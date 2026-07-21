Prvé detaily z novej série Dunaja: Zákulisie natáčania odhaľuje, čo divákov čaká v 15. sérii

Dunaj, k vašim službám

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Nadchádzajúca séria prinesie viacero nových postáv a ukážu sa aj Rusi.

Diváci majú za sebou takmer celý prvý mesiac čakania. Tak ako každý rok, Dunaj, k vašim službám by sa mal vrátiť po lete a priniesť novú sériu. 14. séria pritom ukázala koniec vojny a od začiatku seriálu sa diváci posunuli už o 5 rokov dopredu. Videli tak všetky kruté nástrahy vojny, nepriaznivé osudy postáv aj nečakané zvraty.

Seriál sa pritom vysiela už od roku 2023, takže diváci sú zvyknutí na pauzy medzi jednotlivými sériami. Tie zvyknú zažívať v lete, tak ako teraz, a počas vianočných sviatkov. Nastáva tak čas čakania a rozmýšľania nad teóriami, ktoré sa vždy prirodzene ponúknu po veľkolepom finále série.

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Momentálne diváci špekulujú najmä nad tým, či sa Klára vráti, či Lena prežila a čo bude s Kučerovcami, keďže sa zdá, že si na nich vyššia moc konečne posvietila a za všetky dobré skutky a pomoc utečencom budú potrestaní. Zachrániť ich však stále môže najstarší syn Leopold, ktorý sa nečakane po rokoch vrátil domov.

Niektoré odpovede už našli

Na viacero otázok si pritom diváci myslia, že už odpovede poznajú. V prípade Kláry vzali ako veľavravné príspevky na sociálnych sieťach. Jeden pridala Marta Turianová, ktorá v seriáli hrá slúžku Hanu. K fotografii napísala „Goodbye Klára“ (pozn. red. v preklade: „Zbohom, Klára“), čím jasne naznačila, že sa s postavou lúči a navyše na fotografii drží Kristína Svarinská obrovskú kyticu, ktorú tiež pravdepodobne dostala na rozlúčku. Fotografia bola neskôr zmazaná, takže sa predpokladalo, že herečka prezradila viac, než mala.

Postavy z Dunaja
Foto: TV Markíza

Čo sa týka Leny, aj tu si diváci myslia, že našli kľúč k otázke, čo bude s jej postavou. Tú v poslednej epizóde 14. série postrelil jej vlastný švagor. Nemieril však na ňu, ale na jej milovaného Reného. Lena v poslednej chvíli skočila do trajektórie guľky, ktorá ju zasiahla do hrude. Nebolo to pritom prvýkrát, čo tento scenár s Walterom Klausom videli, keďže rovnako sa tak postaral o koniec postavy Petra Kučeru.

Pozorní diváci si všimli, že guľka mala zasiahnuť srdce, z čoho by nebolo možné, aby sa Lena pozbierala. Navyše mali aj zákulisné informácie, keďže počas natáčania v Trnave videli scénu pohrebu, na ktorom sa zúčastnili postavy Helgy a Miry, takže podľa divákov muselo ísť jednoznačne o pohreb Leny.

Lena v Dunaji
Reprofoto: VOYO/TV Markíza

Tragédie budú pokračovať

Zdá sa tak, že by 15. séria mohla začať tragicky, a hoci by sa dalo čakať, že záver vojny prinesie pozitívnejšie zvraty, zatiaľ si na ne budú musieť diváci počkať. Pri moci sú stále záporné postavy, hoci niektoré konečne skončili potrestané ako napríklad Holubec, ktorý vo finále nastúpil do transportu.

Natáčanie novej série je pritom v plnom prúde, o čom svedčí fakt, že aj počas leta hľadá produkcia komparzistov, ktorí by sa mohli v seriáli objaviť. V najnovšom inzeráte od KOMPARZ STUPÁK hľadajú mužov, ktorí by si zahrali žandárov. Len niekoľko dní predtým hľadali chudých ľudí a podľa priloženej ilustračnej fotografie sa zdá, že hľadajú niekoho, kto by mohol stvárniť ľudí z koncentračných táborov. Opäť to tak vyzerá, že diváci uvidia zábery aj odtiaľto a tvorcovia sa budú snažiť o čo najväčšiu autentickosť. V minulosti už totiž diváci videli scény, v ktorých boli naplno ukázané zverstvá, ktoré sa tam odohrávali.

Tvorcovia navyše minulý mesiac hľadali aj bábätko, pričom je zatiaľ otázne, či ho potrebujú pre Irenu alebo pre Alenku. Irena by totiž mala porodiť skôr, keďže Alenka o tehotenstve zistila až v závere 14. série.

Okrem toho tiež hľadali ľudí „s ruskými črtmi na stvárnenie dobových ruských obyvateľov.“ Dej sa teda v novej sérii nepresunie len do koncentračných táborov, ale ukáže aj oslobodzovanie Slovenska.

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