Slovensko malo byť terčom kybernetických útokov z Ruska: Fico je na dovolenke, vláda mlčí

Opozičné Progresívne Slovensko kritizuje vládu za nečinnosť v súvislosti s údajnými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru. Tie sú spájané s hackerskou skupinou Turla napojenou na ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB). Strana vyzvala premiéra Roberta Fica, aby okamžite ukončil dovolenku, zvolal Bezpečnostnú radu SR a informoval verejnosť o rozsahu útokov aj prijatých opatreniach.
Bezpečnostný expert PS Peter Bátor tvrdí, že Slovensko čelilo útokom na kritickú infraštruktúru, no vláda nereaguje. „Rusko zaútočilo na slovenskú kritickú infraštruktúru, zbrojársky priemysel, energetiku, dokonca srdce nášho priemyslu – automobilový priemysel. A nie je to jeden takýto útok. Reakcia Slovenska? Žiadna. Žiadna bezpečnostná rada, žiadne reakcie ministrov, žiadne reakcie ďalších bezpečnostných orgánov,“ vyhlásil.
Chcú, aby si Blanár predvolal ruského veľvyslanca
PS zároveň vyzvalo ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby si podľa diplomatických zvyklostí predvolal ruského veľvyslanca. „Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu alebo musia zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal ruského veľvyslanca a žiadal vysvetlenie?“ pýtal sa Bátor.
Poukázal tiež na nečinnosť prezidenta Petra Pellegriniho. „Z prezidentského paláca sa dozvedáme, že pes Gary mal pekné chvíle, dnes má potomstvo a že sa pán prezident z toho teší. Ja si myslím, že hlava štátu pri takomto množstve brutálnych bezpečnostných incidentov má robiť niečo iné, ako fotiť sa so šteniatkom,“ podotkol.
PS zároveň kritizuje rozhodnutie umožniť príchod ruského vojenského pridelenca na Slovensko. Podľa Bátora bude jednou z jeho hlavných úloh získavanie informácií o slovenskom obrannom priemysle, a nie starostlivosť o ruské vojenské hroby, ako je deklarované. „Dobre vieme, že jedna z jeho hlavných úloh, ktoré tu na Slovensku bude mať, bude špehovať, čo robia naše zbrojárske firmy. A vidíme, že Rusko práve zaútočilo aj na náš zbrojársky priemysel,“ povedal. Vyzval preto ministra obrany aj bezpečnostné zložky, aby zastavili proces prijatia ruského vojenského pridelenca.
Bátor tvrdí, že predstavitelia štátu dlhodobo nereagujú na aktivity Ruska a pripomenul návštevy viacerých vysokých ústavných činiteľov v Rusku po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. „Takto vyzerá suverénna zahraničná politika – podlizovať sa, kolaborovať, velebiť. A čo za to dostávame? Dostávame za to to, že sme stále na zozname nepriateľských štátov pre Rusko a dnes už Rusko aj vykonáva útoky proti nášmu štátu,“ podčiarkol.
Poslanec PS Ján Hargaš pripomenul, že Fico zvolával bezpečnostnú rada pre „imaginárny prevrat“, no pri skutočných hrozbách je ticho. „Dnes máme potvrdené, že ruskí špióni hekujú slovenské informačné systémy. A premiér Fico je na dovolenke a točí si vydejká,“ povedal.
Zároveň kritizoval ministra investícií Samuela Migaľa za stav kybernetickej ochrany verejnej správy a ministra dopravy Jozefa Ráža za to, že nevyvodil zodpovednosť voči bezpečnostnému a krízovému manažérovi Železníc Slovenskej republiky Jánovi Grófovi po jeho návšteve Ruska.
Vláda podľa Remišovej o všetkom mlčí
Aj poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová kritizuje vládu za mlčanie o údajne mimoriadne vážnych kybernetických útokoch proti Slovensku. Zároveň vyzvala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby si predvolal veľvyslanca Ruskej federácie. Premiéra Roberta Fica vyzýva, aby bezodkladne zvolal Bezpečnostnú radu SR.
Remišová poukázala na medializované informácie, podľa ktorých sa ruskí hackeri zamerali na slovenské vládne inštitúcie, kritickú infraštruktúru, energetiku aj zbrojársky priemysel, pričom mali preniknúť do viacerých systémov štátnych inštitúcií.
„Slovensko sa stalo terčom sofistikovanej špionážnej operácie ruskej tajnej služby a Fico mlčí. Namiesto toho hľadá nepriateľov v novinároch, fiktívnych gruzínskych revolucionároch, mimovládnych organizáciách či nezávislých inštitúciách, ktoré si ešte dovoľujú pozerať mu na prsty,“ vyhlásila Remišová. Verejnosť podľa nej musí dostať odpovede, aký je rozsah škôd a či sa vôbec touto hrozbou zaoberá.
Ministra zahraničných vecí Juraja Blanára vyzvala, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky. Pripomenula, že podľa nej podobne postupovali viaceré európske krajiny vrátane Nemecka, Francúzska, Holandska a Rakúska.
„Keď si ruských veľvyslancov predvolávajú aj krajiny, ktoré neboli priamo napadnuté v takom rozsahu ako Slovensko, mlčanie ministra Blanára je ďalším prejavom poníženosti tejto vlády voči Moskve. Minister zahraničných vecí má zastupovať záujmy Slovenskej republiky, nie chrániť Rusko,“ uviedla Remišová.
Zároveň vyzvala predsedu vlády Roberta Fica, aby bezodkladne zvolal Bezpečnostnú radu SR. Tá by podľa nej mala vyhodnotiť rozsah útokov, možné úniky informácií, ohrozenie kritickej infraštruktúry a pripravenosť štátnych inštitúcií čeliť ďalším operáciám ruských spravodajských služieb.
„V krajine, ktorej nevládnu ruskí agenti, by premiér okamžite zvolal bezpečnostnú radu štátu a informoval verejnosť o záveroch, ktoré nie sú predmetom utajenia. Ak boli napadnuté vládne siete, energetika, zbrojársky priemysel alebo dopravná infraštruktúra, ide o otázku bezpečnosti celej krajiny. Mlčanie pri útoku na vlastný štát už nie je iba politická zbabelosť. Je to zlyhanie základnej povinnosti vlády chrániť bezpečnosť Slovenskej republiky,“ uzavrela Remišová.
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