Menštruačné vlasy nie sú mýtus: Trpíte rýchlym mastením aj vy? Odborníci radia, ako to zmierniť

Vlasy pri menštruácii

Foto: Image by 8photo on Magnific / Pexels

Dana Kleinová
Za známym problémom stojíte vy a vaše hormóny.

Počas menštruácie sa toho deje v tele veľa. Príznaky a prežívanie sa u žien rôznia, no často si všímajú rovnaké prejavy ich tela, pričom si nie vždy uvedomujú, že to súvisí s ich menštruáciou. Napríklad nedávno sme vás informovali o tom, že si ženy uvedomili, že sa im počas ich dní mení hlas.

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Ako sme vysvetľovali, ženy na Reddite otvorili tému predmenštruačného hlasového syndrómu (PVS). Mnoho speváčok potvrdilo, že hormonálne zmeny počas menštruácie spôsobia zahustenie hlienu na hlasivkách, ich mierne opuchnutie a hrubnutie, prípadne žalúdočný reflux. To vedie k typickým prejavom, ako sú častejšie hlasové trhliny, zachrípnutie v nižších tónoch, rýchlejšia únava hlasiviek, strata sily či dočasné zníženie hlasového rozsahu. Tento jav je v speváckom svete dobre známy a v minulosti naň brali ohľad aj operačné domy, ktoré speváčkam v tomto období neplánovali vystúpenia.

Príznak „menštruačných vlasov“

Hlas však nie je jediný príznak, ktorý sa pridáva k bolesti, nafukovaniu či výkyvom nálad. Najnovšie portál Tyla otvoril tému „menštruačných vlasov“. Ak ste si všimli, že sa vaše vlasy v čase menštruácie správajú alebo vyzerajú inak, nie ste v tom sama. Rovnako ako naša pleť, aj vlasy a pokožka hlavy pociťujú vplyv hormonálnych výkyvov. Ak ste spozorovali mastnejšie pramene než zvyčajne, pravdepodobne za to môžu vaše hormóny, ktoré môžu v určitých fázach mesiaca spôsobovať zvýšené mastenie vlasov.

Menštruácia
Foto: Pexels

Má ísť pritom o pomerne bežný jav. Aplikácia Natural Cycles uvádza, že podľa jednej zo štúdií mali ženy s nadmerne sa mastiacou pokožkou hlavy najvyššiu hladinu mazu tesne pred menštruáciou.

Ako to funguje

Pokožka na tvári aj na hlave obsahuje mazové žľazy, ktoré produkujú kožný maz. Hormonálne posuny počas menštruačného cyklu spôsobujú, že tieto žľazy vyrábajú mazu viac. Ak je teda vaša pleť v období menštruácie výrazne mastnejšia, je logické, že rovnakými zmenami prechádza aj pokožka hlavy. Tento maz sa následne šíri po prameňoch vlasov, kvôli čomu pôsobia mastnejšie a lesklejšie.

Konzultantka a dermatologička Dr. Ophelia Veraitch pre magazín Refinery29 vysvetlila: „Pokožka na hlave aj na tvári má pri koreňoch vlasových folikulov mazové žľazy, ktoré produkujú mastnú, voskovitú tekutinu. Tá premasťuje a vytvára ochrannú bariéru pre našu pokožku a vlasy.“

Vlasy
Foto: Pexels

„Zo štúdií vieme, že bunky tvoriace mazové žľazy sú mimoriadne citlivé na cirkulujúce hormóny. Preto vám počas menštruácie nemastnie len pleť. Dáva zmysel, že sklon k rýchlejšiemu masteniu majú vtedy aj vlasy,“ uviedla ďalej.

Problém sa dá zmierniť

Existujú kroky, ktorými môžete problém s mastnými vlasmi zmierniť. V prvom rade by ste sa mali snažiť umývať si vlasy menej často. Ak je to pre vás naozaj náročné, siahnite medzi umytiami po suchom šampóne. Je to preto, že pokožka hlavy môže začať produkovať nadmerné množstvo mazu v snahe vykompenzovať jeho stratu spôsobenú opakovaným umývaním.

Dr. Ophelia dodáva: „Je to podobné, ako keď si príliš často umývate tvár. Pokožka zostane napnutá a vysušená, na čo zareaguje tak, že v rámci kompenzácie začne tvoriť nadmerné množstvo mazu. Pri vlasoch platí rovnaký princíp. Ak si ich umývate príliš často agresívnymi (alebo veľmi silnými) šampónmi, pokožka hlavy začne jednoducho produkovať mazu ešte viac.“

Umývanie vlasov
Foto: Pexels

Ďalším krokom je výber správneho šampónu. Trichologička a zakladateľka značky Act + Acre, Helen Reavey, pre magazín Glamour uviedla, že dobrou voľbou je starostlivosť o pokožku hlavy s obsahom kyseliny salicylovej. „Siahnite po jemnom chemickom exfoliantovi, akým je práve kyselina salicylová, ktorá pomáha vyrovnávať hladinu kožného mazu a zároveň upokojuje podráždenie, zápal či svrbenie,“ odporúča.

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