„To bol ale hlasný film…“ Divákov na filme Odysea rozzúrili decibely. Zarobil už vyše 600 miliónov

Režisér Christopher Nolan ani po rokoch nedokáže prestať prekonávať vlastnú, už aj tak vysoko nastavenú latku. Výnimkou nie je ani film Odysea, ktorý zrejme prelomí hneď niekoľko rekordov režiséra. Takmer okamžite sa stal najväčším globálnym debutom v jeho kariére. Teraz sa mu však možno podarí zapísať sa do dejín filmu podobným spôsobom, akým sa príbeh, na základe ktorého film vznikol, zapísal do dejín literatúry.
Christopherovi Nolanovi sa zrejme podarí prekonať svoj vlastný rekord a možno prekonať tržby z filmu Temný rytier. Ako upozornil portál Collider, tržby z dvoch jeho predchádzajúcich filmov – Temný rytier z roku 2008 a jeho pokračovanie Návrat temného rytiera z roku 2012 – dosiahli viac než jednu miliardu dolárov (877 miliónov eur).
Oppenheimer hranicu siedmich cifier neprekonal, filmu Odysea sa to pravdepodobne podarí
Obrovskú senzáciu vyvolal aj jeho novší filmársky počin Oppenheimer (2023). Ten sa veľmi priblížil k dosiahnutiu tohto vytúženého míľnika, no nakoniec jeho tržby dosiahli „len“ 975 miliónov dolárov (855,5 milióna eur). Rozpočet filmu s Cillianom Murphym v hlavnej úlohe pritom dosahoval približne 100 miliónov dolárov (asi 88 miliónov eur). Stále však existuje šanca, že sa do elitného klubu miliardových filmov zaradí. Ak sa, napríklad, niekedy opäť dostane do kín, hranicu jednej miliardy dolárov pravdepodobne ešte prekoná.
Zdá sa však, že Odysea reprízy rozhodne nepotrebuje. Naznačujú to najmä doterajšie výsledky filmu – počas prvého utorka na domácom trhu zarobil 21 miliónov dolárov (18,4 milióna eur), čím sa stal najúspešnejším debutom v Nolanovej kariére. Film Temný rytier v tento deň prekonal o celý jeden milión dolárov (877-tisíc eur).
A už po dvoch víkendoch mali podľa Box Office Mojo celosvetové tržby filmu Odysea dosiahnuť neuveriteľných 639 miliónov dolárov (560,7 milióna eur), vrátane 140 miliónov dolárov (123 miliónov eur) v kinách IMAX. Spolu s filmom Návrat Temného rytiera má zároveň ísť o najdrahší film, na akom kedy Nolan pracoval.
Keď novinka dorazila 16. júla do kín, diváci si lístky kupovali s veľkým očakávaním. Nolan ich však nesklamal: film má na ČSFD hodnotenie 85 percent, čím sa okamžite zaradil medzi najobľúbenejšie aj najlepšie hodnotené snímky podľa divákov.
Napriek tomu existuje jedna vec, na ktorú upozornil portál Unilad a ktorá mnohých pripravila o časť filmového zážitku.
Divákom neušlo, aký ohlušujúci bol Nolanov príbeh v kinách
Na rôznych diskusných platformách sa po premiére začala objavovať spoločná výčitka. Je však pomerne netradičná. Divákom totiž jednohlasne neprekážajú kostýmy, hudba, herecké výkony ani dej. Problémom je zvuk – presnejšie povedané, jeho hlasitosť.
„Odysea bol najhlasnejší film, aký som kedy videl,“ napísal jeden z divákov. „Úprimne, mám pocit, akoby mi vzal niekoľko rokov sluchu. Dobrý film, ale neskutočne hlasný.“ Takmer totožne svoju skúsenosť opísal ďalší používateľ: „Odysea bol skvelý film. Zároveň to však bol najhlasnejší film, aký som kedy videl.“
Servítku pred ústa si mnohí rozhodne nedávali. „Dočerta, to bol ale hlasný film… Až príliš hlasný. Pokojne ma majte za starú školu, ale, dofrasa, bolo to fakt HLASNÉ,“ napísal divák. Iného vysoká hlasitosť vyslovene rozzúrila: „Mali aj ostatní počas premietania film TAK STRAŠNE NAHLAS? Bolo to ŠIALENE, NENORMÁLNE NAHLAS! Uši ma bolia ako čert!“
Takýchto reakcií sa na sociálnych sieťach objavili desiatky. Mnohí okrem toho upozorňujú na výrazný kontrast medzi tichými dialógmi, pri ktorých museli napínať sluch, a následnými akčnými či hudobnými pasážami, ktoré ich podľa vlastných slov doslova ohlušili. „Odysea bola neuveriteľná, absolútne dokonalá,“ uzavrel diskusiu jeden z divákov. „ALE bola neuveriteľne hlasná, a nie v dobrom zmysle slova.“
O čom je film Odysea?
Ako sme vás už informovali, Odysea je bezpochyby jedným z najväčších príbehov našej civilizácie. Odyseus (Matt Damon) bol kráľ gréckeho ostrova Itaka, ktorý podľa legiend vymyslel slávneho trójskeho koňa, čo pomohlo oklamať obrancov Tróje a ukončiť tak vyčerpávajúce dobývanie tohto mesta. Po skončení bojov netúži Odyseus po ničom inom, len sa vrátiť domov za manželkou Pénelopou (Anne Hathaway) a synom Télemachom (Tom Holland). Svojimi odvážnymi činmi však podľa povestí rozhneval bohov a tí sa mu rozhodli návrat čo najviac skomplikovať.
Rozsiahla báseň Odysea s 12 109 veršami pripisovaná Homérovi, o ktorého existencii moderní vedci diskutujú, a jej rovnako monumentálny epos Iliada, boli podľa všetkého zložené v 8. storočí pred n. l. Ich jazyk a obsah sa však s najväčšou pravdepodobnosťou vyvíjali, keď ich generácie ústnych rozprávačov spievali a opäť spievali. Spolu tvoria fantastický mýtus o konci bronzovej doby.
Aj preto sa príbehu chopil Christopher Nolan, jeden z najlepších režisérov súčasnosti. Pri tvorbe svojho nového veľdiela siahol aj po množstve výnimočných hereckých osobností. Okrem spomínaných sa diváci môžu tešiť na tváre, akými sú Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron a ďalší.
„Odysea je neuveriteľné dielo, ktoré je mimoriadne dôležité pre dejiny sveta a rozvoj kultúry, ale nikdy nebolo adaptované ako moderný blockbuster. Inšpirovala ma výzva vytvoriť mýtický svet starovekého Grécka a nadchol ma nápad vyrozprávať jeho príbeh so všetkými jeho bohatými témami spôsobom, aký som doteraz nevidel,“ uzatvára Christopher Nolan.
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