Je to definitívne, ľudia majú smolu: Manželstvá párov rovnakého pohlavia na matrikách zapísané nebudú

Nina Malovcová
TASR
Po upozornení Žilinku prichádza zamietavá reakcia ministerstva.

Ministerstvo vnútra (MV) SR nemá právny základ na zápis zväzku osôb rovnakého pohlavia do osobitnej matriky ako manželstva. V tomto duchu bude informovať aj žiadateľov o takýto zápis, na potrebu čoho upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka.

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TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Spresnil, že rezort pri posudzovaní konkrétneho podania vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, zákona o rodine, zákona o matrikách, ako aj zo záväzkov SR vyplývajúcich z práva Európskej únie.

Ministerstvo sa odvoláva na platnú legislatívu

„Bez ohľadu na právne a spoločenské diskusie o rozsahu právnych účinkov zväzkov osôb rovnakého pohlavia je MV SR ako orgán výkonnej moci povinné vychádzať z právneho stavu účinného v čase rozhodovania a rešpektovať ústavné a zákonné medze svojej pôsobnosti. Jeho aplikačná či evidenčná činnosť nemôže nahrádzať rozhodnutia zákonodarcu či ústavodarcu,“ ozrejmilo MV s tým, že je to nezlučiteľné s princípom deľby moci a predovšetkým s princípom legality výkonu verejnej moci podľa Ústavy Slovenskej republiky.

dúhová vlajka
Foto: unsplash

„Ako minister vnútra som pri výkone svojej pôsobnosti viazaný Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi. Ministerstvo nemôže administratívnym postupom prekročiť hranice právomoci, ktoré orgánom výkonnej moci ustanovil ústavodarca a zákonodarca. Nemôžeme svojím rozhodnutím vytvárať nový právny status ani nahrádzať rozhodovanie Národnej rady Slovenskej republiky,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Žilinka podal dve upozornenia prokurátora

Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal minulý týždeň MV dve upozornenia prokurátora. Urobil tak pre nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Rezort vnútra je podľa neho povinný bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení – vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.

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