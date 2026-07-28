Fico sa vyjadril k nemocnici v Prešove: Odstránili až 38 stĺpov, výstavba pokračuje

Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o osem týždňov, vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) neovplyvní plánované termíny.
Ako uviedol, všetky technické problémy na stavbe už boli odstránené. Celkovo bolo úplne odstránených a nanovo vybudovaných 38 stĺpov, pričom problém vznikol pri nesprávnom spracovaní betónu.
„Išlo približne o 130 kubických metrov betónu, ktorý bolo potrebné sanovať, a to sa už udialo. To bol celý zásadný problém, ktorý nás zdržal o osem týždňov,“ povedal Fico počas návštevy staveniska. Sanačné práce majú byť definitívne ukončené do 31. júla. Na stavbe denne pracuje približne 250 ľudí, a to sedem dní v týždni.
Problémy vraj odstránili
Riaditeľ vojenskej nemocnice v Ružomberku Marian Križko, ktorá projekt zastrešuje spresnil, že odstránených bolo 38 stĺpov a ďalšie sanovali. Odstránené stĺpy stavbári odrezali na úrovni čakacej výstuže a následne ich nanovo vybudovali. Ostatné bolo možné opraviť priamo na mieste bez potreby ich vybúrania.
Nemocnica zatiaľ nemá k dispozícii kompletný znalecký posudok. „Predbežná správa bola doplnená o kľúčové jadrové vývrty, to znamená, dnes vieme, že v tom počte stĺpov, ktoré boli podrobené jadrovému vývrtu, viac ako 54 percent z toho počtu stĺpov nevyhovelo kvalite, ako to požadovala projektová dokumentácia,“ uviedol Križko.
Dodal, že z hľadiska statiky a bezpečnosti to nie je problém, ale je to problém nesúladu s projektom. Pevnosť betónu podľa neho smerom od jadra stĺpov k ich povrchu klesala o jednu až dve pevnostné triedy. Dodal, že betón bol na stavbu dodaný v kvalite predpísanej projektom. „Nesprávnym technologickým postupom zapracovania betónu prišlo k tejto situácii,“ skonštatoval Križko.
Oplášťovanie objektu sa má začať v januári 2027. V priebehu roka 2027 má byť nemocnica stavebne dokončená a pokračovať budú vnútorné práce a inštalácia technológií. Následne bude podľa premiéra potrebných ešte približne 12 mesiacov vrátane skúšobnej prevádzky, kým nemocnica začne fungovať v plnom rozsahu. Výstavbu financuje rezort obrany zo svojho rozpočtu.
Vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Ten označil ukončenie spolupráce za nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Stĺpy a pevnosť betónu podľa neho zodpovedali projektovej dokumentácii.
Viacero podnetov
Ministerstvo obrany SR prostredníctvom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultnej nemocnice následne uzavrelo zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom, ktorý stavbu prevzal. Na druhú etapu prác rezort vyhlásil verejnú súťaž. Polícia vedie v súvislosti s výstavbou trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia.
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove. Odbor dohľadu pre strategickú agendu ich preveruje a vyhodnocuje. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytla hovorkyňa úradu Simona Brejová.
„Nakoľko je v rámci prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke,“ dodala s tým, že ÚVO sa dôsledne zaoberá každým podnetom. Vzhľadom na to, že kontrolóri v súčasnosti tieto podnety, zaevidované v priebehu mája, vyhodnocujú, nie je podľa jej slov možné bližšie sa vyjadrovať k ich obsahu.
Vyšetrovanie zároveň pokračuje ďalšími procesnými úkonmi. Ako pre TASR uviedol hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič, odobrané boli aj vzorky z chybných stĺpov. „V rámci vedenia prípravného konania v uvedenej trestnej veci bol do konania pribratý znalecký ústav na podanie znaleckého posudku v odbore stavebníctvo, pričom bolo zabezpečené odobranie vzoriek z chybných stĺpov,“ spresnil hovorca.
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