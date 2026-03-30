Celý svet nám ich môže závidieť: Slovensko opäť otvára svoje útroby, návštevníkov čakajú novinky

V jaskyniach sprístupnených Správou slovenských jaskýň sa začína hlavná turistická sezóna. Od apríla sa pre verejnosť otvoria viaceré jaskyne, posledné budú v máji sprístupnené podzemné priestory s ľadovou výzdobou. Návštevníkov čaká v jaskyniach v tomto roku i viacero noviniek, a to napríklad možnosť platby kartou.
Na pondelňajšom symbolickom otvorení sezóny sprístupnených jaskýň v Bystrianskej jaskyni o tom informovali štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Roman Fajth.
SSJ sprístupňuje pre verejnosť celkom 13 jaskýň. Kým napríklad Belianska jaskyňa či Demänovská jaskyňa slobody sú otvorené celoročne, v iných platí sezónna uzávera. Od začiatku apríla sprístupnia Jasovskú, Ochtinskú aragonitovú, Gombaseckú jaskyňu a jaskyňu Driny, začiatkom mája otvoria i Harmaneckú jaskyňu.
Stovky tisíc návštevníkov
„Ako posledné sa v turistickej sezóne od 15. mája otvárajú Demänovská ľadová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa. Otvárame ich neskôr kvôli tomu, aby sme ich čo najviac chránili. V týchto dňoch sme jaskyne zaľadňovali, aby ľad ochladzoval teplý vzduch, ktorý do jaskyne prúdi a ľadová výzdoba sa čo najmenej roztápala,“ priblížil Fajth.
V rámci sprístupnených jaskýň v správe SSJ čakajú návštevníkov tento rok i viaceré novinky, medzi hlavné patrí možnosť platby kartou. Podľa Kuffu ide o reakciu na konštruktívnu kritiku návštevníkov a turistov zo zahraničia. „Keď chceli ísť do podzemných priestorov, tak niekedy ostali sklamaní, že prišli ku okienku a neboli si schopní kúpiť lístky,“ skonštatoval štátny tajomník envirorezortu.
V sprístupnených jaskyniach budú môcť turisti po novom tiež bezplatne fotografovať, štátni ochranári chcú pre jednotlivé jaskyne pripraviť aj online rezervačný systém.
Jaskyne sprístupnené SSJ navštívilo vlani približne 480 000 ľudí, medzi najobľúbenejšie patria jaskyne v Demänovskej doline či Belianska jaskyňa. V porovnaní s obdobím pred pandémiou ochorenia COVID-19 je návštevnosť v slovenských jaskyniach nižšia, ročná návštevnosť pred niekoľkými rokmi podľa riaditeľa ŠOP dosahovala vyše 600 000 ľudí.
