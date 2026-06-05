Úspešný príbeh Dominika Dána ožije ako film. V kinách budeme sledovať dolapenie sériového vraha

Peter Bebjak a kniha Dominika Dána Studňa

Ilustračné foto: Profimedia/interez.sk (Dominik Dán - Studňa)

Klaudia Oselská
Zo zákulisia filmov
Do kín vstúpi začiatkom budúceho roka.

Spisovateľa Dominika Dána, ktorý vystupuje len pod pseudonymom a ktorého identita doposiaľ nebola odhalená, pozná azda každý. Napísal viac ako 40 kriminálnych románov, ktoré sa zakaždým tešia z označenia bestseller. Jeden z jeho prvých románov sa konečne dočká filmového spracovania a vyzerá to tak, že sa skutočne máme na čo tešiť. Okrem známeho režiséra totiž získal aj obľúbených hercov. 

O niekoľko týždňov začne nakrúcanie detektívneho trileru Beštia na motívy zločinov, ktoré na začiatku 90. rokov desili nielen Bratislavu, ale aj Mníchov a Amsterdam. Film prinesie do kín jednu z najobľúbenejších kníh s rovnomenným názvom od obľúbeného slovenského spisovateľa Dominika Dána, ktorá je jeho tretím detektívnym románom, pričom vznikla ešte v roku 2006. TASR o tom informovala Tatiana Tóthová z DNA Production.

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Na režisérsku stoličku si sadne Peter Bebjak

O réžiu sa postará známy slovenský režisér Peter Bebjak, ktorý má na svojom konte viacero úspešných slovenských filmov. Ako napríklad snímky Smršť a Trhlina, ktoré vznikli podľa kníh spisovateľa Jozefa Kariku. Jeden z jeho najúspešnejších a najznámejších filmov je aj Čiara, za ktorý získal v kategórii za najlepšiu réžiu cenu Slnko v sieti.

Naposledy však zažiaril s filmom o legendárnom slovenskom spevákovi Karolovi Duchoňovi s názvom Duchoň, čím si pripomenul 75. výročie narodenia a 40 rokov od smrti speváka. Snímka spôsobila skutočný ošiaľ, minulé leto s ňou vypredal nielen kiná, ale aj amfiteátre po celom Slovensku. S tržbou 2 milióny eur sa stal jedným z najziskovejších slovenských filmov roku 2025. Na premiére v Karlových Varoch si dokonca vyslúžil 10-minútový potlesk. Ak ste ho ešte náhodou nevideli, určite to choďte napraviť, nájdete ho na obľúbenej streamovacej platforme Voyo.

Záber z filmu Duchoň
Foto: Continental film

O sériovom vrahovi žien

Keď sa po vyhlásení amnestie v roku 1990 dostalo na slobodu aj mnoho nebezpečných zločincov, pridelili začínajúcemu bratislavskému detektívovi Richardovi Krauzovi prípad, aký Slovensko ešte nezažilo – sériového vraha žien, po ktorom sa polovicou Európy tiahla krvavá stopa a ktorého nedokázali odhaliť žiadne bežne využívané metódy. Pomôže im až revolučná novinka – analýza DNA.

„Beštia je o vyšetrovaní a dolapení sériového vraha. Je to príbeh o ľuďoch, ktorí urobili všetko preto, aby ho dostali za mreže. Aby zlo bolo potrestané. A to je dôležité aj v živote – potreba veriť, že zlo bude vždy potrestané,“ cituje slová režiséra Petra Bebjaka TASR.

Známe herecké obsadenie

Úlohu Richarda Krauza stvárni mladý slovenský herec Martin Klinčúch, ktorého už diváci mali možnosť vidieť v obľúbenom slovenskom seriáli Mama na prenájom a naposledy v najnovšej slovenskej vianočnej rozprávke Čáry-Máry, kde stvárnil jednu z hlavných postáv.

Záber zo seriálu Mama na prenájom
Foto: TV Markíza

Tešiť sa však môžete aj na známych slovenských hercov Tomáša Maštalíra, Alexandra Bártu, Michala Kubovčíka a Jána Jackuliaka, ktorí stvárnia vyšetrovací tím.

Nový film podľa úspešného príbehu Dominika Dána bude mať premiéru v slovenských kinách budúci rok, konkrétne 28. januára 2027.

Slovenské filmové štúdio DNA Production, ktoré patrí Petrovi Bebjakovi a producentovi Rasťovi Šestákovi, stojace za úspešnými televíznymi seriálmi, ako napríklad Za sklom či Dr. Ludsky, však získalo práva na sfilmovanie až dvoch kníh Dominika Dána. Tou druhou je Mucha z roku 2009, takže to vyzerá tak, že diváci sa v najbližších rokoch budú môcť tešiť až z dvoch strhujúcich príbehov.

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