verejnosti na kritiku inštitúcie. Vyjadrovanie sa k FPU a jeho orgánom však považuje za „systematické opotrebúvanie konkrétnych ľudí, ktoré má dosah na konkrétnych ľudí a prestalo byť únosné“.

Nespochybňuje ani právo médií pýtať sa a povinnosť verejnej inštitúcie odpovedať. „FPU si túto povinnosť preukázateľne a opakovane plní a nad rámec toho, čo jej ukladá zákon,“ zdôraznil Oľha. „Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a donekonečna,“ vyhlásil.

V tomto kontexte vysvetlil Oľha i reakciu po stredajšom (22. 7.) rokovaní rady FPU. „Neodpovedal som na otázky preto, že som už nemal čo dodať. Na tie isté otázky odpovedám verejne niekoľko mesiacov a odpovede sa jednoducho neberú na vedomie. Nešlo o mlčanie. Išlo o vyčerpanie človeka, ktorý sa už mnohokrát vyjadril a zakaždým zistil, že na tom nezáleží,“ dodal.

Aj na základe stredajších udalostí sa preto rozhodol abdikovať na post predsedu Rady FPU. „Vo svojej práci na prospech ozdravenia pomerov v slovenskej kultúre budem pokračovať ako riadny člen rady FPÚ aj naďalej,“ doplnil.

Po stredajšom rokovaní Rady FPU, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu, predseda rady najskôr oznámil, že fond podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašnej správy. Na následné otázky médií neodpovedal a evidentne rozrušený sa snažil vymaniť z ich dosahu.

V priestoroch FPU mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Pre TASR to vo štvrtok 16. júla potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Zamestnanci mali nájsť odpočúvacie zariadenia v kanceláriách pod stolmi.

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