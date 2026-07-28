Kedysi bol legendou Hollywoodu, dnes je ledva na obrazovkách: John Cusack odhalil, prečo je to tak

Filmy Johna Cusacka

Foto: MovieStillsDB

Dana Kleinová
Známy herec John Cusack prehovoril o svojom odchode z továrne na sny.

Po tom, čo sa Joan Cusack objavila na červenom koberci po viac ako desaťročí na premiére filmu Toy Story 5 od Pixaru, v ktorom dabuje postavu Jessie, jej mladší brat John prehovoril o svojom vlastnom odchode z Hollywoodu. Vysvetlil, prečo sa obrátil k písaniu grafických románov a prečo si myslí, že majú oproti herectvu výhodu.

John bol roky jedným z najznámejších hollywoodskych hlavných predstaviteľov a účinkoval vo viac ako 80 filmoch vrátane snímok Jasný terč, High Fidelity, Con Air či 2012. Desaťročia tak bol na výslní a poznal ho celý svet, pričom o hlavné úlohy vo filmoch nemal núdzu. Napriek tomu sa rozhodol Hollywood opustiť a stiahnuť sa do úzadia. Stále však hrá, hoci je vyberavejší, keď ide o nové projekty, a tak ho na obrazovkách vidieť už málokedy, píše portál Boredpanda.

John Cusack
John Cusack vo filme High Fidelity. Foto: MovieStillsDB

Pochádza zo slávnej rodiny

Tento 60-ročný herec sa minulý rok objavil v dráme z obdobia druhej svetovej vojny Fog of War a v mandarínsky hovorenej komédii Detective Chinatown 1900, kde stvárnil amerického kongresmana. John pochádza z umeleckej rodiny. Okrem sestry Joan má ďalšiu sestru Ann, ktorá je taktiež herečkou. Účinkovala vo filmoch Veľké víťazstvo a Informátor!. Ich otec Dick Cusack bol herec, producent a spisovateľ.

Ann Cusack
Herečka Ann Cusack. Foto: MovieStillsDB

Nech už je však jeho filmové portfólio akokoľvek rozsiahle, John nie je na priemysel, ktorý ho spravil hviezdou, úplne pyšný. V rozhovore pre Variety na podujatí San Diego Comic-Con v piatok nominant na ocenenie Zlatý glóbus odhalil, prečo si myslí, že filmový priemysel už nie je tým najlepším miestom na vyjadrenie jeho tvorivých záujmov.

Namiesto hrania píše

„Vždy som si myslel, že grafické romány sú filmom najbližšie. Vykresľujete zábery, sú také filmové,“ povedal herec a vysvetlil, že ak niekto investuje do filmu milióny, chce mať nejakú kreatívnu moc a jeho názor môže ovplyvniť výsledok projektu. John preto objasnil, že sa stal spisovateľom, pretože „nechcel vyjednávať o rozprávaní príbehu“.

Jeho prvý grafický román s názvom Momo je dielom len dvoch ľudí: jeho samého a ilustrátora Ignacia Noého. John povedal, že uprednostňuje písanie románov, pretože nemusí vyhovovať desiatkam hollywoodskych výkonných pracovníkov ani im dovoliť upravovať jeho prácu.

„Bolo to jednoducho tak, že som to napísal, povedal som si: ‚Páči sa mi tento príbeh‘, a potom som získal tohto nádherného, úžasného umelca Ignacia Noého, aby urobil ilustrácie, takže nikto nemenil nič z toho, čo som napísal alebo čo nakreslil. Bol to len môj a Ignaciov príbeh, a to sa dnes nedeje. Žiadne hlúposti, žiadna komisia. Žiadny počítač niekde v Seattli, ktorý by to testoval na prieskumoch verejnej mienky,“ pokračoval.

Láske na stope
John Cusack a Kate Beckinsale vo filme Láske na stope. Foto: MovieStillsDB

Filmový priemysel ho sklamal

V nedávnom rozhovore pre Forbes hollywoodska hviezda ďalej hovorila o svojom sklamaní z filmového priemyslu, ktorý podľa neho uprednostňuje peniaze na úkor originality. „V dobách, keď som začínal natáčať filmy, ste našli ľudí, ktorí mali ambície vytvoriť niečo úplne jedinečné, nielen ďalšie diely nejakej franšízy alebo niečo, čo zapadalo do ich obchodnej stratégie,“ povedal.

Podobnú kritiku mainstreamového filmového priemyslu vyjadril už v roku 2014 v rozhovore pre The Guardian. John priznal, že herci a režiséri museli vždy obetovať svoju tvorivú víziu kvôli úspechu v pokladniach kín, no počet projektov, ktoré sa páčia jemu osobne, je čoraz menší.

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