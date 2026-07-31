Ruský reťazec MERE nečakane zatvoril všetky predajne na Slovensku: V Európe končí aj pre sankcie voči majiteľom

Ruský diskontný reťazec MERE, ktorý ešte donedávna rozširoval svoju sieť na Slovensku, nečakane zatvoril svoje predajne. Oficiálne hovorí o technických dôvodoch, no v rovnakom čase prichádzajú zo zahraničia správy o zatváraní ďalších prevádzok. V Lotyšsku reťazec skončil úplne a grécke médiá informujú o zatvorení ďalších predajní. V oboch prípadoch sa spomínajú sankcie voči jednému z vlastníkov spoločnosti.
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Ako sme vás informovali už skôr, MERE začiatkom roka pokračoval v expanzii na Slovensku. Po otvorení predajne v Banskej Bystrici plánoval vstup aj do Prievidze a Nových Zámkov. Najnovší vývoj však naznačuje, že situácia sa výrazne zmenila.
Slovenské predajne zostali zatvorené
Reťazec na svojej facebookovej stránke oznámil, že všetky tri jeho predajne sú z technických príčin zatvorené. Zákazníkom odkázal, že o opätovnom otvorení bude vopred informovať. Kedy by sa tak mohlo stať ani čo presne spôsobilo zatvorenie prevádzok, spoločnosť neuviedla.
Oznámenie prichádza len krátko po tom, čo reťazec na Slovensku pokračoval v rozširovaní svojej siete a hľadal zamestnancov aj v ďalších regiónoch krajiny.
V Lotyšsku skončil úplne
Na rozdiel od Slovenska sú dôvody zatvárania prevádzok v niektorých ďalších krajinách oveľa konkrétnejšie. Portál LSM píše, že lotyšský verejnoprávny rozhlas informoval, že všetkých 12 predajní MERE v krajine ukončilo činnosť po zaradení jedného z vlastníkov siete, ruského podnikateľa Sergeja Schneidera, na sankčný zoznam Európskej únie, na ktorom sme ho našli aj my. Aktualizovaný bol 23. júla.
Reťazec pôsobil v Lotyšsku približne päť rokov a zameriaval sa najmä na predaj lacných potravín a spotrebného tovaru. Hoci spočiatku tvorili významnú časť ponuky ruské výrobky, postupne ich doplnili produkty domácich výrobcov aj tovar z Ukrajiny či Litvy.
Podľa odborníkov nebude mať odchod reťazca výrazný dosah na celý maloobchodný trh, časť zákazníkov však bude musieť hľadať nové možnosti lacných nákupov. Niektorí ekonómovia zároveň upozorňujú, že menšia konkurencia môže časom vytvoriť priestor na rast cien.
Problémy hlásia aj ďalšie krajiny
Lotyšsko pritom nie je jedinou krajinou, kde sa MERE dostáva do problémov. Ako informuje grécky portál KorinthosTV, po prijatí 21. balíka sankcií Európskej únie voči Rusku pozastavila činnosť grécka spoločnosť Torg Hellas, ktorá prevádzkuje sieť MERE v krajine. Zatvorených zostalo všetkých 11 predajní, pričom situácia sa dotkla približne 170 zamestnancov aj desiatok dodávateľov.
Portál uvádza, že dôvodom je zaradenie spoluzakladateľa a vlastníka materskej spoločnosti Svetofor, Sergeja Ivanoviča Schneidera, na sankčný zoznam Európskej únie. Spoločnosť podľa dostupných informácií preveruje právne možnosti, ktoré by jej umožnili prevádzku obnoviť.
Podľa odôvodnenia Európskej únie patrí skupina Svetofor, pod ktorú spadajú značky Svetofor, MERE a MyPrice, medzi najväčšie maloobchodné siete v Rusku. Európska únia zároveň uvádza, že spoločnosť pôsobí na okupovanom Kryme od roku 2014 a naďalej prevádzkuje obchody aj v ďalších okupovaných oblastiach Ukrajiny. Práve tieto skutočnosti boli jedným z dôvodov zaradenia Schneidera na sankčný zoznam.
Reťazec pritom čelil problémom aj v minulosti. V Poľsku boli spoločnosť spravujúca sieť aj jej majitelia zaradení na národný sankčný zoznam. V niektorých krajinách, napríklad v Poľsku či Belgicku, navyše reťazec zmenil názov na MyPrice.
So žiadosťou o vyjadrenie sme oslovili aj spoločnosť MERE. Reťazec sme oslovili prostredníctvom ich oficiálnych stránok na Facebooku a zverejnených e-mailov. Odpísali nám, nech sa s otázkami obrátime na konateľku spoločnosti. Žiadny kontakt na spoločnosť ChainStores SK s. r. o. alebo na jej konateľku, ktorou by mala byť Alina Antalik, sa nám však nájsť nepodarilo. V prípade nových skutočností budeme článok aktualizovať.
V prvej slovenskej predajni sme boli aj my
Keď MERE otvoril svoju prvú slovenskú predajňu v Banskej Bystrici, boli sme pri tom aj my. Na vlastné oči sme zisťovali, ako vyzerá nakupovanie v ruskom diskonte, či sú ceny skutočne také nízke, ako reťazec sľuboval, a aký sortiment ponúka zákazníkom.
Počas návštevy nás prekvapili plné nákupné košíky zákazníkov aj netradičný koncept predaja. Väčšina tovaru bola uložená priamo na paletách, takže obchod pôsobil skôr ako sklad než klasický supermarket. Pri prehliadke sortimentu nás zaujal aj detail, ktorý by čakal len málokto. Hoci ide o ruský reťazec, v ponuke nechýbal ani kečup ukrajinského pôvodu či výrobky z Česka a Litvy. Reportáž z návštevy prvej slovenskej predajne MERE si môžete prečítať TU.
Súvislosť so Slovenskom zatiaľ potvrdená nie je
V prípade slovenských predajní zatiaľ nie je potvrdené, že za ich zatvorením stoja sankcie. Spoločnosť oficiálne hovorí iba o technických dôvodoch a ďalšie podrobnosti nezverejnila.
Na možné kontroverzie okolo vlastníckej štruktúry reťazca však interez upozorňoval už v minulosti. České médiá s odvolaním sa na verejné registre uvádzali, že za sieťou stoja bratia Shnayderovci, ktorých Ukrajina v minulosti zaradila na sankčný zoznam. České zastúpenie spoločnosti tieto informácie odmietlo a označilo ich za nepodložené.
Či zatvorenie slovenských predajní súvisí s rovnakými problémami, aké postihli MERE v ďalších európskych krajinách, zatiaľ nie je známe. Načasovanie však prichádza v období, keď reťazec čelí rastúcemu tlaku aj mimo Slovenska.
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