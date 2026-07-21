Stopli obchod storočia, ktorý ovplyvní aj nové filmy: Súd zablokoval fúziu Warner Bros a Paramountu

Prevzatie nadnárodného mediálneho a zábavného konglomerátu Warner Bros Discovery konkurenčným Paramountom je témou posledných mesiacov a situácia sa opäť komplikuje.
Federálny súd v Kalifornii totiž v pondelok predbežne zablokoval fúziu týchto dvoch hollywoodskych gigantov. Súd v Oaklande sa zaoberal žalobou, ktorú podala minulý týždeň skupina 12 štátov USA na čele s Kaliforniou. Sťažovatelia argumentujú, že dokončenie fúzie by nenapraviteľným spôsobom poškodilo hospodársku súťaž. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Transakciu v hodnote 110 miliárd dolárov (96,2 miliardy eur) schválila v júni federálna vláda bez akýchkoľvek dodatočných podmienok. Ministerstvo spravodlivosti v tom čase uviedlo, že fúzia nepoškodí hospodársku súťaž ani spotrebiteľov v USA, či už v televíznom alebo streamovacom biznise alebo vo filmovej produkcii.
Pôvodne malo byť všetko inak
Za Paramountom stojí rodina softvérového miliardára Larryho Ellisona, ktorý je známy ako podporovateľ prezidenta Donalda Trumpa. Pôvodne sa už vlani spoločnosť Netflix dohodla s WBD na kúpe jej streamovacej a filmovej divízie. Netflix dokonca túto novinku oficiálne oznámil a vyzeralo to na hotovú vec. Paramount sa však nevzdal a predložil vyššiu ponuku na celý koncern WBD vrátane televíznych staníc, ako je CNN.
Trumpovi kritici v USA sa obávajú, že CNN by pod hlavičkou Paramountu mohla stratiť redakčnú nezávislosť, podobne ako sa to už stalo v iných prípadoch, keď médiá prevzali miliardári lojálni voči prezidentovi. Paramountu šéfuje syn Larryho Ellisona, filmový producent David Ellison. Trump viackrát povedal, že je preňho mimoriadne dôležité, aby pri dohode s WBD zmenila majiteľa aj spravodajská stanica, ktorá o ňom často informovala kriticky.
Tretím nádejným kandidátom na kúpu bol Comcast, nakoniec však v tvrdom s gigantmi súboji. Americký telekomunikačný a mediálny konglomerát však v poslednej dobe taktiež oznámil veľkú vec, oddelí totiž svoje divízie NBC Universal a Sky Media do samostatnej spoločnosti.
Tvrdá konkurencia
Zámerom je, aby nová firma lepšie pôsobila ako samostatný hráč vo vysoko konkurenčnom sektore. Toto rozhodnutie koncernu, ktoré oznámil v pondelok, prichádza v čase, v ktorom štúdiá, vysielatelia a kábloví operátori čelia bezprecedentnej konkurencii zo strany streamovacích spoločností v čoraz viac fragmentovanom mediálnom prostredí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Keďže technologické inovácie, správanie sa spotrebiteľov a vývoj v oblasti konkurencie naďalej menia médiá aj komunikáciu, nová samostatná spoločnosť bude mať lepšiu pozíciu na to, aby uplatňovala svoje vlastné strategické priority, investovala do rastu a vytvárala dlhodobú hodnotu pre akcionárov,“ uviedol Comcast vo vyhlásení.
Comcast si spočiatku v samostatnej spoločnosti NBC Universal ponechá podiel do výšky 19,9 percenta. Aktíva spoločnosti NBC Universal budú zahŕňať filmové a televízne štúdiá Universal, zábavné parky a vysielacie spoločnosti Peacock, Bravo a Telemundo.
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