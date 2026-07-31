Vyplácanie rodičovských dôchodkov začne v auguste. Mnohí seniori si ale počkajú do septembra

Rodičovský dôchodok

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Sociálna poisťovňa v auguste prvýkrát vyplatí rodičovské dôchodky podľa nového systému.

Od augusta 2026 vstupuje do praxe nová forma podpory pre seniorov, ktorá nahradila pôvodný rodičovský dôchodok. Sociálna poisťovňa po prvýkrát začne vyplácať poberateľom dôchodkov podiely zo zaplatenej dane ich pracujúcich detí, teda takzvanú asignáciu dane vo výške dvoch percent.

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Aj keď mnohí seniori očakávajú platbu už v najbližších dňoch, nie všetci sa jej dočkajú naraz, upozorňuje Sociálna poisťovňa. Harmonogram výplat je totiž rozdelený do viacerých fáz a termín doručenia peňazí závisí od toho, kedy ich deti podali daňové priznanie. Hoci sa tak niektorí budú tešiť z finančného prilepšenia už v auguste, iní si budú musieť počkať.

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Kedy dorazia peniaze

Kľúčovým faktorom pre termín výplaty je proces údajov zo strany finančnej správy. Vyplácanie príspevku bude prebiehať v dvoch hlavných vlnách a následne v priebežných fázach:

  • Prvá vlna (august 2026): V tomto termíne dostanú peniaze tí seniori, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31. marca 2026. Platba väčšinou dorazí v rovnakom výplatnom termíne ako pravidelný mesačný dôchodok. Ak z technických dôvodov nebude možné výplatu sprostredkovať spolu s penziou, Sociálna poisťovňa ju zašle v samostatnom mimoriadnom termíne ešte do konca augusta.
  • Druhá vlna (september 2026): Týka sa poberateľov, za ktorých deti v pozícii zamestnancov podali vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30. apríla 2026.
  • Ďalšie fázy pre odložené priznania: Seniori, ktorých deti si zákonne predĺžili lehotu na podanie daňového priznania (uplatnili si odklad), si budú musieť počkať najdlhšie. Platby pre nich budú realizované priebežne až po tom, čo Finančné riaditeľstvo SR dodá potrebné dáta Sociálnej poisťovni.
Ruky seniorov
Foto: Pixabay

Špecifickú skupinu tvoria poberatelia dôchodkov zo silových rezortov. Týmto seniorom vyplatí asignáciu dane Sociálna poisťovňa najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca po doručení údajov, a to rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj štandardný dôchodok.

Ak seniorom dorazilo oznámenie o nevzniknutí nároku

V poslednom období sa na Sociálnu poisťovňu obracia množstvo seniorov s otázkami, prečo im nárok nevznikol alebo prečo ešte peniaze nedostali. Sociálna poisťovňa však v tomto procese vystupuje výlučne ako technický vykonávateľ – to znamená, že peniaze len poukazuje na základe podkladov, ktoré jej dodá štát.

O tom, komu nárok na 2 % z dane vznikol, v akej výške alebo prečo zrušený bol, rozhoduje výhradne Finančné riaditeľstvo SR. Ak seniorom alebo ich deťom dorazilo oznámenie o nevzniknutí nároku, návšteva pobočky Sociálnej poisťovne nepomôže.

Peniaze a mama s dcérou.
Foto: Pexels

Rodičia by zároveň mali vedieť, že Finančná správa s nimi nemôže priamo komunikovať o daňových záležitostiach ich detí, keďže by tým porušila daňové tajomstvo. Ak chcete zistiť presný dôvod zamietnutia alebo neskoršieho doručenia, musí sa na call centrum finančnej správy (na telefónnom čísle 048/43 17 222) obrátiť priamo pracujúce dieťa.

Ako spoznať výplatu rodičovského dôchodku

Peniaze z asignácie dane dostanú seniori rovnakým spôsobom, akým prijímajú svoj bežný dôchodok – buď prevodom na bankový účet, alebo v hotovosti prostredníctvom doručovateľa Slovenskej pošty. Pôjde o samostatnú platbu, pričom pri pripísaní bude zreteľne uvedený text „2 percentá dane“, aby nedošlo k zámene s inými sociálnymi dávkami.

Tak či onak, peniaze dostanú automaticky a nie je potrebné o ne žiadať ani vypisovať žiadne ďalšie tlačivá. Najbližšie dni tak prinesú prvé reálne výsledky nového systému a ukážu, ako hladko prebehne vyplácanie dvojpercentnej asignácie v praxi. Niektorí si však budú musieť počkať o čosi dlhšie.

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