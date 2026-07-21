Slovák uhádol všetky čísla, vyhral jackpot: K ďalšej výhre sa nikto neprihlásil, čas sa kráti

Žreby a peniaze

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris), Pexels

Nina Malovcová
Výherca v Taliansku riskuje, že príde o takmer 600 000 eur.

Zatiaľ čo na Slovensku sa jeden z hráčov môže tešiť z výhry 100 000 eur, v Taliansku riešia opačný problém. Majiteľ tiketu s výhrou takmer 600 000 eur sa už viac ako dva mesiace neozval a ak sa neprihlási včas, o peniaze definitívne príde.

O pondelkovej hlavnej výhre informovala spoločnosť Tipos na sociálnej sieti Facebook. „Šťastný hráč trafil všetky vyžrebované čísla a získal tak výhru v prvom poradí vo výške 100 000 €,“ uviedol Tipos.

Rozhodla jediná kombinácia čísel

Ako dodáva TV Markíza, v pondelkovom žrebovaní lotérie Všetko alebo nič boli vyžrebované čísla 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19 a 22. Práve túto kombináciu sa podarilo uhádnuť jednému z hráčov, ktorý si odniesol hlavnú výhru vo výške 100 000 eur.

Lotéria Všetko alebo nič si získala hráčov práve svojou jednoduchosťou. V osudí sa nachádza 22 čísel z radu od 1 do 22 a počas každého žrebovania sa vyberie 11 z nich. Ak hráč uhádne všetky vyžrebované čísla, odnáša si výhru v hodnote 100 000 eur. Rovnakú sumu však môže získať aj ten, kto netrafí ani jedno číslo.

Tikety Tiposu
Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Žrebovanie sa koná každý deň a zapojiť sa dá viacerými spôsobmi. Hráči si môžu podať tiket na predajnom mieste spoločnosti Tipos, online cez eTipos.sk, prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo cez SMS. Na jednom tikete je 10 hracích polí a možno si staviť až na 12 žrebovaní vopred. Cena jedného tipu na jedno žrebovanie je 1,50 eura. Pre tých, ktorí chcú šťastie skúsiť rýchlejšie, sú pripravené balíčky náhodných stávok s názvami S, M, L a XL.

Okrem jackpotu ponúka hra aj ďalšie výherné kategórie. Peniaze získajú aj hráči, ktorí uhádnu 10, 9, 8, 3, 2 alebo 1 číslo. Výšky výhier sa pohybujú od 3 eur do 200 eur.

Výherca má už len niekoľko týždňov

Úplne iný príbeh sa odohráva v Taliansku. Výherca lotérie SuperEnalotto si ani po viac ako dvoch mesiacoch neprevzal výhru vo výške 596 000 eur.

Víťazný tiket bol podaný 14. mája v meste Bari za 2 eurá. Podľa portálu Bari Today sa dodnes nikto neprihlásil, hoci lehota na prevzatie výhry sa rýchlo kráti. Majiteľ trafiky Francesco Iannone, kde bol tiket podaný, pre denník la Republica uviedol, že nie je možné zistiť, komu tiket patrí.

Peniaze
Foto: unsplash

„Nevieme, kto táto osoba je, a je nemožné zistiť jej totožnosť. Stávkový tiket bol len za dve eurá a naša predajňa sa nachádza v rušnej oblasti,“ povedal. Podľa neho nie je vylúčené, že výhercom je zahraničný turista, ktorý si neuvedomil, že vyhral, alebo nevedel, akým spôsobom si môže výhru prevziať.

Čas na prihlásenie sa však nie je neobmedzený. Výherca má možnosť vyzdvihnúť si peniaze len do 12. augusta. Ak to nestihne, o výhru vo výške 596 000 eur definitívne príde.

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