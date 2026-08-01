Nová štúdia odhaľuje pravdu o hubkách na riad: Budete poriadne znechutení, prezradíme vám tipy od hygieničky

Hubky na riad

Foto: interez.sk

Petra Sušaninová
Meníte hubku na riad dostatočne často?

Hubka na riad sa poľahky môže stať predmetom, ktorý je doslova hniezdom rôznych baktérií. Vskutku je nechutnejšia, ako si zrejme dokážete predstaviť, ak ju nemeníte dostatočne často. Nemeckí vedci však prichádzajú s novými zisteniami.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Baktérie sú odolnejšie, ako si myslíte

Ako píše web IFL Science, vedci sa v rámci novej štúdie publikovanej v časopise Journal of Food Protection bližšie pozreli na to, čo všetko ukrýva taká obyčajná hubka na riad. Experti z Nemeckého federálneho inštitútu pre hodnotenie rizík (BfR) sa zamerali na tri bežné baktérie vyskytujúce sa tam, ktoré môžu okrem iného spôsobiť nepríjemné tráviace ťažkosti, a to E. coli, Salmonella Enteritidis a Staphylococcus aureus.

Ukázalo sa, že sú mimoriadne odolné. Vedci malé kolónie baktérií naniesli na hubky na riad a sledovali ich. Veľmi rýchlo vytvorili stabilné kolónie, ktoré vydržali aj viac ako 14 dní. Nepomohlo ani to, ak hubka medzi používaním poriadne vyschla.

Predstavte si teda, ako asi vyzerá množenie baktérií v bežnom kuchynskom prostredí. To, z akej bakteriálnej nálože bude človek chorý, je ťažké predpovedať a závisí to od viacerých faktorov. V ohrození sa však ocitajú deti, starší ľudia či takí, ktorí majú oslabenú imunitu alebo už trpia inými ochoreniami.

Hubka na riad
Foto: interez.sk

Na výzor a zápach sa nespoliehajte

Vedci v štúdii zdôrazňujú, že na zmysly sa v tomto prípade spoliehať nemôžeme. Nepomôže nám, ak hubka na prvý pohľad pôsobí čisto a ani to, ak nezapácha. Baktérie sa v nej rýchlosťou blesku množia aj tak. Problémom navyše je, že sa baktérie môžu z hubky preniesť na iný povrch, napríklad na dosku na krájanie alebo na tanier, z ktorého sa chystáte jesť.

Vedci však netvrdia, že sa musíte hubiek na riad celkom vzdať, len prehodnoťte, ako ich používate. Ak ste napríklad krájali surové mäso a hubkou následne utriete povrch, vyhoďte ju. Rizikom sú navyše nielen samotné hubky. Množstvo baktérií sa môže nachádzať aj v samotnom umývadle a na vodovodnom kohútiku. Niektorí ľudia zas majú vo zvyku nazhromaždiť v umývadle väčšie množstvo použitého riadu. Ani to však nie je z hľadiska množenia baktérií ideálne.

Umývanie riadov
Ilustračná foto: Unsplash

Čo nám o hubkách prezradila hygienička?

O hubkách na riad sme sa pred časom rozprávali aj s hygieničkou Mgr. Bc. Josefínou Adžič. „Dôležité je napríklad mať samostatnú hubku na riad, samostatnú na pracovné plochy a ďalšiu na drez či kúpeľňu. Hubka je totiž rajom pre baktérie. Drží sa v nej vlhko, teplo a zvyšky jedla. Ľahko ich môžete preniesť z umývadla na tanier,“ vysvetlila pre interez.

Poukázala tiež na to, že niektorým ľuďom je ľúto hubku na riad vyhodiť a používajú ju dovtedy, kým sa už takmer rozpadáva, to je však veľká chyba. Realita je taká, že by ste hubku mali meniť maximálne po 7 dňoch a zázrak sa nekoná, ani ak ju prelejete vriacou vodou.

Odborníčka radí, ako dodržiavať základy: „Rozdeľte hubky podľa účelu (napríklad modrá na riad, zelená na hrnce). Nenechávajte ich však ležať na sebe. A pravidelne ich vyhadzujte. Možno to stále pôsobí ako maličkosť, ale práve tieto detaily rozhodujú o tom, či je vaša kuchyňa hygienicky v poriadku, alebo len „pekne uprataná“,“ dozvedeli sme sa.

„Keď najbližšie vezmete do ruky hubku, skúste sa na ňu pozrieť inak. Nie ako na obyčajný kus peny, ale ako na nástroj, ktorý (ak ho používate správne) chráni vaše zdravie. A niekedy aj vaše nervy, keď zistíte, že ste jednou hubkou umyli úplne všetko,“ uzavrela vysvetlenie Mgr. Bc. Josefína Adžič.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pozor pri delení sa o opaľovací krém: Hygienička prezradila dovolenkové desatoro, môže vás zachrániť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
1 na 1
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac