Cestou k moru navštívte Rastoke, najkrajšiu obec na svete s prezývkou „mini Plitvice”

Štatút najkrajšej turistickej dediny na svete jej v roku 2023 udelila Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO).
Dedina Rastoke je malý a nenápadný klenot Chorvátska. Bez tajného tipu od nás by ste na ňu po vlastnej osi narazili pravdepodobne len vďaka náhode. Celá oblasť má totiž len približne 6,5 kilometra, a preto ju aj oficiálne chorvátske cestovné portály neraz označujú ako „skrytý raj“.
Dedinka Rastoke bola vyhlásená za najkrajšiu na svete. Prečo ju musíte navštíviť?
Dedinka leží na sútoku riek Slunjčica a Korana a medzi jej najväčšie lákadlá patrí 23 vodopádov a 22 vodných mlynov.
Ako informoval The Sun, vďaka svojim prírodným krásam a bohatej histórii je od roku 1962 pod ochranou Štátneho riaditeľstva pre kultúrne a historické dedičstvo. Často sa označuje aj ako „mini Plitvice“, podľa rozsiahleho národného parku v Chorvátsku, ktorý býva poeticky prezývaný aj „lagúnou morských panien“.
Kaskádovitá scenéria miesta nám pripomína aj ďalší chorvátsky klenot, ktorý sme navštívili – národný park Krka a jeho známy Skradinski Buk.
Legendy o vílach a atmosféra ako z Pána prsteňov
Miesto pôsobí ako z rozprávky najmä vďaka svojmu romantickému vzhľadu, zelenej vegetácii aj tyrkysovej vode.
S rozprávkami ho však spájajú aj legendy, podľa ktorých tu odjakživa mali žiť víly. Tie „liečili chorých” a „sprevádzali stratených pútnikov späť na správnu cestu”.
Súčasťou obce, ktorá pripomína výjavy z mesta Rivendell z franšízy Pán prsteňov, je aj „rozprávková záhrada“, zachované domy z konca 19. storočia a v blízkosti sa nachádzajú aj Plitvické jazerá, jeden z najväčších prírodných divov v Európe.
Na návštevu dedinky sa odporúča vyhradiť aspoň jedno doobedie. Často sa spája s výletom do Plitvíc alebo so zastávkou pri ceste zo Záhrebu. V okolí je zároveň dostupné aj ubytovanie, takže sa tu dá pokojne aj prenocovať.
Ako sa dostať do Rastoke zo Slovenska?
Ak chcete dedinku navštíviť, najpohodlnejšie bude dopraviť sa sem autom. Z hlavného mesta Záhreb trvá cesta do Rastoke približne 1 hodinu a 50 minút.
Dobrou správou je, že dedinka leží priamo na trase, cez ktorú môžete autom prejsť zo Slovenska smerom do južnejších častí Chorvátska. Nie je potrebné robiť veľké obchádzky a Rastoke si tak viete zaradiť do zoznamu zastávok napríklad v prípade, ak mierite do Zadaru, obľúbenej destinácie Slovákov.
Čo hovoria návštevníci? Recenzie sú plné chvály, pozor na poplatky
Na portáli TripAdvisor je dedinka Rastoke zaradená na 3. miesto v zozname top aktivít v oblasti pri meste Slunj a dosahuje vysoké hodnotenie 4,5 z 5 hviezdičiek. Návštevníci ju v hodnoteniach prevažne chvália a často ju opisujú ako miesto, ktoré sa oplatí vidieť aspoň raz za život.
„Toto bola prvá zastávka na našom jednodňovom výlete k Plitvickým jazerám zo Záhrebu a bol to naozaj príjemný bonus. Úžasné mestečko obklopené malými vodopádmi, riekami a potokmi,“ spomína jeden z návštevníkov. „Ak jeho návštevu spojíte s Plitvickými jazerami, čaká vás skvelý deň.“
Návštevníci však opakujú jednu častú výhradu, ktorá patrí poplatkom. „Deväť eur na osobu za vstup do dediny, psy nie sú povolené. Ďalších päť eur na osobu za prechod cez lávku pre peších a dve eurá za hodinu parkovania. Inak je dedinka naozaj pekná a za približne 50 minút si stihnete pozrieť všetko,“ napísal návštevník, ktorý miestu udelil 3 z 5 hviezdičiek.
Naopak, najlepšie hodnotenia zanechávajú ľudia, ktorí sa tu rozhodli prenocovať: „Očarujúca časť mesta Slunj, ktorú sme prvýkrát objavili pred 20 rokmi. Tento rok sme sem priviedli aj rodinu. Zaspávate pri šume rieky a zvuku vodopádov. Je to jedno z našich najobľúbenejších miest na svete. Tak ako mnohé iné skryté klenoty, aj toto miesto sa časom stalo turisticky komerčnejším, no stále ponúka výnimočný zážitok, ktorý by ste si nemali nechať ujsť,“ opísal svoje dojmy návštevník, ktorý sa do lokality zamiloval.
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