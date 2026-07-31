Je to definitívne, ľudia majú smolu: Manželstvá párov rovnakého pohlavia na matrikách zapísané nebudú

Ministerstvo vnútra (MV) SR nemá právny základ na zápis zväzku osôb rovnakého pohlavia do osobitnej matriky ako manželstva. V tomto duchu bude informovať aj žiadateľov o takýto zápis, na potrebu čoho upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka.
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TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Spresnil, že rezort pri posudzovaní konkrétneho podania vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, zákona o rodine, zákona o matrikách, ako aj zo záväzkov SR vyplývajúcich z práva Európskej únie.
Ministerstvo sa odvoláva na platnú legislatívu
„Bez ohľadu na právne a spoločenské diskusie o rozsahu právnych účinkov zväzkov osôb rovnakého pohlavia je MV SR ako orgán výkonnej moci povinné vychádzať z právneho stavu účinného v čase rozhodovania a rešpektovať ústavné a zákonné medze svojej pôsobnosti. Jeho aplikačná či evidenčná činnosť nemôže nahrádzať rozhodnutia zákonodarcu či ústavodarcu,“ ozrejmilo MV s tým, že je to nezlučiteľné s princípom deľby moci a predovšetkým s princípom legality výkonu verejnej moci podľa Ústavy Slovenskej republiky.
„Ako minister vnútra som pri výkone svojej pôsobnosti viazaný Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi. Ministerstvo nemôže administratívnym postupom prekročiť hranice právomoci, ktoré orgánom výkonnej moci ustanovil ústavodarca a zákonodarca. Nemôžeme svojím rozhodnutím vytvárať nový právny status ani nahrádzať rozhodovanie Národnej rady Slovenskej republiky,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Žilinka podal dve upozornenia prokurátora
Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal minulý týždeň MV dve upozornenia prokurátora. Urobil tak pre nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Rezort vnútra je podľa neho povinný bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení – vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
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