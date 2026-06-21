Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero

Pri potulkách na bicykli sme sa dostali na miesto, ktoré sa spája s legendami. Pôvodná funkcia kamenných kruhov vo Węsiorach (Kamienne kręgi w Węsiorach) nie je známa, a preto okolo nich vznikli rôzne tajuplné príbehy. Čo ale isté je, že si tu užijete príjemné chvíle uprostred prírody a zabudnete na ruch okolitého sveta.
Hovorí sa, že energiu z kamenných kruhov načerpáte, ak si na kamene ľahnete na brucho s hlavou otočenou na sever, čím sa vaše čakry očistia od zlej energie. “Napriek tomu, že ležanie v tomto kruhu na kameňoch vyzerá odstrašujúco, po niekoľkých minútach sa telo podvolí, objaví sa pocit ležania na mäkkom matraci,” sľubuje tabuľka, ktorú sme našli pri kruhoch v lese.
Ide o jednu z legiend, ktoré sa šíria o “mystických vlastnostiach” kamenných kruhov vo Węsiorach. Poďme však od začiatku.
Kamenné kruhy sú miestnou turistickou atrakciou
Od poľského pobrežia, kde sme navštívili Slowinský národný park a prímorské dedinky Puck a Łeba, sme sa presunuli asi hodinu a pol autom do vnútrozemia, do obce Sulęczyno. Ak milujete aktívne trávenie voľného času bez davov ľudí, tu si prídete na svoje. Našou zastávkou bola Kajlandia, miestne centrum aktívneho odpočinku, kde sme si prenajali bicykle.
Vyrazili sme po cyklotrase vedúcej cez les okolo jazier. Naša naplánovaná trasa mala dĺžku približne 20 kilometrov a už po niekoľkých úvodných zdolaných metroch na dvoch kolesách sme sa ocitli na lesnej cestičke. Ňou sme pokračovali necelú hodinu, až sme zastavili uprostred lesa pri kamenných kruhoch, ktoré sú miestnou turistickou atrakciou a sú zaujímavé bez ohľadu na to, či človek verí, že z nich sála zvláštna energia, alebo nie.
Kamenné kruhy vo Węsiorach sú archeologickým náleziskom, ktoré sa datuje do obdobia od 1. do 3. storočia nášho letopočtu. Skladá sa z troch kamenných kruhov, čiastočných pozostatkov štvrtého kruhu a 20 mohýl. Najväčší z kruhov má priemer 26 metrov a kamenné kruhy sú tvorené zvislo osadenými kameňmi.
Archeológovia tu narazili aj na pohrebisko, na ktorom boli ľudia pochovávaní dvoma spôsobmi – do kostrových hrobov a po spopolnení. Keďže ľudské pozostatky neboli umiestnené v radoch alebo podľa určitého vzoru, vznikli domnienky, že toto miesto mohlo byť dejiskom náboženských obradov či súdov. To, že ich pôvodná funkcia nie je celkom objasnená, je dôvodom, prečo kruhy získali povesť záhadných. Dôkazy, že by kamene skutočne vyžarovali nejakú energiu, neexistujú.
Návod na “rituál”, ktorý si môžete vyskúšať
Pri treťom kamennom kruhu s názvom Strážca sme sa dočítali, že tieto kamenné kruhy sú pozostatkami po kmeni Gótov, ktorí sem prišli zo Švédska. Ide o súhvezdný kalendár, ktorý mal veľký význam pri poľnohospodárstve a pomáhal určiť čas vhodný na sejbu a zber plodín. Kruh Strážca má podľa legendy vyžarovať veľmi silnú energiu a je nazývaný aj svetelným kruhom.
Ďalej nasleduje “návod”, ako využiť energiu z tohto kruhu buď prostredníctvom chodidiel alebo počas ležania. Tieto inštrukcie sú ukončené upozornením pre ľudí “veľmi vystresovaných životom” a “vodičov áut”, ktorí by sa po absolvovaní tejto “kúry” mohli cítiť ako po hlbokom spánku.
My sme si skúsili na kamene ľahnúť – boli presne také tvrdé, ako sme predpokladali, a na mäkký matrac sa, žiaľ, nepremenili. Poprechádzali sme sa v lese okolo kruhov a aj keď sme energiu z nich necítili, lesná prechádzka nám veľmi dobre padla. Asi po 20 minútach sme opäť nasadli na bicykle a pokračovali ďalej k jednému z miestnych jazier.
Naokolo nebolo nič, iba hustý les a miestna príroda nás úplne uchvátila. Aj keď sme v niektorých úsekoch nevládali šliapať na bicykloch, každý jeden zdolaný meter v tomto nádhernom prostredí stál za to.
Druhé najväčšie kamenné kruhy v Európe sa ukrývajú len neďaleko
Zaujímavosťou je, že neďaleko, asi 70 kilometrov autom od tohto miesta, sa nachádza ďalšie podobné – kamenné kruhy v Odrách (Kręgi Kamienne Odry). Tie získali prezývku “poľský Stonehenge” a považujú sa za najväčšie kamenné kruhy v Poľsku a druhé najväčšie v Európe.
Nachádza sa tu až 12 kruhov (najväčší z nich má priemer 33 metrov) a 30 pohrebných mohýl. Archeológovia zistili, že ide o cintorín s rodinnými hrobkami. Ak vás teda fascinujú miesta tohto typu, stačí vyraziť do lesov k našim susedom.
Našli sme aj ďalšie zaujímavé miesta na okolí
Po cykloturistike sme sa vybrali pozrieť vyhliadkovú vežu v obci Wdzydze Kiszewskie, ktorá je vzdialená asi 40 minút autom od kamenných kruhov vo Węsiorach. Je vysoká 35,6 m a postavená zo smrekovcového dreva. Po absolvovaní niekoľkých desiatok schodov sa nám naskytol výhľad na miestne jazero Wdzydze, ktoré sa nazýva aj Kašubským morom. Ide o súbor piatich prepojených jazier – Wdzydze, Radolne, Gołuń, Jelenie a Słupinko, ktoré sú súčasťou miestnej chránenej oblasti.
Naše potulky po miestnom poľskom regióne Kašubsko sme zakončili v skanzene s názvom Regional Centre of Education and Promotion of Kashubia v Szymbarku, kde sme sa dozvedeli čosi viac o etnografickej skupine Kašubov, o kašubskej histórii a tradíciách, ale taktiež aj o smutnej histórii spojenej s deportáciou Poliakov na Sibír.
Hlavnou atrakciou tohto miesta je “dom hore nohami”, ktorý zaujal školské skupiny detí, ale aj nás dospelých. Mali sme v ňom pocit, akoby sme padali. Jeho účelom bolo zachytiť chaos počas komunizmu a poukázať na to, že svet bol vtedy hore nohami, čo sa mu podarilo.
Ak sa do tejto poľskej oblasti, ktorá pre nás zostáva skrytým klenotom, vyberiete, môžete navštíviť Kašubský etnografický park (Kashubian Ethnographic Park), ktorý sa tiež nachádza v už spomínanej obci Wdzydze Kiszewskie alebo Park dedičstva parných lokomotív (Steam Engine Heritage Park) v meste Kościerzyna, kde môžete obdivovať až 81 lokomotív, vozňov či traťových zariadení.
Poľsko je mimoriadne pestrá krajina
Ako sme sa už presvedčili, náš poľský sused ponúka nádhernú prírodu na severe v oblastiach Kašubska, Baltské more, pripomienky smutnej histórie, na ktoré môžete naraziť v bývalých nacistických táboroch, napríklad Majdanek, či sa o nej dozvedieť viac pri potulkách Lublinom alebo Varšavou.
Jedným z najzaujímavejších transformačných poľských miest je zas Lodž, kde sa Poliakom podarilo premeniť staré textilné priemyselné centrum na kreatívne a technologické mesto. A ak milujete oddych, priamo pri našich hraniciach nájdete hneď niekoľko termálnych kúpeľov, ako Chocholowskie termy, kde si doprajete zaslúžený odpočinok.
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