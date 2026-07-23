Lieky na chudnutie môžu spôsobiť vypadávanie vlasov až alopéciu. Spájajú sa aj s nedostatkom železa a zinku

Žena si kontroluje vypadávanie vlasov a druhá si pichá injekciu do brucha

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Zdravie
Ozempic, Wegovy a Mounjaro súvisia s množstvom nežiaducich účinkov.

Ľudia na celom svete zhadzujú kilá takmer ako mávnutím čarovného prútika. GLP-1 lieky, ako sú Ozempic, Mounjaro či Wegovy sa stali hitom medzi ľuďmi, ktorí túžia po štíhlej postave bez hodín strávených v posilňovni. Avšak tieto lieky spôsobujú aj obrovské množstvo závažných vedľajších účinkov. V najnovšom výskume vedci zistili, že môžu spôsobiť aj vypadávanie vlasov až alopéciu.

So zistením, že GLP-1 lieky môžu súvisieť s vypadávaním vlasov, prišiel vedecký portál ScienceAlert, ktorý tak informuje na základe novej vedeckej štúdie.

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V posledných mesiacoch správy o „zázračnej injekcii na chudnutie“ na nás vyskakujú vari odvšadiaľ. Lieky ako Ozempic, Wegovy či Mounjaro, pôvodne určené na liečbu cukrovky 2. typu, teraz pomáhajú ľuďom rýchlo zhodiť nadbytočné kilá, pretože tlmia chuť do jedla a regulujú hladinu cukru v krvi.

Tieto lieky fungujú tak, že napodobňujú hormón GLP-1, ktorý máme prirodzene v tele, pričom ovplyvňuje trávenie, hlad, ale aj mozog. Výsledky sú ohromujúce, preto ich nepoužívajú len diabetici, ale aj zdraví ľudia, ktorí túžia schudnúť. No ich užívanie má aj tienistú stránku.

Môžu spôsobiť vypadávanie vlasov

Vedci z Pensylvánskej univerzity teraz prišli s novým zistením, podľa ktorého tento typ liekov môže spôsobiť vypadávanie vlasov až alopéciu, čo je chorobný stav, pri ktorom vypadajú nielen všetky vlasy, ale aj chlpy na tele.

Odborníci skúmali viac ako 12-tisíc ľudí užívajúcich GLP-1 lieky, pričom do úvahy brali aj ďalšie premenné, ako sú vek, pohlavie, etnicita a už existujúce ochorenia. Zistili, že pri užívaní GLP-1 liekov mali ľudia o 37 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú trpieť rednutím vlasov. Avšak tento stav by mal byť len dočasný a po vysadení liekov by mali vlasy dorásť.

Výskumníci zároveň dodali, že zatiaľ však nemajú veľa presvedčivých dôkazov o tejto súvislosti, preto je potrebný ďalší výskum. No poukázali na to, že rýchle chudnutie je spojené s vypadávaním vlasov, ako aj s nedostatkom železa a zinku, čo narúša normálny cyklus vlasov.

Žena si češe vlasy, ktoré jej vypadávajú
Ilustračné foto: Freepik

Lieky na chudnutie spôsobujú aj ďalšie nežiaduce účinky

Ďalšia štúdia zas zistila, že GLP-1 lieky môžu spôsobovať aj náhlu stratu zraku, tzv. ischemickú optickú neuropatiu, čo je závažné ochorenie očí, ktoré vedie k náhlemu a bezbolestnému zhoršeniu zraku. Spôsobuje ho nedostatočné prekrvenie zrakového nervu. Tento stav je síce zriedkavý, ale môže spôsobiť náhlu a úplnú stratu zraku, ktorá môže byť v niektorých prípadoch aj trvalá. K strate zraku najčastejšie dochádza pri užívaní lieku Wegovy a zároveň píše, že ohrozenejší sú muži.

GLP-1 podľa ďalších výskumov môžu spôsobiť aj vznik depresií či samovražedných myšlienok. Užívanie Ozempicu zas môže spôsobiť tzv. ozempicový krk. Pod týmto pojmom rozumieme ochabnutú kožu na krku, ktorá sa môže objaviť po užívaní Ozempicu ako dôsledok rýchleho alebo nadmerného úbytku hmotnosti.

Jednoducho povedané, u človeka, ktorý schudne viac kilogramov za krátky čas, sa môže objaviť ochabnutie pokožky na mieste, ako je práve krk a môže mu spôsobiť starší vzhľad. A práve pri chudnutí s Ozempicom je známe, že človek stráca kilogramy rýchlo.

Liek Ozempic
Ilustračné foto: Freepik

Vzhľadom na to, aké veľké množstvo rôznych nežiaducich účinkov lieky na chudnutie môžu spôsobovať, odborníci zdôrazňujú, že ich užívanie je nutné konzultovať s lekárom, čo zdôraznila aj nutričná špecialistka Judita Tkáčová v našom rozhovore, v ktorom sme rozobrali zdravé a nezdravé chudnutie. Podľa Tkáčovej by tento spôsob chudnutia rozhodne nemal nahradiť odbornú starostlivosť.

Zároveň upozornila, že moderné lieky ako Ozempic, Wegovy či Mounjaro majú v klinických štúdiách veľmi dobré výsledky – pre ľudí so stredne ťažkou až ťažkou obezitou môžu byť život meniace. „Ale nie sú určené, ak chcete schudnúť napríklad len 5 kíl do plaviek. Netreba zabúdať, že najlepšie fungujú v kombinácii so zmenou životného štýlu, majú kontraindikácie a vedľajšie účinky, ktoré treba sledovať.“ 

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