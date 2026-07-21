Nakrúcanie seriálu Harry Potter je náročné. Detskí herci chodia aj do školy, kameraman opísal realitu

Seriál Harry Potter

Foto: HBO

Zuzana Veslíková
Harry Potter
Ak by ste si mysleli, že herci do školy nechodia, nie je to pravda. Keďže sa Harry Potter bude nakrúcať dlhé roky, je dôležité, aby dostali vzdelanie.

Nech to znie akokoľvek nepredstaviteľne, premiéra nového seriálového Harryho Pottera sa nezadržateľne blíži. Fanúšikovia sveta mladého čarodejníka z dielne J. K. Rowlingovej sršia zvedavosťou a už teraz je zrejmé, že niektorí budú kritickí. Preto zostáva dúfať, že im tvorcovia naservírujú príjemné prekvapenie. Realizácia seriálu nie je jednoduchá a už sa stretla s nejakými tými problémami. Najnovšie prehovoril kameraman Adriano Goldman, ktorý opísal, ako sa nakrúcanie musí prispôsobovať hercom, navyše, jeho priebeh je náročnejší než v prípade vzniku filmov, pretože musí vzniknúť viac záberov. 

Adriano Goldman, ktorý sa kameramansky podieľal napríklad na vzniku seriálu Koruna (The Crown), v rozhovore pre Variety priblížil realitu nakrúcania nového seriálu Harry Potter.

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Postavili školu priamo v priestoroch štúdia

Obľúbenú trojicu postáv Harryho, Hermionu a Rona stvárňujú detskí herci Dominic McLaughlin, Arabella Stanton a Alastair Stout, po boku ktorých sa objavia aj ďalší v ich veku. Štúdio Warner Bros. Leavesden sa preto rozhodlo postaviť dočasnú školu, ktorú mnohí z nich navštevujú. Vyučovanie tak striedajú s natáčaním, čomu sa štáb musí prispôsobovať.

Seriál Harry Potter
Záber zo seriálu Harry Potter, foto: HBO

Keďže ide o projekt, ktorý sa bude nakrúcať dlhé roky, takto štúdio zabezpečí, aby detskí herci dostali popri ňom aj potrebné vzdelanie. Oproti natáčaniu filmov o Harrym Potterovi je nakrúcanie seriálu špecifické v tom, že trvá dlhšie, pretože jednotlivé epizódy jednej série budú mať dlhšiu stopáž než jeden film, herci sa musia naučiť viac replík, štáb ich s nimi musí nakrútiť a vo výsledku tak uvidíme aj časti z deja, ktorý sa do filmov nevošiel.

Za 90 minút musí vzniknúť 6 záberov

Vyučovanie v tejto škole prebieha počas pracovných dní od 5.30 do 20.30 h a strieda sa s natáčaním. Podľa Goldmana to v praxi vyzerá tak, že herci prídu na pľac asi na hodinu a pol a za tento krátky čas musia natočiť až šesť záberov.

Seriál Harry Potter
Záber zo seriálu Harry Potter, foto: HBO

„Musíte nakrúcať naozaj rýchlo, no čím rýchlejšie pracujete, tým viac sa to môže odraziť na kvalite,“ podotkol Goldman s tým, že čas, ktorý herci trávia pred kamerami, je vyčerpávajúci a kým prídu na natáčanie, štáb si musí scény navyše prednakrútiť, aby bolo všetko pripravené tak, ako má, a mohlo sa ísť na vec.

Jedna z herečiek oznámila odchod ešte predtým, než sme videli prvú sériu

O probléme v spojitosti so seriálom Harry Potter sa hovorilo už v máji. Vyplávali na povrch správy, podľa ktorých jedna z herečiek bude musieť byť preobsadená už po prvej sérii. Gracie Cochrane, ktorú uvidíme v úlohe Ginny Weasleyovej, bude nahradená niekým iným.

„Kvôli nepredvídaným okolnostiam sa Gracie po prvej sérii rozhodla odstúpiť z roly Ginny Weasleyovej v HBO seriáli o Harrym Potterovi,“ stojí vo vyhlásení. Rodina ďalej uviedla, že pre Gracie bol čas na nakrúcaní nezabudnuteľný a teší sa na ďalšie príležitosti.

Seriál Harry Potter má naplánovanú svoju premiéru na 25. decembra 2026 a uvidíme ho na obrazovkách platformy HBO Max. Takže nás čakajú poriadne kúzelné Vianoce a veríme, že fanúšikovia Harryho Pottera dostanú darček, po akom netrpezlivo prahnú.

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