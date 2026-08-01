Dieťa ostalo zamknuté v aute, bolo v ohrození života: Vyslobodiť ho musela polícia

Rozbité okno na aute po záchrane dieťaťa

Foto: Facebook/ Polícia Slovenskej republiky

Petra Sušaninová
TASR
Stačí aj niekoľko minút, aby sa zo zamknutého auta stalo peklo.

Policajtov vo Veľkom Krtíši privolali v sobotu okolo obeda k uzamknutému vozidlu, v ktorom sa nachádzalo maloleté dieťa. Zostalo v ňom uväznené desať až 15 minút. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.

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Dieťa ostalo zamknuté v aute

„Podľa informácií prítomných osôb odovzdal príbuzný dieťaťu kľúče od vozidla a to následne aktivovalo centrálne zamykanie a zostalo vo vozidle uzamknuté. Keďže ho nebolo možné dostať z auta iným spôsobom a vzniklo riziko ohrozenia jeho života a zdravia, majiteľ vozidla udelil policajtom súhlas na rozbitie bočného skla. Hliadka následne auto otvorila a dieťa vyslobodila,“ uviedla Žabková.

Podľa nej by mal byť tento prípad varovaním, že pri deťoch rozhodujú aj zdanlivo bezvýznamné okamihy. Počas letných dní sa interiér zaparkovaného vozidla prehrieva v priebehu niekoľkých minút na život ohrozujúce teploty. Aj krátka chvíľa môže mať vážne následky.

Policajti zachránili dieťa
Foto: Facebook/ Polícia Slovenskej republiky

Teploty stúpajú k 40 °C

Najmä v súčasných horúčavách, ktoré trápia celé Slovensko. V obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota namerali v sobotu 40 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Dodáva, že približne po mesiaci je to po druhý raz, čo teplota na Slovensku prekonala 40-stupňovú hranicu, čím sa vytvoril nový rekord.

„Ešte nikdy predtým v histórii moderných meraní nebolo u nás dvakrát v jednom lete, v dvoch časovo oddelených epizódach, 40 stupňov Celzia,“ upozornil SHMÚ. Predchádzajúce vyše 40-stupňové teploty zaznamenali meteorológovia na konci júna, absolútny rekord padol 30. júna v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky, kde namerali 41,3 stupňa Celzia.

V sobotu i pre nadchádzajúce dni platí pre južné regióny SR najvyššia výstraha SHMÚ pred horúčavami. S teplotami oscilujúcimi okolo 40 stupňov je potrebné podľa aktuálnej predpovede rátať až do záveru nadchádzajúceho pracovného týždňa.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy

SHMÚ vydal pre južné okresy na celom Slovensku výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami, ktoré platia do 19:00. Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

Teploty na Slovensku už včera siahali vysoko ku 40 °C. Horúčavy by mohli podľa meteorológov vyvrcholiť na budúci týždeň. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.

Ľudia v horúčavách
Ilustračná foto: SITA/AP

„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.

Dodržiavajte pitný režim

Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov.

Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Preto sa pri výlete do prírody správajte zodpovedne.

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