Najete sa tam za pár eur, zo Slovenska ste tam za 5 minút. Navštívili sme skrytý klenot, ktorý bol bez turistov

Pokiaľ si myslíte, že v zime sa na prehliadky hradov a zámkov nechodí, robíte naozaj veľkú chybu. Práve v zimnom období máte jedinečnú príležitosť užiť si všetky krásy stredovekých sídel, a to bez náhonov turistických stád. K tomu si prirátajte fakt, že nebojujete s úmorným teplom letného úpeku, pri ktorom každému klesne túžba skrytých dobrodruhov.

Hrad Nedeca, nenápadný poľský klenot, som v minulosti navštívila už niekoľkokrát. Kým v lete je lokalita prenádherným miestom ideálnym pre splav, vodné športy a leňošenie na slniečku, v zime naberá svojou stredovekou veľkoleposťou celkom nový charakter.

Nedeca/Niedzica, Dunajec a Uhorsko

Nedeca – tiež Niedzica, ako toto miesto poznáme podľa poľského názvu, je ideálne pre krátky výlet aj predĺžený víkend.

Kým za pol dňa si v zime prejdete hrad, okolie a hrádzu, v lete k tomu môžete pripočítať turistiku, návštevy okolitých miest, splav, cyklistiku, pobyt v tradičných dreveniciach či slovanský „bar crawling“ – pokus nájsť a objednať si ovčí syr v čo najväčšom množstve podnikov.

Ako cieľovú stanicu v Niedzici, pokiaľ cestujete autom, určite odporúčame zvoliť parkovisko, ktoré nie je priamo pod hradom. Nám sa podarilo naraziť na také, ktoré bolo v tejto časti sezóny dokonca úplne zadarmo, a nájdete ho na adrese „Osiedle Zamek 39“.

Avšak exkluzívne parkovacie miesto bez poplatku s príchodom letných dní nemusí byť aktuálne. Ceduľky totiž uvádzajú, že za miesto treba zaplatiť 20 zlotých, ktoré – nakoľko je parkovisko hneď pri pláži, v teplých mesiacoch určite ktosi vyberá.

Jednoznačným cieľom bol prieskum oblasti v zime, pričom sme plánovali trafiť tri ciele – hrádzu, hrad a hostinec.

Pozor, ak chcete byť správny znalec Niedzice, v každom ročnom období nesmiete vynechať ani jeden z týchto bodov. A ak ich trafíte v správnom poradí, lacným výletom sa môžete chváliť pokojne až do dôchodku.

Takáto je prehliadka hradnej dominanty poľsko-slovenskej hranice

Na uhorskom hrade Dunajec (dnešný Nedecký hrad či Zamek Niedzica) sme sa dozvedeli o legende, že práve vo väzení horného hradu bol odsúdený Juraj Jánošík.

V jeho útrobách nájdete krásne vyznačenú cestičku, ktorá vás bude sprevádzať po ceste do minulosti. Mapku vám, podobne ako na mnohých prehliadkach slovenských hradov, odovzdá zamestnanec priamo pri vstupe.

Potom si už len nerušene prechádzate chodbami. Prehliadka života niekdajšej, zväčša maďarskej šľachty, vám zaberie jednu až dve hodinky.

Nohy vás zavedú do poľovníckych salónov, šľachtických komnát, pozdĺž hradnej studne a do hosťovských izieb. Uvidíte autentickú sýpku, pivnice, plány, dokumenty, pečate, zbrane, erby a brnenie, portréty a opis života hradných pánov či to, na akom mieste sedávala stráž a ako vyzerala väznica, v ktorej sa mučilo v snahe o priznanie.

