Karol Duchoň už o pár dní aj na vašej obrazovke: V kinách spôsobil obrovský ošiaľ. Zarobil šialenú sumu, až 2 milióny eur

Máme pre vás skvelú správu. Už o pár dní si budete môcť pozrieť tohtoročnú filmovú novinku o Karolovi Duchoňovi aj z pohodlia vašej obývačky. Poznáme presný dátum.

Oficiálna premiéra snímky Duchoň sa v slovenských kinách konala 31. júla 2025, pričom zároveň pripomenula 75. výročie narodenia a 40 rokov od smrti legendárneho speváka Karola Duchoňa.

Legenda opäť ožila

Príbeh sa odohráva počas nakrúcania silvestrovského programu v roku 1984, keď sa Karolovi Duchoňovi v priebehu jednej noci premieta pred očami celý život.

Za réžiou stojí Peter Bebjak, scenár filmu, ktorý vychádza z divadelnej hry martinského divadla, ktorého autormi sú Róbert Mankovecký Jiří Havelka, tvorcovia konzultovali s rodinou zosnulého speváka.

Samotného Duchoňa stvárnil Vladislav Plevčík, ktorý denne trávil v maskérni niekoľko hodín, pretože nosil realistickú masku z profesionálnych materiálov, ktoré sa používajú aj v hollywoodskych produkciách. Jej cieľom bolo zachovať prirodzenú mimiku herca, aby jeho výkon nestratil na sile. V letných horúčavách sa však maska topila, Plevčík tak mohol jesť len pred aplikáciou masky a počas natáčania iba cez slamku.

Foto: DNA Production/Peter Korček

Film vyvolal obrovský ošiaľ

Na premiére v Karlových Varoch si vyslúžil 10-minútový potlesk. Rovnaký úspech zožal aj v kinách, kde zarobil cez 2 milióny eur.

No zaplnili sa aj amfiteátre na Zemplínskej šírave, v Košiciach, Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Martine a v Senci, kde si diváci mohli vychutnať koncert s hercami naživo, na ktorom sme boli aj my. Presný počet ľudí, ktorí si pozreli film v rámci roadshow, nie je verejne známy, avšak amfiteátre, kde sa predpremiéry s koncertmi konali, majú kapacitu od tisíc až po 10-tisíc osôb.

Na filmovom portáli ČSFD mu v čase písania článku svieti slušné hodnotenie – 69 % a na IMDb 6,8/10.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Snímka je plná humorných, ale aj dojímavých scén. Ako sme vás už informovali, odporúčame vám všimnúť si scénu, keď Duchoň spieva pieseň svojej manželke Elene, ktorú stvárnila Anna Jakab Rakovská, ktorou jej vyznáva lásku, pričom vedľa nej sedí skutočná dcéra Karola Duchoňa, Danka.

Film o Karolovi Duchoňovi si budete môcť pozrieť už od 30. novembra 2025 na streamovacej platforme Voyo.

