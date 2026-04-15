Jedlo od našich susedov zaradili medzi najhoršie v celej Európe. Nezjedli by ste ho

Ilustračná foto: Profimedia (úprava AI Gemini)

Zuzana Veslíková
Gastronómia
Hovorí sa, že jeme aj očami. Pri týchto dobrotách to ale platiť nemusí.

K spoznávaniu krajín a nových miest ochutnávka miestnej kuchyne jednoducho patrí. Napríklad keď si spomenieme na chute Talianska, okamžite sa nám začnú zbiehať slinky. No ktorá európska krajina je podľa vás domovom toho najhoršieho jedla na celom svetadiele? 

Ak premýšľate, že by ste vybrali niektorú zo severských krajín, mali by ste pravdu. Gastronomická encyklopédia Taste Atlas priniesla zoznam 100 najhoršie hodnotených európskych jedál.

Prvé miesto obsadila chuťovka zo Švédska, takzvaná „pizza Vulkanen“. Podáva sa so syrom, šunkou a salámou, no nechýba na nej ani hovädzia sviečkovica, hranolčeky či zeleninový mix. Jej lákadlom má byť, že si na nej „každý nájde niečo pre seba“, no vyzerá to tak, že ľudí to skôr odradí. 

Islandská dobrota, foto: Schneelocke, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Druhé miesto patrí Islandu a jedlu zvanému svið, ktoré pozostáva z ovčej hlavy. A tretím úplne najhoršie hodnoteným jedlom v Európe je výber tradičných islandských jedál menom Þorramatur.

V zozname sa ocitlo Poľsko

Dobrou správou pre našu slovenskú hrdosť je, že v stovke toho najhoršieho sa nenachádza nič z našej kuchyne. Dokonca ani žiadne jedlo od našich susedov, až na jednu výnimku.

Poľský żymlok, foto: Ewkaa, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Na 12. mieste sa ocitol poľský żymlok. Je to tradičná sliezska krvavnica, ktorá obsahuje bravčovú krv, mleté bravčové droby a plní sa do čriev. Nie každý je fanúšikom tohto druhu jedál a možno aj preto sa żymlok ocitol v tomto nelichotivom rebríčku.

