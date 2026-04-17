Slovenská obec sa ocitla v zozname najkrajších miest strednej Európy. Vyrazte sem na výlet

Nádherná lokalita ponúka výnimočný pohľad na zachovanú usadlosť v srdci Starohorských vrchov, ktorá si pre jedinečný súbor baníckych domov z dreva a kameňa vyslúžila miesto v zozname Pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry.
Ako píše Slovakia Travel, väčšina z nich pochádza z 19. storočia a dodnes si zachovala autentický charakter.
Špania Dolina sa pravidelne objavuje v rebríčkoch najkrajších miest Slovenska a objavujú ju aj zahraniční blogeri, ktorí oceňujú jej atmosféru aj historickú hodnotu. Zaujala napríklad poľský cestovateľský blog My Wander Lust, ktorý ju zaradil do výberu tipov na výlet v strednej Európe.
„Prechádzka okolo jednoduchých baníckych domov v bujnej zalesnenej krajine vám pripomenie, že ľudia po stáročia tvrdo pracovali na výrobe materiálov, ktoré boli chrbticou miestneho hospodárstva,“ uvádza.
Najkrajšia, najviac fotogenická a najromantickejšia
Spomína ju aj tvorca obsahu, ktorý sa na najkrajšie obce Slovenska opýtal umelej inteligencie.
Tá ju podľa videa zaradila na 4. miesto vďaka výnimočne zachovanej architektúre a jedinečnej kompozícii: „Úzke uličky, drevené schodiská a kostol stojaci na kopci pôsobia mimoriadne malebne a fotogenicky,“ dodáva.
Kým niektoré portály jej prideľujú prívlastok najfotogenickejšej obce na Slovensku, iné ju označujú za jednu z najromantickejších lokalít z hľadiska atmosféry. A zoznam by mohol pokojne pokračovať.
Tieto miesta rozhodne netreba vynechať
Podľa oficiálneho webu obce sa oplatí vyraziť k Halde šachty Maximilián, odkiaľ sa otvára nádherný panoramatický výhľad na okolité hory. Milovníci histórie a prírody môžu absolvovať aj banský náučný chodník, ktorý vedie k šachtám a štôlňam ukrytým v okolitých lesoch.
