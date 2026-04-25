Slovenská obec je skrytý klenot v horách: Vyrazte sem na výlet, musíte ju vidieť

Tentoraz sa pozrieme na Zamagurie – do jedinečnej obce ukrytej v pohraničnom regióne, ktorá pôsobí, akoby sa tu zastavil čas.
Historický kraj skrýva množstvo nenápadných klenotov, no medzi tie najviac výnimočné rozhodne patrí obec Osturňa v okrese Kežmarok.
Táto výnimočná obec sa pravidelne objavuje medzi tipmi na výlety. Médiá ju chvália prívlastkami ako malebný raj či zamagurský Vlkolínec. A niet sa čo čudovať.
Najväčší živý skanzen na Slovensku
Celá obec Osturňa sa označuje ako najväčší živý skanzen na Slovensku. Výnimočná je aj vďaka svojmu rozloženiu. Domy sú tu umiestnené v línii, ktorá je dlhá takmer sedem kilometrov (celá obec má mať dĺžku približne 9 kilometrov).
Najmä zrubové domy sú roztrúsené medzi poľami a pasienkami, kde sa dodnes pasie dobytok. Ako informuje portál Tatry, od roku 1979 je okrem toho prevažná časť zástavby (až 150 registrovaných pamiatok) vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.
Atmosféru dotvárajú aj ochranné prvky, ktoré strážia stáda pred šelmami z okolitých hôr. Narážame najmä na salašnícke psy s mohutným krkom, ktoré pozorne načúvajú každému zvuku v okolí.
Osturňa patrí medzi posledné miesta na Slovensku, kde ešte môžete stretnúť ľudí oblečených v tradičnom goralskom odeve. Obyvatelia majú podľa portálu Pravda vlastný dialekt a sú mixom Poliakov, Rusínov a Goralov.
Gorali sú ľudia so špecifickou kultúrou a jazykom, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť identity tohto regiónu. Ak vás zaujíma viac, ich históriu, rovnako ako význam slova goral, približuje napríklad historička Milica Majeriková.
