Neznáme miesto Proizd v Chorvátsku bolo zaradené medzi najkrajšie destinácie na svete. Vyrazte sem aj vy

Chorvátsko ukrýva množstvo krás, ktoré pre turistov zostávajú neobjavené, a to aj v prípade, že k Jadranu cestujú rok čo rok. Okrem obľúbených pobrežných letovísk, ktoré počas hlavnej sezóny zaplavia davy dovolenkárov a užívajú si príjemné oddychové chvíle, Chorvátsko tvoria aj ostrovy, dokonca ich je cez tisíc. Okrem najznámejších, ktorými sú Hvar či Pag, sa môžete vybrať spoznávať aj menej objavené klenoty. Jedným z nich je ostrov Proizd, ktorý sa zaradil medzi najlepšie na celom svete.
Ak sa rozhodnete Proizd navštíviť, vaše prvé kroky budú viesť na juh Chorvátska, cez Split až na susedný ostrov Korčula, ktorý je jeho známejším bratom.
Práve ten je východiskovým bodom na Proizd, ktorý bol podľa chorvátskeho cestovateľského magazínu Putni Kofer s odvolaním sa na The New York Times či TripAdvisor zaradený medzi najatraktívnejšie destinácie sveta.
Nezabudnuteľná pláž a podmorský svet vyrážajúci dych
Proizd je malý ostrovček s rozlohou 0,632 km², čo je v prepočte 63,2 hektára, a ak počas letnej dovolenky túžite uniknúť od davov, toto je miesto, kde si prídete na svoje. Na západe ostrova nájdete napríklad pláž Bili Bok, ktorá v minulosti získala titul najkrajšej pláže chorvátskeho Jadranu, na východe ostrova sa zas nachádza pláž Batalo, ktorá je podľa hodnotení návštevníkov populárnejšia. Pravdepodobne za to môže aj jej poloha neďaleko ostrova Korčula.
Na základe recenzií dovolenkárov získala na googli hodnotenie 4,6 hviezdičky z 5. Mnohí nešetrili chválou na nádherné azúrové more a vyzdvihli, že je k nej jednoduchý prístup cez borovicový les. Stromy, ktoré sa neďaleko nachádzajú, skvele poslúžia ako ochrana pred slnkom. Dostala aj prívlastok nezabudnuteľnej a ak radi obdivujete podmorský svet, šnorchlovanie si tu užijete do sýtosti. V recenziách z opačného súdka sa spomína, že by si zaslúžila, aby sa tu viac dbalo na čistotu alebo že môžete vychytať dni, keď bude preplnenejšia. No nie je to pravidlom.
Na ostrov Proizd si ideálne môžete odskočiť na jednodňový výlet z obce Vela Luka na Korčuli. Loďou ste tu za približne pol hodinu a zaraz si môžete užívať oddych v tomto málo známom chorvátskom raji.
Chorvátsko ukrýva aj korunovanú najkrajšiu obec na svete
A keď sa vyberiete na dovolenku do Chorvátska autom, po ceste si môžete dať pauzu v dedinke Rastoke, ktorá bola vyhlásená za najkrajšiu na svete. Ukrýva skutočné prírodné bohatstvo – pýši sa neuveriteľnými 23 vodopádmi.
Štatút najkrajšej turistickej dediny na svete jej v roku 2023 udelila Svetová organizácia cestovného ruchu. Leží na sútoku riek Slunjčica a Korana a ak bude vaša cesta viesť cez Záhreb, z neho ste tu už za necelé dve hodiny autom.
Dedinka je vďaka svojim prírodným krásam a bohatej histórii od roku 1962 pod ochranou Štátneho riaditeľstva pre kultúrne a historické dedičstvo. Často sa označuje aj ako „mini Plitvice“, podľa rozsiahleho národného parku v Chorvátsku, ktorý býva poeticky prezývaný aj „lagúnou morských panien“.
Na portáli TripAdvisor je dedinka Rastoke zaradená na 3. miesto v zozname top aktivít v oblasti pri meste Slunj a dosahuje vysoké hodnotenie 4,5 z 5 hviezdičiek. Návštevníci ju v hodnoteniach prevažne chvália a často ju opisujú ako miesto, ktoré sa oplatí vidieť aspoň raz za život.
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