Oceňovaná slovenská reštaurácia nečakane končí. Posledných hostí privíta už o pár dní

Jedna z najvýraznejších reštaurácií na slovenskej gastronomickej scéne oznámila nečakaný koniec. Bistric Restaurant v bratislavskej Záhorskej Bystrici po troch rokoch fungovania zatvára svoje brány. Posledným dňom prevádzky bude 30. júl 2026.
Správu oznámil zakladateľ reštaurácie Peter Šumichrast, ktorý sa s hosťami rozlúčil emotívnym odkazom na sociálnych sieťach. V poďakovaní vyzdvihol celý tím aj zákazníkov, ktorí podľa jeho slov pomohli vytvoriť jedinečné miesto pre milovníkov kvalitnej gastronómie.
„Reštaurácia sa zatvára, ale my nehovoríme zbohom navždy. Verím, že sa stretneme v inom čase, v inom priestore, v inej dimenzii,“ uvádza sa v príspevku na sociálnej sieti.
Bistric Restaurant sídli na Zárubovej 1 v Záhorskej Bystrici, len pár minút od centra Bratislavy. Vďaka polohe pri diaľnici D2 (smer Brno) bol ľahko dostupný a ponúkal aj pohodlné parkovanie priamo v areáli. Priestor bol známy aj svojím architektonickým poňatím. Interiér odkazoval na historické poľné mlyny, s použitím devínskeho kameňa a drevených trámov.
Ocenenia aj podujatia
Reštaurácia sa profilovala ako rodinný podnik zameraný na poctivú slovenskú kuchyňu s moderným twistom, pripravovanú z čerstvých sezónnych surovín od lokálnych dodávateľov. Súčasťou konceptu bola aj bohatá ponuka nápojov. Víno bolo pre podnik kľúčové, s poctivo vyberanou ponukou slovenských aj zahraničných vín.
Bistric sa už krátko po otvorení dostal do povedomia odbornej verejnosti. Reštaurácia už rok od otvorenia získala ocenenie Gurmán a zvíťazila aj v súťaži Insaid Awards. Ocenenia však nekončili.
Podľa magazínu Falstaff reštaurácia získala vo Falstaff Reštauračnom sprievodcovi Slovensko 2026 až 93 bodov, pričom redakcia ocenila kreatívnu kuchyňu postavenú na sezónnych a regionálnych surovinách, profesionálny servis, premyslené vínne párovanie ako aj skutočnosť, že kvalita podniku každým rokom rástla. BISTRIC sa zároveň stal miestom, ktoré pravidelne hostilo špičkové gastronomické podujatia.
Falstaff zároveň zdôraznil, že odchod podniku má širší význam pre celú slovenskú gastroscénu. Koniec Bistricu neznamená len zatvorenie jednej reštaurácie. Slovensko prichádza o podnik, ktorý si za tri roky vybudoval silnú značku, získal rešpekt odborníkov aj hostí a zaradil sa medzi najlepšie hodnotené reštaurácie krajiny.
Majiteľ zatiaľ verejne nezverejnil konkrétny dôvod, prečo sa rozhodol úspešný projekt ukončiť. Nie je preto jasné, či ide o definitívny koniec značky, alebo sa tím v budúcnosti opäť predstaví pod novým konceptom či na inej adrese.
Otvorenou otázkou zostáva, či sa úspešný tím nepresťahuje do inej lokality bližšie k centru Bratislavy, prípadne či zakladateľ nechystá úplne nový projekt pod inou značkou. Rovnako nejasný zostáva aj osud samotnej budovy v Záhorskej Bystrici, ktorá bola pre koncept reštaurácie kľúčová.
Autoumyváreň a detailing zostávajú v prevádzke
Hoci samotná reštaurácia ukončuje činnosť, súčasť areálu, ktorá z Bistricu robila unikátny koncept na Slovensku, zostáva zachovaná. Kým kuchyňa svoje brány zatvorí, biznis s čistením automobilov bude pokračovať bez prerušenia. Služby Bistric Carwash & Detailing fungujú v nezmenenom režime.
Práve prepojenie gastronómie so starostlivosťou o luxusné automobily bolo od začiatku jedným z hlavných lákadiel podniku. V rámci areálu totiž fungoval koncept, kde si hostia mohli nechať vyčistiť auto počas obeda, prípadne si mohli jednoducho pozrieť vystavené krásne autá.
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