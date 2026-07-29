Lacné kúpalisko v Chorvátsku navštívite za 4 eurá. O skrytom unikáte ste doteraz nepočuli

Ak vás na dovolenke v Chorvátsku omrzí kúpanie sa v mori alebo si chcete odniesť domov aj zážitok z iného súdka, môžete sa osviežiť v prvom biokúpalisku, ktoré tu vzniklo. Nachádza sa v meste Čazma a je unikátne tým, že sa na jeho čistenie nepoužíva chlór, ale rastliny a biofiltre, čiže môže byť skvelou alternatívou pre ľudí náchylných na alergie.
Prvé biologické kúpalisko v Chorvátsku sa nachádza v meste Čazma, ktoré je vzdialené z hlavného mesta Záhreb hodinu autom. Môžete si tu urobiť napríklad zastávku po ceste k pobrežiu a spoznať tak aj krásy chorvátskeho vnútrozemia, ktoré je dovolenkármi málo prebádané, no má čo ponúknuť.
Biokúpalisko v Čazme vzniklo v roku 2022 a je súčasťou miestneho projektu Čazma Natura. Chorvátsky HRT približuje, že komplex Biopark Čazma sa rozprestiera na ploche 1 500 metrov štvorcových a okrem plaveckého bazéna ponúka aj regeneračnú zónu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Takýto bazén sa od klasických, ktoré sú čistené na chlórovej báze, pýši zdravotnými benefitmi pre návštevníkov. Je šetrnejší k dýchacím cestám a aj k pokožke ľudí, ktorých trápia alergie a zvyknú sa po kúpaní v bežnom bazéne vyhádzať. Napriek tomu, že na filtrovanie vody nie je používaný chlór, nemusíte sa obávať čistoty vody. Tento proces tu prebieha prostredníctvom biofiltrov a rastlín, takže by mala byť nezávadná.
Návštevníci chvália, že z neho necítiť chlór a prirovnávajú ho k jazeru
Toto nenápadné kúpalisko v Chorvátsku, ktoré pre mnohých turistov zatiaľ zostáva veľkou neznámou, sa teší spokojnosti návštevníkov. Potvrdzujú to aj hodnotenia na googli, kde mu svietia vysoké 4,8 hviezdičky z 5. Ľudia oceňujú aj samotný charakter bazéna bez chemikálií a prirovnávajú ho k plávaniu v jazere.
„Je veľmi príjemné kúpať sa v bazéne s rastlinami a bez chlóru. Pripomína mi to plávanie v jazere,“ zhodnotil jeden z návštevníkov. Mnohí vyzdvihujú aj čistotu komplexu a spokojní sú aj s výškou vstupného.
Dospelý zaplatí za vstup počas pracovných dní 4 eurá
Ako uvádza samotné kúpalisko, dospelý zaplatí za celodenný vstup do bazéna počas pracovných dní 4 eurá, dôchodcovia 3 eurá a deti od 5 do 15 rokov 2,50 eura. Počas víkendov a sviatkov je vstupné o niečo vyššie, dospelý zaplatí 6 eur, dôchodcovia 4 eurá a deti v spomínanom vekovom rozpätí 4,50 eura. Ak kúpalisko navštívite po 17:00 hodine, vstupné ešte klesá.
Kúpalisko sa pochválilo aj tým, že pre túto sezónu zaviedlo prívetivejšie vstupné pre dôchodcov a ceny lístkov pre deti nešli hore.
Ak vycestujete na dovolenku k Jadranu, zapíšte si na itinerár aj najlepšiu pláž
A keď sa do Chorvátska vyberiete, jednou z pláží, kde si môžete užívať slnenie a kúpanie v Jadranskom mori, je pláž Pasjača, ktorá sa pravidelne označuje za najkrajšiu v krajine alebo podľa mnohých rebríčkov dokonca patrí medzi najkrajšie na celom svete. Toto panenské miesto sa nachádza na juhu krajiny v oblasti Konavle, pod Dubrovníkom, a jeho história siaha do roku 1955 a zaujímavosťou je, že keby nedošlo k stavbe tunela, táto pláž by neexistovala.
O jej vznik sa zaslúžilo spojenie ľudskej činnosti s mocou prírody. Všetko to začalo razením tunela k moru v 50. rokoch, pri ktorom bol vyťažený kameň ponechaný na pobreží. A potom zasiahla príroda. Vlny ho premenili na drobné kamienky a jemný piesok, ktoré sa usadili pod útesmi a vytvorili toto dychberúce miesto vhodné na kúpanie aj odpočinok.
Nahlásiť chybu v článku