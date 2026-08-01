Počet storočných Slovákov výrazne narástol. Najviac zo všetkých sa ich sústreďuje v jednom kraji

Dlhovekosť na Slovensku dosahuje historické maximá. Podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR žilo na konci roka 2025 v našej krajine celkovo 1 545 ľudí, ktorí oslávili stovku alebo viac rokov. V porovnaní s minulosťou ide o výrazný nárast, pričom medzi storočnými naďalej dominujú ženy.
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Ako informoval portál tnlive, ešte v roku 2006 evidoval Štatistický úrad SR iba 609 storočných obyvateľov. O desaťročie neskôr (v roku 2016) ich počet stúpol na 892 a ku koncu roka 2025 dosiahol číslo 1 545. Za necelé dve desaťročia tak ide o približne 2,5-násobný nárast. Štatistiky zároveň potvrdzujú známy trend – ženy sa dožívajú vyššieho veku. V kategórii 100+ tvorili ku koncu minulého roka približne 56 % (861 žien oproti 684 mužom).
Kto patrí k najstarším Slovákom
Najväčšiu časť zo všetkých storočných tvoria čerství jubilanti vo veku 100 až 104 rokov, ktorých Štatistický úrad SR evidoval až 1 354. Výrazne menej, konkrétne 185 ľudí, žilo na Slovensku vo vekovej kategórii od 105 do 109 rokov. Najvzácnejšiu skupinu predstavujú obyvatelia, ktorí dosiahli vek 110 a viac rokov – do tohto úctyhodného veku sa dostalo iba šesť ľudí, pričom túto skupinku tvoria presne traja muži a tri ženy.
Rozdelenie podľa krajov
Najvyšší počet ľudí vo veku sto a viac rokov eviduje Bratislavský kraj, kde ich žije až 457. S odstupom nasleduje Košický kraj so 363 a Prešovský kraj so 168 storočnými obyvateľmi.
Na opačnom konci rebríčka sa nachádza Trnavský kraj, v ktorom žije iba 66 takto starých ľudí. Menej ako stovku storočných eviduje aj Žilinský kraj, kde ich počítajú 99, pričom v Trenčianskom kraji ich žije 116.
Čo sa týka najstarších obyvateľov vo veku 110 a viac rokov, z celkového počtu šiestich ľudí žijú dvaja v Bratislavskom kraji a po jednom evidujú v Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji. V ostatných regiónoch sa podľa Štatistického úradu SR nenachádza ani jeden človek v tejto najvyššej vekovej kategórii.
Aký je priemerný vek na Slovensku
Priemerná stredná dĺžka života pri narodení vyjadruje priemerný počet rokov, ktoré novorodenec pravdepodobne prežije za predpokladu, že úmrtnosť v jednotlivých vekových skupinách zostane počas jeho života na súčasnej úrovni. Ide o spoľahlivý ukazovateľ prosperity, ktorý ovplyvňujú faktory ako životná úroveň, strava, zdravotná starostlivosť či životné prostredie.
Celosvetový priemer sa v roku 2024 podľa údajov OSN pohyboval okolo 73,3 roka, čo predstavuje nárast o 8,4 roka od roku 1995. V Európskej únii dosahovala stredná dĺžka života pri narodení v roku 2024 hodnotu 81,5 roka.
Pohľad na domáce štatistiky zo Slovenskej republiky, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR, ukazuje postupné zbližovanie sa s európskymi trendmi, hoci celkový priemer mierne zaostáva za priemerom celej EÚ (81,5 roka).
Podľa oficiálnych údajov dosiahla stredná dĺžka života pri narodení na Slovensku v roku 2024 celkovo 78,45 roka (v roku 2023 to bolo 78,18 roka a v roku 2022 pre porovnanie 77,04 roka).
- Muži: V roku 2024 dosiahli strednú dĺžku života 75,02 roka (nárast oproti 74,73 roka v roku 2023).
- Ženy: Tradične vykazujú vyššiu dožitú vekovú hranicu, pričom v roku 2024 dosiahli úroveň 81,64 roka (v roku 2023 to bolo 81,35 roka).
Slovenský vývoj tak potvrdzuje stabilný rast po výkyvoch z predchádzajúcich rokov, pričom priepasť medzi úmrtnosťou mužov a žien na Slovensku zostáva výrazná a kopíruje celoeurópske trendy dlhovekosti ženského pohlavia.
Tajomstvo dlhovekosti
Za posledných pár rokov nastal okolo dlhovekosti obrovský „boom“. Vedci a odborníci sa touto témou neustále zaoberajú. Podarilo sa im už identifikovať niekoľko faktorov, ktoré by mohli mať veľký vplyv na dlhý a zdravý život. Teraz sa však rozhodli pozrieť až na 124 štúdií, aby vytvorili komplexný prehľad toho, čo má najväčší vplyv na oslavu storočnice.
Ako informuje vedecký portál ScienceAlert, vedci preskúmali až 124 vedeckých štúdií o storočných ľuďoch, ktoré zahŕňali až 55-ročný výskum. Ich cieľom bolo zistiť, čo je skutočným tajomstvom dlhovekosti. No výsledkom je zlá správa pre každého, kto hľadá skratku. Niečo ako magický recept na dlhovekosť totiž neexistuje.
Ich nová štúdia publikovaná v časopise Discover Public Health však naznačuje, že dlhovekosť pramení z nespočetného množstva rôznych vplyvov, od genetiky, cez stravu a pohyb, až po sociálny život. Vedci zistili, že ľudia, ktorí sa dožijú 100 a viac rokov, nemajú žiadnu tajnú stratégiu, ale celoživotné zhromažďovanie malých výhod.
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