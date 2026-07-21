Osoby rovnakého pohlavia požiadali o zápis sobášu do matriky, tá nekonala. Žilinka vo veci zasahuje

Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok Ministerstvu vnútra (MV) SR dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Žilinka o tom informuje na sociálnej sieti.
„Ministerstvo vnútra SR ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení – vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu,“ konštatuje Žilinka.
„Manželstvo môže v SR podľa Ústavy SR uzavrieť len muž a žena“, hovorí Fico
Robert Fico pritom pred časom navštívil matriku a vyhlásil, že manželstvo na Slovensku môže podľa Ústavy SR uzavrieť len muž a žena. Matrika na Ministerstve vnútra SR, ktorá ako jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstvá uzatvorené v zahraničí.
„Všetci ste určite zaznamenali, že o zápis do slovenskej matriky sa snažia aj homosexuálne páry, ktoré uzatvorili manželstvo v krajinách, kde je to prípustné. Aby neboli žiadne pochybnosti. Plne rešpektujem reálny život a situácie, keď ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť Ústavu SR, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy,“ povedal premiér. Fico poďakoval zamestnancom osobitnej matriky za plnohodnotnú diskusiu.
Podľa Fica sa so zamestnancami osobitnej matriky zhodli na tom, že súčasná právna úprava neumožňuje na Slovensku zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia, aj keď takéto manželstvo uzatvorili v cudzom štáte, ktorý to povoľuje. „Osobitná matrika preto nesmie zapísať manželstvo, ktoré je v rozpore s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Nie je možné žiadať zapísanie niečoho, čo v našom právnom poriadku neexistuje,“ uviedol predseda vlády SR.
Odporcovia tohto názoru podľa Fica odkazujú na rozhodnutia medzinárodných súdov. Zároveň poznamenal, že ešte v minulosti Smer do Ústavy SR presadil aj ustanovenie, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným. Fico povedal aj to, že pripravujú posilnenie paragrafu zákona o matrikách. Podľa jeho slov musia len nastaviť časový harmonogram jeho schválenia.
Štáty EÚ musia uznať manželstvá rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte
Členský štát Európskej únie je povinný uznať manželstvo dvoch občanov Únie rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte. O tomto záväzku v utorok rozhodol Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v Luxemburgu.
Prípad sa týkal dvoch poľských občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Nemecku a žiadali o prepis ich sobášneho listu do poľskej matriky na účely uznania ich manželstva v Poľsku. Tamojšie úrady im žiadosť odmietli z dôvodu, že poľské vnútroštátne právo nepovoľuje manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia. Súdny dvor v rozsudku skonštatoval, že rozhodnutie úradov porušilo právo na voľný pohyb a pobyt, ako aj právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života.
Párom neuznanie spôsobuje problémy
„Členské štáty sú povinné na účely výkonu práv vyplývajúcich z práva Únie uznať manželský status legálne získaný v inom členskom štáte. Súdny dvor však zdôrazňuje, že táto povinnosť neznamená zavedenie manželstva osôb rovnakého pohlavia do vnútroštátneho práva,“ píše sa v tlačovej správe SDEÚ. Súd doplnil, že členské štáty tiež disponujú voľnou úvahou pri voľbe spôsobu uznania takéhoto manželstva.
„Pokiaľ sa však členský štát rozhodne stanoviť jediný spôsob uznávania manželstiev uzavretých v inom členskom štáte, a to prepis sobášneho listu do matriky, je povinný uplatniť tento spôsob aj na manželstvá uzavreté osobami rovnakého pohlavia,“ skonštatoval SDEÚ.
Predovšetkým ak v hostiteľskom členskom štáte začnú osoby viesť rodinný život, najmä v dôsledku uzavretia manželstva, musia mať istotu, že v ňom budú môcť pokračovať po návrate do ich štátu pôvodu, uviedol únijný súd. Odmietnutie uznať manželstvo im podľa rozsudku môže spôsobiť vážne ťažkosti v administratívnej, profesionálnej a súkromnej oblasti.
Rozsudok rozdelil aj Poliakov
Poliaci sú rozdelení v otázke uznávania manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v iných štátoch Európskej únie. Vyplýva to z prieskumu agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita zverejneného v pondelok, podľa ktorého súhlas s takýmto krokom vyjadrilo takmer 49 percent opýtaných, zatiaľ čo viac než 44 percent bolo proti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.
Podľa výsledkov prieskumu najčastejšie zaznievali jednoznačné postoje – štvrtina respondentov odpovedala „rozhodne áno“ a necelá tretina percenta „rozhodne nie“. Najvyššiu mieru podpory vyjadrili voliči ľavicových strán (99 percent), Občianskej koalície (84 percent) a Tretej cesty (80 percent). Medzi voličmi strany Právo a spravodlivosť podporuje uznávanie takýchto manželstiev jedno percento opýtaných, kým medzi prívržencami Konfederácie ich bolo 38 percent.
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