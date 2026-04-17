Slovenská obec sa ocitla v zozname najkrajších miest strednej Európy. Vyrazte sem na výlet

Špania dolina

Michaela Olexová
Ak ešte nemáte plán na víkend, máme pre vás tip na jednodňový výlet, ktorý vás nesklame. Je ním stredoslovenská obec Špania Dolina.

Nádherná lokalita ponúka výnimočný pohľad na zachovanú usadlosť v srdci Starohorských vrchov, ktorá si pre jedinečný súbor baníckych domov z dreva a kameňa vyslúžila miesto v zozname Pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry.

Ako píše Slovakia Travel, väčšina z nich pochádza z 19. storočia a dodnes si zachovala autentický charakter.

Špania Dolina sa pravidelne objavuje v rebríčkoch najkrajších miest Slovenska a objavujú ju aj zahraniční blogeri, ktorí oceňujú jej atmosféru aj historickú hodnotu. Zaujala napríklad poľský cestovateľský blog My Wander Lust, ktorý ju zaradil do výberu tipov na výlet v strednej Európe.

„Prechádzka okolo jednoduchých baníckych domov v bujnej zalesnenej krajine vám pripomenie, že ľudia po stáročia tvrdo pracovali na výrobe materiálov, ktoré boli chrbticou miestneho hospodárstva,“ uvádza.

Najkrajšia, najviac fotogenická a najromantickejšia

Spomína ju aj tvorca obsahu, ktorý sa na najkrajšie obce Slovenska opýtal umelej inteligencie.

Tá ju podľa videa zaradila na 4. miesto vďaka výnimočne zachovanej architektúre a jedinečnej kompozícii: „Úzke uličky, drevené schodiská a kostol stojaci na kopci pôsobia mimoriadne malebne a fotogenicky,“ dodáva.

Foto: interez.sk

Kým niektoré portály jej prideľujú prívlastok najfotogenickejšej obce na Slovensku, iné ju označujú za jednu z najromantickejších lokalít z hľadiska atmosféry. A zoznam by mohol pokojne pokračovať.

Tieto miesta rozhodne netreba vynechať

Podľa oficiálneho webu obce sa oplatí vyraziť k Halde šachty Maximilián, odkiaľ sa otvára nádherný panoramatický výhľad na okolité hory. Milovníci histórie a prírody môžu absolvovať aj banský náučný chodník, ktorý vedie k šachtám a štôlňam ukrytým v okolitých lesoch.

