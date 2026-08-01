Košickú osadu Lubina zbúrali a rodiny odišli. Maďarsko teraz preveruje presťahovanie Rómov z Košíc

Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do obce Szalonna v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe, pričom vyšetruje možné organizovanie, financovanie a zákonnosť realitných transakcií. Rezort to uviedol v sobotu pre server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
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Ministerstvo dodalo, že obavy obyvateľov obce Szalonna berie vážne ako aj ich bezpečnosť. Situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Zároveň spresnilo, že chce objasniť, kto sťahovanie organizoval a financoval, aké zmluvy o nehnuteľnostiach a úveroch boli uzatvorené a tiež vyšetruje, či došlo k nátlaku, zneužívaniu zraniteľného postavenia, finančnému podvodu alebo inému porušeniu zákona.
Preverujú, kto je za vysťahovaním a či nefiguroval iný zámer
Maďarský rezort vnútra zdôraznil, že prípad nie je otázkou pôvodu ani etnickej príslušnosti presťahovaných ľudí. Zisťuje, či boli obchody s nehnuteľnosťami, ich financovanie a samotné presťahovania uskutočnené zákonne, transparentne a na základe slobodného rozhodnutia dotknutých osôb.
Kandidát na primátora mesta Košice Miroslav Sabol podal 23. júla na košickú prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s vysťahovaním nelegálnej osady Lubina v mestskej časti (MČ) Košice – Nad jazerom. Chcel, aby príslušné orgány preverili, či nejde o vopred pripravovaný zámer týkajúci sa budúceho využitia územia. Podanie trestného oznámenia podľa starostky MČ a rovnako kandidátky na primátorku Košíc Lenky Kovačevičovej dehonestuje význam projektu.
Starostka zdôraznila, že si obydlia zbúrali sami
Starostka reagovala, že trestné oznámenie je právom každého občana. Zároveň zdôraznila, že obyvatelia si príbytky zbúrali sami. Tvrdí, že v prípade vysťahovania obyvateľov z nelegálnej osady Lubina nejde o politickú kampaň, keďže tieto kroky už dlhodobo avizovali. Celý proces bol podľa jej slov organizovaný prostredníctvom neziskového sektora.
Kovačevičová zároveň dodala, že ide o výsledok dlhodobej práce zameranej na zamestnávanie a osamostatnenie sa obyvateľov.
S búraním nelegálnej osady Lubina sa začalo v polovici júla. Dotklo sa siedmich rodín z marginalizovanej rómskej komunity, ktoré sa presťahovali do obce v Maďarsku. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity považuje vysťahovanie obyvateľov za vysoko neštandardné.
Ako to prebiehalo
Búranie nelegálnej osady Lubina v mestskej časti Nad jazerom začalo 16. júla. Podľa informácií portálu Plus Jeden Deň na mieste, kde roky stáli provizórne príbytky bez vody, elektriny, kanalizácie a základných hygienických podmienok, sú už len prázdne plochy a hromady stavebného odpadu. Po rodinných príbytkoch nie je ani stopy, pričom o samotné búranie sa postarali ich obyvatelia po tom, ako sa rozhodli oblasť sami opustiť.
Dokopy sedem rodín sa malo presťahovať do Maďarska, kde si podľa organizátorov procesu búrania kúpili domy. Ich chatrče v osade boli odstránené bagrom a materiál zo zbúraných príbytkov skončil vo veľkokapacitných kontajneroch. V Košiciach tak po týchto rodinách neostalo ani stopy, napriek tomu sa medzi Košičanmi objavila neistota, čo sa s rodinami z Lubiny stane a či zvládnu fungovať za hranicami. Obávali sa totiž, že sa sem po pár mesiacoch vrátia alebo si postavia nelegálne obydlia inde. Zároveň sa objavilo tvrdenie, že boli z Lubiny násilne vysťahovaní.
Kovačevičová tieto informácie na tlačovej konferencii odmietla. Tvrdí, že okolo procesu vznikla hystéria a že niektorí ľudia obyvateľov osady vystrašili. „Žiadne násilné sťahovanie ľudí do zahraničia sa nedeje, nebude sa diať a ani to nie je reálne,“ vyhlásila. Napriek tomu sa objavili ďalšie obavy, keďže ľudí zaujímalo, ako vyzerajú domy, do ktorých sa miestni osadníci sťahujú, a pýtali sa, ako sa budú deti vzdelávať v maďarských školách, keď nepoznajú jazyk.
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