Už dnes vchádza do kín nová slovenská komédia. Kavej 2 je podľa divákov ešte lepšia ako prvá časť

Záber z filmu Kavej 2

Foto: Continental film

Klaudia Oselská
Tip na film
Festivalové premietanie na slovenských amfiteátroch vraj sprevádzal hurónsky smiech a neutíchajúci potlesk.

Pre všetkých fanúšikov slovenskej komédie Kavej máme skvelú správu. Dnes má v slovenských kinách premiéru jej druhá časť. Môžete sa tešiť nielen na hlavné predstaviteľky východniarskeho humoru Janu Kovalčíkovú a Annu Jakab Rakovskú, ale aj na Kristiána Barana, Daniela Žulčáka, Roba Jakaba, Alenu Ďuránovú a Branislava Deáka.

Kavej 2 mali diváci možnosť vidieť už na festivalových premietaniach, ktoré si mohli užiť na amfiteátroch v slovenských mestách: Prešov, Košice, Banská Bystrica, Martin, Žilina a Senec. Okrem filmu diváci mohli vidieť aj hercov a zažiť niekoľko hudobných koncertov ako napríklad slovenskej kapely Heľenine oči. Dnes sa novej komédie však dočkajú aj diváci v slovenských kinách.

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Prvá časť Kavej priniesla príbeh dvoch kamarátok, Veroniky a Kláry, ktoré si zahrali Jana Kovalčíková a Anna Jakab Rakovská. Veronika a Klára sa počas svojho návratu z Bratislavy domov na východné Slovensko ocitli uprostred rodinných osláv, svadieb a jedného pohrebu. Film s ľahkosťou, no aj hĺbkou ukázal, ako si ľudia vedia život skomplikovať sami, a pritom prehliadnuť, čo je skutočne dôležité.

Záber z filmu Kavej 2
Foto: Continental film

Pokračovanie sa odohráva približne päť rokov po udalostiach prvého dielu. Klára a Štanci zostali na východe, vychovávajú dve deti a zisťujú, že život zďaleka nie je taký idylický, ako sa mohlo zdať. Veronika na tom tiež nie je o nič lepšie. Hneď v úvode dostane ranu v láske, a tak ju Klára berie na babskú jazdu na Šíravu s jasným cieľom. Nájsť jej chlapa!

Kavej 2 prirodzene nadväzuje na úspech prvého filmu a vracia sa k svetu, ktorý si diváci obľúbili. Chýbať nebudú hlavné postavy Jana Kovalčíková a Anna Jakab Rakovská, ale aj populárne vedľajšie postavy ako farár Ján Pisančin či spevák Peter Stašák. Priestor však dostali aj nové tváre.

V pokračovaní totiž účinkujú aj známi herci, ako je Kristián BaranDaniel ŽulčákRobo JakabAlena Ďuránová a Branislav Deák„Príbeh je tentoraz bohatší a ponúka viac priestoru pre ženské aj mužské postavy,“ prezradila distribučná spoločnosť ešte v apríli 2026 pri uvedení oficiálneho teaseru ku komédii.

„Už pri prvom diele sme sa snažili vytvoriť film, ktorý divákov nielen zabaví, ale aj pohladí po duši. Reakcie nás úprimne potešili a veľmi si vážim, že sme po premietaní počúvali, že film ‚dýcha človečinou‘,“ hovorí režisér Lukáš Zednikovič. S rovnakým zámerom filmári pristupovali aj k pokračovaniu.

Na jeho vzniku sa podieľal ten istý štáb ako pri prvom filme a na pľaci sme spolu s hercami zažili opäť príjemnú tvorivú atmosféru, ktorá sa, veríme, prenesie aj na plátno,“ dodáva režisér.

Dúfa, že pokračovanie divákov nielen poteší, ale aj príjemne prekvapí. „Lebo napriek tomu, že ide o pokračovanie, nejde o kópiu prvého dielu. Prinášame nový príbeh – s postavami, ktoré si diváci už obľúbili, ale aj s novými, ktoré skvelo zapadli do našej ‚východniarskej‘ poetiky,“ prezradil Zednikovič.

Zdá sa, že diváci si festivalové premietanie užili

Festivalové premietanie na slovenských amfiteátroch vraj sprevádzal hurónsky smiech a neutíchajúci potlesk.

 

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Podľa prvých reakcií divákov na filmovom portáli ČSFD je vraj druhá časť ešte lepšia ako prvá. „Potešilo ma, že to bolo lepšie ako jednotka. Dej bol lepší, kamera, strih a kostýmy tiež,“ píše jedna z diváčok.

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