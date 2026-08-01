Saudská Arábia je najrýchlejšie rastúcou destináciou: Buduje megaprojekty, ubytujete sa tu aj za 16 eur

Turizmus zažíva rozmach. Na jednej strane sú mnohé krajiny a miesta našej planéty už preplnené nad svoje kapacity, a tak musia pristupovať k regulácii, na druhej sa ďalšie snažia naopak návštevníkov k sebe prilákať. Najrýchlejšie rastúcou destináciou za posledné roky sa stala Saudská Arábia. Čo v tejto púštnej krajine môžete vidieť a koľko vás bude stáť dovolenka?
správy od nás budete mať ako prví.
Správa OECD Tourism Trends and Policies 2026 zhodnotila stav turizmu v krajinách po celom svete a priniesla odpoveď na otázku, ktorá z nich zažíva najväčší turistický boom za posledné obdobie. Všímala si príchody v rokoch 2019 až 2025 a odhalila, že na absolútnom čele sa nachádza Saudská Arábia so 67 % nárastom, informuje magazín Time Out. A nie je to žiadna náhoda.
Saudská Arábia chce rásť a mení sa
Saudská Arábia sa svoj turizmus snaží aktívne rozvíjať a pracuje na pritiahnutí pozornosti, a teda aj ľudí. Predstavila ambiciózny plán s názvom Vízia 2030, prostredníctvom ktorého sa chce stať globálnym lídrom.
Začala budovať šialené projekty, ako napríklad Jeddah Tower, pri ktorej sľubuje, že sa stane najvyššou budovou sveta, prekoná ikonickú dubajskú Burj Khalifu a Jeddah Tower bude ako prvý mrakodrap vôbec siahať do výšky 1000 metrov.
Ak sa do Saudskej Arábie vyberiete v súčasnosti, za pozornosť stojí napríklad oázové mesto AlUla, v ktorom vyrástla najväčšia zrkadlová budova sveta Maraya. Vytvára očný klam, čím sa s vami dokonale hrá a navyše slúži ako koncertná a kultúrna hala.
Do očí vám udrie aj mrakodrap Kingdom Centre, na ktorého vrchole sa nachádza presklený most s panoramatickým výhľadom na Rijád, kde sa nachádza.
Celkovo má 99 poschodí a na 77. poschodí sa nachádza mešita kráľa Abdalláha, ktorá je druhou najvyššie položenou mešitou sveta.
Futuristickou víziou Saudskej Arábie je taktiež vznikajúci megaprojekt The Line, ktorý je súčasťou urbanistického projektu NEOM. Má byť lineárnym mestom zoradeným do jednej zrkadlovej priamky, ktoré sa už teraz označuje „Dubajom na steroidoch“ a sľubuje, že vyrieši všetky súčasné klimatické a technologické problémy sveta. Stretol sa však s kontroverziou a kritikou a či sa ho skutočne podarí zrealizovať podľa plánov, ukáže až čas.
Zatiaľ môžete navštíviť hlavné mesto Saudskej Arábie, Rijád, spomínanú AlUlu či Džiddu, ktorá sa nachádza na pobreží Červeného mora. Najideálnejším obdobím na spoznávanie Saudskej Arábie sú naša jar a jeseň. Napríklad v takom auguste tu teploty môžu prekročiť aj 40 °C, čo nemusí byť najpríjemnejšie.
Koľko peňazí si na dovolenku v Saudskej Arábii pripraviť?
Cestovatelia uvádzajú, že ich dovolenka strednej triedy v Saudskej Arábii vychádza v priemere na 46 eur na deň, teda 327 na osobu na týždeň, hovoria dáta portálu Budget Your Trip.
Čísla Numbeo ukazujú, že Rijád je o 13,0 % lacnejší ako Bratislava, no nájom je tu o 1,4 % vyšší než v našom hlavnom meste. Oproti takému Dubaju sú životné náklady v Rijáde o 19,7 % nižšie, nájom nižší o 34,3 % a ceny v reštauráciách nižšie až o 40,0 %.
Pozreli sme sa aj na ponuky ubytovania na Bookingu a najlacnejší apartmán v Rijáde na začiatok októbra sme našli za 16 eur na noc pre dve osoby. Možností je veľa, je z čoho vyberať, a tým pádom aj ceny sú prijateľné. Samozrejme, ak túžite po luxuse, môžete sa ubytovať aj v 5-hviezdičkovom hoteli za takmer 800 eur na noc.
Nahlásiť chybu v článku