Celý svet nám ich môže závidieť: Slovensko opäť otvára svoje útroby, návštevníkov čakajú novinky

Jaskyňa Driny. Foto: Xmetov, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
TASR
V sprístupnených jaskyniach budú môcť turisti po novom tiež bezplatne fotografovať.

V jaskyniach sprístupnených Správou slovenských jaskýň sa začína hlavná turistická sezóna. Od apríla sa pre verejnosť otvoria viaceré jaskyne, posledné budú v máji sprístupnené podzemné priestory s ľadovou výzdobou. Návštevníkov čaká v jaskyniach v tomto roku i viacero noviniek, a to napríklad možnosť platby kartou.

Na pondelňajšom symbolickom otvorení sezóny sprístupnených jaskýň v Bystrianskej jaskyni o tom informovali štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Roman Fajth.

SSJ sprístupňuje pre verejnosť celkom 13 jaskýň. Kým napríklad Belianska jaskyňa či Demänovská jaskyňa slobody sú otvorené celoročne, v iných platí sezónna uzávera. Od začiatku apríla sprístupnia Jasovskú, Ochtinskú aragonitovú, Gombaseckú jaskyňu a jaskyňu Driny, začiatkom mája otvoria i Harmaneckú jaskyňu.

Stovky tisíc návštevníkov

„Ako posledné sa v turistickej sezóne od 15. mája otvárajú Demänovská ľadová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa. Otvárame ich neskôr kvôli tomu, aby sme ich čo najviac chránili. V týchto dňoch sme jaskyne zaľadňovali, aby ľad ochladzoval teplý vzduch, ktorý do jaskyne prúdi a ľadová výzdoba sa čo najmenej roztápala,“ priblížil Fajth.

Priestory Demänovskej ľadovej jaskyne slobody v Nízkych Tatrách. Foto: TASR – Andrej Galica

V rámci sprístupnených jaskýň v správe SSJ čakajú návštevníkov tento rok i viaceré novinky, medzi hlavné patrí možnosť platby kartou. Podľa Kuffu ide o reakciu na konštruktívnu kritiku návštevníkov a turistov zo zahraničia. „Keď chceli ísť do podzemných priestorov, tak niekedy ostali sklamaní, že prišli ku okienku a neboli si schopní kúpiť lístky,“ skonštatoval štátny tajomník envirorezortu.

V sprístupnených jaskyniach budú môcť turisti po novom tiež bezplatne fotografovať, štátni ochranári chcú pre jednotlivé jaskyne pripraviť aj online rezervačný systém.

Jaskyne sprístupnené SSJ navštívilo vlani približne 480 000 ľudí, medzi najobľúbenejšie patria jaskyne v Demänovskej doline či Belianska jaskyňa. V porovnaní s obdobím pred pandémiou ochorenia COVID-19 je návštevnosť v slovenských jaskyniach nižšia, ročná návštevnosť pred niekoľkými rokmi podľa riaditeľa ŠOP dosahovala vyše 600 000 ľudí.

Dovolenkový raj na zemi zasiahlo silné zemetrasenie: Otrasy s magnitúdou 7,3 pocítili tisíce ľudí

Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Slováci a Česi v zahraničí
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou

