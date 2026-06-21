Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero

Kamenné kruhy v Poľsku

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Vybrali sme sa spoznávať málo známe oblasti regiónu Kašubsko na severe Poľska, ktorý ukrýva nádhernú prírodu.

Pri potulkách na bicykli sme sa dostali na miesto, ktoré sa spája s legendami. Pôvodná funkcia kamenných kruhov vo Węsiorach (Kamienne kręgi w Węsiorach) nie je známa, a preto okolo nich vznikli rôzne tajuplné príbehy. Čo ale isté je, že si tu užijete príjemné chvíle uprostred prírody a zabudnete na ruch okolitého sveta. 

Hovorí sa, že energiu z kamenných kruhov načerpáte, ak si na kamene ľahnete na brucho s hlavou otočenou na sever, čím sa vaše čakry očistia od zlej energie. “Napriek tomu, že ležanie v tomto kruhu na kameňoch vyzerá odstrašujúco, po niekoľkých minútach sa telo podvolí, objaví sa pocit ležania na mäkkom matraci,” sľubuje tabuľka, ktorú sme našli pri kruhoch v lese.

Ide o jednu z legiend, ktoré sa šíria o “mystických vlastnostiach” kamenných kruhov vo Węsiorach. Poďme však od začiatku.

Kamenné kruhy sú miestnou turistickou atrakciou

Od poľského pobrežia, kde sme navštívili Slowinský národný park a prímorské dedinky Puck a Łeba, sme sa presunuli asi hodinu a pol autom do vnútrozemia, do obce Sulęczyno. Ak milujete aktívne trávenie voľného času bez davov ľudí, tu si prídete na svoje. Našou zastávkou bola Kajlandia, miestne centrum aktívneho odpočinku, kde sme si prenajali bicykle. 

Vyrazili sme po cyklotrase vedúcej cez les okolo jazier. Naša naplánovaná trasa mala dĺžku približne 20 kilometrov a už po niekoľkých úvodných zdolaných metroch na dvoch kolesách sme sa ocitli na lesnej cestičke. Ňou sme pokračovali necelú hodinu, až sme zastavili uprostred lesa pri kamenných kruhoch, ktoré sú miestnou turistickou atrakciou a sú zaujímavé bez ohľadu na to, či človek verí, že z nich sála zvláštna energia, alebo nie.

Sulęczyno v Poľsku
Foto: Screen Mapy.com/interez.sk (Zuzana Veslíková)

Kamenné kruhy vo Węsiorach sú archeologickým náleziskom, ktoré sa datuje do obdobia od 1. do 3. storočia nášho letopočtu. Skladá sa z troch kamenných kruhov, čiastočných pozostatkov štvrtého kruhu a 20 mohýl. Najväčší z kruhov má priemer 26 metrov a kamenné kruhy sú tvorené zvislo osadenými kameňmi.

Archeológovia tu narazili aj na pohrebisko, na ktorom boli ľudia pochovávaní dvoma spôsobmi – do kostrových hrobov a po spopolnení. Keďže ľudské pozostatky neboli umiestnené v radoch alebo podľa určitého vzoru, vznikli domnienky, že toto miesto mohlo byť dejiskom náboženských obradov či súdov. To, že ich pôvodná funkcia nie je celkom objasnená, je dôvodom, prečo kruhy získali povesť záhadných. Dôkazy, že by kamene skutočne vyžarovali nejakú energiu, neexistujú.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Návod na “rituál”, ktorý si môžete vyskúšať

Pri treťom kamennom kruhu s názvom Strážca sme sa dočítali, že tieto kamenné kruhy sú pozostatkami po kmeni Gótov, ktorí sem prišli zo Švédska. Ide o súhvezdný kalendár, ktorý mal veľký význam pri poľnohospodárstve a pomáhal určiť čas vhodný na sejbu a zber plodín. Kruh Strážca má podľa legendy vyžarovať veľmi silnú energiu a je nazývaný aj svetelným kruhom.

Ďalej nasleduje “návod”, ako využiť energiu z tohto kruhu buď prostredníctvom chodidiel alebo počas ležania. Tieto inštrukcie sú ukončené upozornením pre ľudí “veľmi vystresovaných životom” a “vodičov áut”, ktorí by sa po absolvovaní tejto “kúry” mohli cítiť ako po hlbokom spánku.

Legenda o kamenných kruhoch
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

My sme si skúsili na kamene ľahnúť – boli presne také tvrdé, ako sme predpokladali, a na mäkký matrac sa, žiaľ, nepremenili. Poprechádzali sme sa v lese okolo kruhov a aj keď sme energiu z nich necítili, lesná prechádzka nám veľmi dobre padla. Asi po 20 minútach sme opäť nasadli na bicykle a pokračovali ďalej k jednému z miestnych jazier.

Naokolo nebolo nič, iba hustý les a miestna príroda nás úplne uchvátila. Aj keď sme v niektorých úsekoch nevládali šliapať na bicykloch, každý jeden zdolaný meter v tomto nádhernom prostredí stál za to.

Kašubský les v Poľsku
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Druhé najväčšie kamenné kruhy v Európe sa ukrývajú len neďaleko

Zaujímavosťou je, že neďaleko, asi 70 kilometrov autom od tohto miesta, sa nachádza ďalšie podobné – kamenné kruhy v Odrách (Kręgi Kamienne Odry). Tie získali prezývku “poľský Stonehenge” a považujú sa za najväčšie kamenné kruhy v Poľsku a druhé najväčšie v Európe.

Nachádza sa tu až 12 kruhov (najväčší z nich má priemer 33 metrov) a 30 pohrebných mohýl. Archeológovia zistili, že ide o cintorín s rodinnými hrobkami. Ak vás teda fascinujú miesta tohto typu, stačí vyraziť do lesov k našim susedom.

Našli sme aj ďalšie zaujímavé miesta na okolí

Po cykloturistike sme sa vybrali pozrieť vyhliadkovú vežu v obci Wdzydze Kiszewskie, ktorá je vzdialená asi 40 minút autom od kamenných kruhov vo Węsiorach. Je vysoká 35,6 m a postavená zo smrekovcového dreva. Po absolvovaní niekoľkých desiatok schodov sa nám naskytol výhľad na miestne jazero Wdzydze, ktoré sa nazýva aj Kašubským moromIde o súbor piatich prepojených jazier – Wdzydze, Radolne, Gołuń, Jelenie a Słupinko, ktoré sú súčasťou miestnej chránenej oblasti.

Vyhliadková veža Wdzydze Kiszewskie
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Naše potulky po miestnom poľskom regióne Kašubsko sme zakončili v skanzene s názvom Regional Centre of Education and Promotion of Kashubia v Szymbarku, kde sme sa dozvedeli čosi viac o etnografickej skupine Kašubov, o kašubskej histórii a tradíciách, ale taktiež aj o smutnej histórii spojenej s deportáciou Poliakov na Sibír.

Hlavnou atrakciou tohto miesta je “dom hore nohami”, ktorý zaujal školské skupiny detí, ale aj nás dospelých. Mali sme v ňom pocit, akoby sme padali. Jeho účelom bolo zachytiť chaos počas komunizmu a poukázať na to, že svet bol vtedy hore nohami, čo sa mu podarilo.

Regionálne centrum Kašubsko
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Ak sa do tejto poľskej oblasti, ktorá pre nás zostáva skrytým klenotom, vyberiete, môžete navštíviť Kašubský etnografický park (Kashubian Ethnographic Park), ktorý sa tiež nachádza v už spomínanej obci Wdzydze Kiszewskie alebo Park dedičstva parných lokomotív (Steam Engine Heritage Park) v meste Kościerzyna, kde môžete obdivovať až 81 lokomotív, vozňov či traťových zariadení.

Poľsko je mimoriadne pestrá krajina

Ako sme sa už presvedčili, náš poľský sused ponúka nádhernú prírodu na severe v oblastiach Kašubska, Baltské more, pripomienky smutnej histórie, na ktoré môžete naraziť v bývalých nacistických táboroch, napríklad Majdanek, či sa o nej dozvedieť viac pri potulkách Lublinom alebo Varšavou.

Jedným z najzaujímavejších transformačných poľských miest je zas Lodž, kde sa Poliakom podarilo premeniť staré textilné priemyselné centrum na kreatívne a technologické mesto. A ak milujete oddych, priamo pri našich hraniciach nájdete hneď niekoľko termálnych kúpeľov, ako Chocholowskie termy, kde si doprajete zaslúžený odpočinok.

Otvoriť galériu (10)

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac