Trailer k novému filmu s Johnnym Deppom a Rupertom Grintom je tu. Oživia 183 rokov starý vianočný príbeh

Johnny Depp ako Ebenezer Scrooge

Záber z filmu Ebenezer: Vianočná koleda, foto: Paramount Pictures

Klaudia Oselská
Tip na film
Johnny Depp ako Ebenezer Scrooge.

Ikonický herec Johnny Depp vdýchne život slávnemu vianočnému príbehu z roku 1843. Film Ebenezer: Vianočná koleda (Ebenezer: A Christmas Carol) dorazí do slovenských kín už v novembri tohto roka. 

Johnny Depp si zahrá vo vianočnom príbehu, ktorý pozná celý svet

Koncom tohto roka nás čaká nový vianočný film s legendárnym hercom Johnnym Deppom. Snímka dostala názov Ebenezer: Vianočná koleda (Ebenezer: A Christmas Carol) a podľa prvých informácií by sa mal radiť do žánru fantasy.

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Na režisérsku stoličku si sadol Ti West, o scenár sa postaral Nathaniel Halpern, ktorý vychádzal z vianočného románu z roku 1843, ktorý pozná celý svet a ktorý má milión rôznych prevedení – Vianočná koleda (A Christmas Carol).

Vianočnú koledu napísal jeden z najznámejších spisovateľov všetkých čias – Charles Dickens. Tento vianočný román rozpráva príbeh o mužovi menom Ebenezer Scrooge, ktorý je starý a lakomý.

Ebenezera na Vianoce navštívi duch jeho bývalého obchodného partnera a následne za ním prídu traja duchovia minulých, súčasných a budúcich Vianoc. Za ten čas Ebenezer cestuje v čase, nazerá do svojej minulosti, do svojho detstva, do prítomnosti, ale aj do budúcnosti. Duchovia mu tak dajú možnosť zmeniť sa v láskavého muža.

Záber z filmu Ebenezer
Záber z filmu Ebenezer: Vianočná koleda, foto: Paramount Pictures

Po jeho boku si zahrá Rupert Grint

Johnny Depp, ktorého preslávila rola Jacka Sparrova v Pirátoch z Karibiku, v novom filme stvárni práve lakomého starca Ebenezera Scroogea, ide o jeho prvú významnú hollywoodsku rolu od medializovaného súdneho procesu s jeho bývalou manželkou Amber Heardovou v roku 2022. 

Okrem Deppa si jednu z hlavných postáv, Boba Cratchita, prepracovaného a málo plateného úradníka Scroogea, zahrá aj ďalší známy herec, Rupert Grint, ktorého celý svet pozná ako Rona Weasleyho. Grint nedávno zažiaril aj v novom horore Zrodený z temnoty (Nightborn), ktorý je práve v slovenských kinách.

Zrodený z temnoty sa radí aj do žánrov dráma a psychologický triler. Na jeho tvorbe sa podieľali viaceré európske krajiny – Veľká Británia, Francúzsko, Fínsko a Litva. Horor sleduje ženu menom Saga (Seidi Haarla) a jej britského manžela Jona (Rupert Grint), ktorí spoločne snívajú o dokonalom rodinnom živote na dokonalom mieste. Preto sa presťahujú do domu, kde Saga strávila svoje detstvo a ktorý stojí osamotený v hlbokých fínskych lesoch.

Hneď ako sa im narodí syn, Saga začne tušiť, že s ním niečo nie je v poriadku, že sa deje niečo zvláštne. Všetci okolo nej ju uisťujú, že sa určite mýli, ale ona sama postupne podlieha strachu a o svojom dieťati začína tušiť desivú pravdu.

Záber z hororu Zrodený z temnoty
Záber z filmu Zrodený z temnoty, foto: MovieStillsDB

Premiéra je naplánovaná na november tohto roka

Okrem Deppa a Grinta sa v novom vianočnom filme predstavia aj herci – Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Charlie Murphy, Henry Lloyd-Hughes, Tramell Tillman a Ian McKellen.

Natáčanie filmu prebiehalo v írskom Dubline a v anglickom Londýne. Premiéra filmu je na Slovensku naplánovaná na 12. novembra 2026, budete si ho môcť pozrieť v kinách.

Pozrite si spolu s nami oficiálny trailer

Spoločnosť Paramount Pictures len včera zverejnila prvý oficiálny trailer k filmu. Vyzerá to tak, že pôjde o temnejšiu verziu známeho príbehu.

Trailer ukazuje Johnnyho Deppa ako Ebenezera Scroogea, ktorý do ľudí na ulici hádže snehové gule, Ruperta Grinta ako Boba Cratchita, aj poriadne desivých duchov, ktorí skôr pripomínajú hororové filmy než vianočný román. V úvode traileru postava Johnnyho Deppa hovorí: „Je dobré byť späť.“

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