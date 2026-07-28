Na Slovensko sa valia extrémne horúčavy: Vo viacerých okresoch môže byť až 38 stupňov, platia výstrahy

Ak patríte k tým, ktorí plánujú najbližšie dni tráviť vonku, mali by ste spozornieť. Slovensko zasiahne ďalšia vlna intenzívnych horúčav a v niektorých okresoch sa teploty priblížia k hranici 38 °C. Pre časť územia už meteorológovia vydali najvyšší stupeň výstrahy, pričom zdravotníci upozorňujú, že extrémne horúčavy môžu viesť až ku kolapsovým stavom a ohroziť zdravie najzraniteľnejších skupín obyvateľov.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred vysokými teplotami vo viacerých okresoch Slovenska. Výstrahy začnú platiť od stredy (29. 7.). Na štvrtok (30. 7.) platí pre niektoré okresy západného Slovenska tretí stupeň výstrahy. Informoval o tom SHMÚ na svojom webe.
Na západe Slovenska môže byť až 38 stupňov Celzia
Od stredajšieho popoludnia do večera má v celom Bratislavskom kraji platiť druhý stupeň výstrahy pred horúčavami. Týka sa aj niektorých okresov Trnavského a Nitrianskeho kraja, pričom pre zvyšné okresy týchto dvoch krajov je vydaný prvý stupeň výstrahy. Ten platí aj v niektorých okresoch Banskobystrického a Trenčianskeho kraja.
Tretí stupeň výstrahy je vydaný pre okresy Malacky, Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda, Senica a Skalica s platnosťou od štvrtkového poobedia do večera. Teplota môže v týchto lokalitách dosiahnuť až 38 stupňov Celzia. Pre zvyšné okresy Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja nateraz platí druhý stupeň výstrahy. Rovnako platí pre niektoré okresy Banskobystrického a Trenčianskeho kraja, pričom viacerých okresov sa týka prvý stupeň výstrahy. Ten je vydaný aj pre väčšinu okresov Košického kraja.
Odborníci radia dodržiavať pitný režim
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov.
Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Horúčavy ohrozujú aj voľne žijúce zvieratá
Na pomoc voľne žijúcim zvieratám upozorňuje aj občianske združenie Sloboda zvierat. Pripomína, že počas horúcich a suchých dní majú vtáky, ježky aj ďalšie živočíchy čoraz väčší problém nájsť vodu.
Združenie preto vyzýva ľudí, aby pred dom, na balkón, do záhrady alebo aspoň na parapet umiestnili misku s čerstvou vodou. Tú je potrebné pravidelne dopĺňať a meniť. Do nádoby odporúča vložiť aj väčší kamienok, aby sa z nej mohli bezpečne napiť aj včely a ďalší hmyz bez rizika utopenia.
Ak máte záhradu, pomôcť môžete aj plytkou nádobou s vodou na kúpanie pre vtáky alebo pravidelným zalievaním časti pozemku. Vlhká pôda uľahčuje ježkom, vtákom aj ďalším živočíchom hľadanie potravy a niektorým druhom poskytuje materiál na stavbu hniezd.
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