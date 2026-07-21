Bežná prechádzka sa zmenila na boj o život: Neznámy páchateľ postrelil psa v bratislavskej Rači

Bežná večerná prechádzka so psom sa v bratislavskej Rači zmenila na boj o jeho život. Neznámy páchateľ podľa polície postrelil malého psa počas venčenia medzi bytovými domami. Zviera skončilo s vážnym poranením na veterinárnej klinike a enviropolícia teraz žiada o pomoc verejnosť pri pátraní po strelcovi.
Enviropolícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri objasnení prípadu postrelenia psa v Bratislave, ku ktorému malo dôjsť 19. júna. Vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu, spáchaného v štádiu pokusu. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Pes utrpel strelné poranenie počas venčenia
Podľa doterajších zistení doposiaľ neznámy páchateľ vo večerných hodinách 19. júna postrelil psa plemena Biewer Yorkshire počas venčenia na trávnatej ploche medzi bytovými domami na ulici Tbiliská 5 a Tbiliská 29 v bratislavskej mestskej časti Rača.
„Pes utrpel strelné poranenie v oblasti krku, pričom mu vznikla krvácajúca rana s poranením mäkkých tkanív hrudníka a krku. Pes bol bezodkladne prevezený na veterinárnu kliniku, kde mu bola poskytnutá neodkladná veterinárna starostlivosť s operačným zákrokom,“ priblížila Vilhanová.
Polícia žiada verejnosť o pomoc
Polícia vyzýva svedkov udalosti i verejnosť s akýmikoľvek informáciami, ktoré by mohli prispieť k stotožneniu páchateľa, aby ich oznámili telefonicky na čísle 158 alebo prostredníctvom e-mailu [email protected]. Polícia zároveň upozorňuje, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním podľa zákona o veterinárnej starostlivosti. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na tri roky.
Enviropolícia rieši aj prípad nelegálnych psích zápasov
Sedem rokov mali podľa polície organizovať nelegálne psie zápasy, pri ktorých zvieratá bojovali až do úplného vyčerpania a utrpeli vážne zranenia. Vyšetrovanie teraz vyústilo do obvinenia štyroch osôb. Slovenskí enviropolicajti zároveň hovoria o historicky prvom takomto prípade s medzinárodným rozmerom.
Informovala o tom Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti Facebook.
Vyšetrovateľ odboru environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru obvinil troch mužov a jednu ženu. Podľa doterajších zistení mali od mája 2016 do mája 2023 organizovať a zabezpečovať nelegálne psie zápasy na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji.
„Obvinené osoby sa v období od mája 2016 do mája 2023 podieľali na organizovaní a priebehu nelegálnych psích zápasov na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji,“ uviedla polícia.
Vyšetrovanie sa týka prečinu organizovania zápasov zvierat v súbehu s prečinom týrania zvierat, spáchaného formou spolupáchateľstva. Podľa polície sa zápasov zúčastňovali najmä americké pitbulteriéry.
Psy mali byť na súboje cielene trénované a pripravované. Počas zápasov ich mali štvať proti sebe, pričom si navzájom spôsobovali vážne poranenia. „Počas zápasov boli zvieratá nepretržite štvané proti sebe, pričom si navzájom spôsobovali vážne poranenia, bolesť a utrpenie,“ priblížila polícia.
Prípad sa dotýka viacerých európskych krajín
Polícia uvádza, že ide o prvé rozsiahle vyšetrovanie organizovaných psích zápasov na Slovensku, ktoré má presah aj do ďalších európskych štátov.
Dôležitú úlohu v prípade zohrala policajná akcia ANUBIS, ktorá prebehla v máji 2024. Enviro policajti počas nej vykonali domové prehliadky aj prehliadky ďalších priestorov v troch krajoch. Pri zásahoch zaistili desiatky psov, prevažne krížencov pitbulteriéra.
Okrem zvierat našli aj vybavenie, ktoré malo podľa vyšetrovateľov slúžiť na ich výcvik a prípravu na zápasy. Všetky zaistené veci následne podrobili znaleckému skúmaniu.
Obvinenie vzniesol vyšetrovateľ odboru environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality (NCDOK) Prezídia PZ. „Vyšetrovanie naďalej pokračuje a vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť ďalšie podrobnosti,“ uviedla pre TASR Vilhanová. Ide o prvý rozsiahly prípad vyšetrovania organizovania psích zápasov na Slovensku s medzinárodným presahom do viacerých európskych krajín.
Polícia zároveň pripomenula, že v rámci policajnej akcie ANUBIS realizovanej v máji 2024 vykonali enviropolicajti viacero domových prehliadok a prehliadok iných priestorov v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Počas procesných úkonov zaistili desiatky psov, prevažne krížencov plemena pitbulteriér, ako aj vybavenie slúžiace na ich výcvik a prípravu na zápasy. Zaistené dôkazy boli podrobené znaleckému skúmaniu.
Prípadov týraní zvierat pribúda
Mimoriadne brutálny prípad týrania zvieraťa riešil nedávno aj Okresný súd Trebišov. Muž zo Sečoviec podľa rozsudku kladivom ubil na smrť len dvojmesačné šteňa. Súd ho uznal za vinného a rozhodol aj o ochrannom psychiatrickom liečení.
O prípade informovala polícia na sociálnej sieti. „Sudca Okresného súdu Trebišov uznal za vinného 33-ročného muža zo Sečoviec za spáchanie prečinu týrania zvierat podľa § 305a Trestného zákona,“ uviedla polícia.
Šteňa zomrelo po brutálnom útoku
K tragickému incidentu došlo v marci 2025 v nočných hodinách medzi príbytkami v marginalizovanej skupine obyvateľstva pred mestom Trebišov. Muž podľa zistení súdu usmrtil dvojmesačné šteňa kríženca psa mimoriadne krutým spôsobom.
„Kladivom mu zasadil tri údery do oblasti hlavy, čím mu spôsobil trieštivú zlomeninu čelovej a temennej kosti, krvácanie do dutiny lebečnej a rozsiahle poškodenie mozgového tkaniva,“ priblížila polícia. Zviera podľa zverejnených informácií uhynulo v dôsledku bolestivého, krutého a trýznivého konania.
Súd rozhodol o podmienke aj liečení
Súd obvinenému uložil trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu dvoch rokov. Zároveň mu nariadil probačný dohľad. „Súčasťou rozhodnutia bolo aj uloženie ochranného psychiatrického liečenia ambulantnou formou,“ doplnila polícia.
Polícia v súvislosti s prípadom pripomenula, že týranie zvierat je protiprávne konanie. „Akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti,“ upozornila polícia.
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