Návrat letov zo Sliača dostáva reálnejšie kontúry: Ministerstvo prvýkrát naznačilo termín

Po viac ako piatich rokoch by sa na Letisko Sliač mohli opäť vrátiť civilné lietadlá. Hoci cestujúci si ešte budú musieť na prvé odlety počkať, projekt obnovy sa postupne posúva dopredu. Vláda už schválila zámer obnoviť civilnú leteckú prevádzku, pokračujú rokovania medzi jednotlivými rezortmi a ministerstvo cestovného ruchu a športu prvýkrát naznačilo aj časový horizont, v ktorom by sa mohli na letisko vrátiť dovolenkové lety.
Podľa informácií portálu Aktuality štát momentálne rieši výkup pozemkov potrebných na vybudovanie novej civilnej časti letiska. Ak sa podarí splniť všetky podmienky, prvé civilné lety by sa na Sliač mohli vrátiť približne o päť rokov. Zatiaľ sa však nepočíta s pravidelnými linkami nízkonákladových dopravcov, reálnejší je návrat sezónnych charterových letov.
Vláda už obnovu civilnej prevádzky podporila
Civilná prevádzka na Letisku Sliač bola ukončená v roku 2020 pre rozsiahlu modernizáciu vojenskej časti letiska, ktorá súvisela s prípravou infraštruktúry pre nové stíhačky F-16. Odvtedy letisko využíva predovšetkým armáda a obyvatelia stredného Slovenska musia za väčšinou dovolenkových letov cestovať do Bratislavy, Košíc, Popradu alebo na zahraničné letiská.
Prvý výrazný posun prišiel v júni minulého roka, keď vláda schválila zámer obnoviť civilnú leteckú prevádzku. Dokument pripravený ministerstvom cestovného ruchu a športu počíta s tým, že letisko by malo opäť slúžiť aj civilným cestujúcim a pomôcť rozvoju cestovného ruchu, kúpeľníctva aj podnikateľského prostredia v regióne. Minister cestovného ruchu Rudolf Huliak následne dostal od vlády úlohu rokovať s ministerstvom obrany vedeným Robertom Kaliňákom a ministerstvom dopravy pod vedením Jozefa Ráža o možnostiach obnovy civilnej prevádzky.
Podľa najnovších informácií ministerstvo cestovného ruchu spolupracuje s oboma rezortmi najmä na riešení výkupu pozemkov, ktoré budú potrebné na výstavbu civilnej časti letiska. Práve vlastnícke vzťahy patria medzi najväčšie prekážky, ktoré musí štát vyriešiť ešte pred začiatkom samotnej výstavby.
Rezort zároveň prvýkrát uviedol aj predbežný termín návratu civilných letov. Ak sa podarí zabezpečiť financovanie, pripraviť projektovú dokumentáciu a získať potrebné povolenia, cestujúci by mohli letisko opäť využívať približne o päť rokov.
Rekonštrukcia vojenskej časti pokračuje
Obnova civilných letov úzko súvisí s modernizáciou vojenského letiska. Ministerstvo obrany ešte začiatkom minulého roka vybralo dodávateľa rekonštrukcie rolovacích dráh a odbavovacích plôch za 49,3 milióna eur s DPH. Podľa Útvaru hodnoty za peniaze ide o súčasť rozsiahlej modernizácie letiska, ktoré sa stane domovskou základňou slovenských stíhačiek F-16.
Ak práce nepredĺžia nečakané komplikácie alebo dodatočné stavebné úpravy, rekonštrukcia vojenskej časti by mala byť dokončená ešte do konca tohto roka. To však automaticky neznamená návrat civilnej prevádzky. Tá bude fungovať oddelene a bude si vyžadovať vlastnú infraštruktúru aj nové investície.
Nový terminál má vyrásť pri Sielnici
Schválený vládny zámer počíta s výstavbou nového civilného terminálu smerom k obci Sielnica. Civilná časť by bola oddelená od vojenskej základne, vďaka čomu by mohli obe prevádzky fungovať súčasne. Projekt si vyžiada výkup pozemkov, výstavbu terminálu, dopravné napojenie aj ďalšie zázemie pre cestujúcich. Až po vyriešení týchto otázok bude možné začať samotnú výstavbu. Ministerstvo považuje polohu Sliača za jednu z jeho najväčších výhod.
Letisko leží medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, pričom v jeho okolí sa nachádzajú známe kúpele Sliač, Dudince, Brusno, Sklené Teplice či Kováčová. Dobré letecké spojenie by podľa rezortu mohlo prilákať turistov z Nemecka, Rakúska, Izraela, ale aj zo škandinávskych krajín, Beneluxu, Pobaltia či Ukrajiny. Obnovenie civilnej prevádzky by podľa ministerstva mohlo podporiť aj kongresový turizmus, liečebný cestovný ruch či nové investície v regióne.
Pravidelné linky sú zatiaľ nepravdepodobné
Aj keď sa civilné lety na Sliač vrátia, neznamená to, že letisko začne konkurovať Bratislave alebo Košiciam. Prevádzka nízkonákladových dopravcov, akými sú Ryanair alebo Wizz Air, si vyžaduje stabilný dopyt počas celého roka a dostatočne veľký počet cestujúcich. Oveľa reálnejším scenárom je návrat sezónnych charterových letov. Práve tie na Sliači fungovali aj pred zatvorením letiska a využívali ich najmä dovolenkári smerujúci do prímorských destinácií.
Pre obyvateľov Banskej Bystrice, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Lučenca a ďalších miest by to znamenalo výrazne pohodlnejšie cestovanie. Nemuseli by absolvovať niekoľkohodinové presuny na vzdialenejšie letiská, čo by im ušetrilo čas aj náklady na dopravu či parkovanie.Úspech projektu však bude závisieť aj od záujmu cestujúcich. Charterová doprava je priamo naviazaná na predaj zájazdov a rozhodnutia cestovných kancelárií. Ak by sa lety nedarilo dostatočne naplniť, dopravcovia by mohli uprednostniť väčšie letiská.
Mesto Sliač má vlastné požiadavky
Obnovu civilných letov podporuje aj mesto Sliač. Primátorka Ľubica Balgová však upozornila, že letisko nemôže fungovať bez kvalitného dopravného napojenia. Samospráva preto požaduje, aby štát spolu s budovaním civilného terminálu riešil aj infraštruktúru v meste.
Medzi prioritami je napríklad výstavba kruhovej križovatky, ktorá by pomohla zvládnuť zvýšenú dopravu smerujúcu na letisko. Projekt je zatiaľ stále len v prípravnej fáze a definitívne rozhodnutie o jeho financovaní ešte nepadlo. Ak sa však podarí splniť všetky podmienky, Letisko Sliač by sa po rokoch mohlo opäť stať dôležitou leteckou bránou pre veľkú časť stredného Slovenska.
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