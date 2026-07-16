Vstup na talianske pláže si musíte zarezervovať: Pozrite, ktorých sa to týka, zaplatíte aj 7 eur

Krásna pláž La Pelosa v Taliansku

Foto: Tommie Hansen from Stockholm, Sweden, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Letná dovolenka
Napriek tomu, že mnohých môže táto myšlienka dokonca nahnevať, dôvod zavádzania povinnej rezervácie je zrejmý.

Do obľúbených európskych destinácií sa počas leta každoročne hrnú milióny turistov a výnimkou nie je ani Taliansko. Krajina preto musela nájsť spôsob, ako bojovať s preťaženými plážami. Rozhodla sa pre pomerne radikálne riešenie – obmedzí počet návštevníkov a zavedie povinný rezervačný systém.

Do zoznamu pláží, na ktoré sa už bez rezervácie miesta v lete nedostanete, sa v roku 2026 dostalo približne 20 talianskych lokalít, píše britský portál MailOnline.

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Medzi nimi sa ocitla aj slávna sardínska pláž La Pelosa, jedno z najobľúbenejších miest v krajine, ktoré sa nedávno umiestnilo na ôsmom mieste v rebríčku Tripadvisor’s Choice Awards Best of the Best.

Dostať sa na pláž La Pelosa je boj o každú sekundu

Za vstup na pláž návštevníci zaplatia 3,50 eura na osobu a denne je k dispozícii iba 1 500 miest. Ak ste mali v pláne túto pláž navštíviť v roku 2026, no o tomto pravidle ste ešte nepočuli, pravdepodobne vás nepotešíme.

Bežné miesto na nej si totiž až do septembra môcť rezervovať nebudete. Dostupné sú síce ešte denné rezervácie, ktoré je možné vytvoriť najneskôr dva dni vopred, no tie miznú veľmi rýchlo. Podľa talianskeho L’unione sarda sa malo 1 000 miest vypredať za 90 sekúnd. V diskusných vláknach opisujú snahu rezervovať si vstup na La Pelosu ako boj s časom aj samotní návštevníci.

„Pred dvoma rokmi som sa prinútil vstať o 7.00 h, aby som si rezervoval dva z tých 48-hodinových lístkov. Predaj sa začínal o 8.00 h. Všetkých 700 lístkov bolo o 45 minút neskôr vypredaných,“ opísal jeden z návštevníkov.

Iný si dokonca vytvoril vlastnú bojovú taktiku: „Mal som otvorené tri telefóny o 7.55. Zakaždým vás to vyhodilo zo stránky, takže som len klikal dovtedy, kým nebolo 8.00 h. Potom som musel rýchlo rezervovať miesto na jednom z telefónov, na ktorom stránka fungovala. A nakoniec sa to podarilo.“

La Pelosa
Foto: Pexels

Kým niektorí návštevníci už majú presné taktiky, mnohí o rezervačných systémoch a poplatkoch, ktoré sa čoraz častejšie zavádzajú na preťažených turistických miestach v Európe, možno počujú prvýkrát.

Cala Goloritzé, Tuerredda či Lu Impostu

Na rezervačný systém narazíte aj v prípade pláže Cala Goloritzé. Do chránenej zátoky na Sardínii môže naraz vstúpiť maximálne 250 ľudí. Každý návštevník si musí miesto vopred rezervovať a za vstup na pláž zaplatí 7 eur. Poplatok sa nevzťahuje na deti do 5 rokov ani na miestnych obyvateľov.

Talianska pláž Tuerredda, ktorá sa taktiež nachádza na Sardínii, je prístupná len s rezerváciou od 2. júna do 11. októbra. Lístok stojí tri eurá na osobu a návštevníci sa pri vstupe musia preukázať dokladom o zaplatení.

Podobné pravidlá platia aj pre dve sardínske zátoky Cala Brandinchi a Lu Impostu. Vstupné tam stojí 2 eurá, pričom vstupenky je možné rezervovať len deň alebo dva vopred. Bez rezervácie sa na tieto miesta počas hlavnej sezóny od 1. júna do 30. septembra nedostanete.

Ako dodáva The Sun, obmedzenia v rôznej miere platia ďalej pre Su Sirboni, Cala Mariolu, Cala Biriala, Cala dei Gabbiani, Cala Sisine, Rena Bianca, Oasi Biderosa (Bidderosa), Cala Coticcio, Cala Brigantina, Punta Molentis – Riu Trottu či Porto Sa Ruxi.

Pozor aj na Španielsko a Francúzsko

Pozor, na pravidlá platné na plážach si treba dávať aj v prípade Španielska a nádhernej pláže Praia das Catedrais. Vstup je síce bezplatný, no keďže táto prekrásna lokalita začala pod náporom turistov chátrať, úrady zaviedli povinnú rezerváciu počas Veľkej noci a v období od 1. júla do 30. septembra.

Francúzska zátoka
Foto: Pexels

Rezerváciu si musíte vybaviť aj v prípade francúzskej zátoky Calanque de Sugiton v národnom parku Calanques. Oblasť totiž po obrovskom nápore návštevníkov čelila výraznej erózii. Denne ju podľa odhadov navštívilo až 2 500 ľudí a bez zásahu by mohli byť následky pre citlivý ekosystém katastrofálne.

Z tohto dôvodu tu od roku 2022 platí povinná rezervácia a miesto si môžete zabezpečiť najskôr tri dni pred plánovanou návštevou.

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