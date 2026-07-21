Svetový hráč otvoril na východe Slovenska logistické centrum: FedEx prišiel s významnou investícou

Pohľad na logistické centrum FedEx

Foto: FedEx Newsroom

Roland Brožkovič
SITA
Nové centrum v Košiciach je druhým najväčším pracoviskom FedEx na Slovensku.

Spoločnosť Federal Express Corporation, najväčšia expresná prepravná spoločnosť na svete, otvorila v Košiciach svoje nové moderné logistické centrum. Táto investícia predstavuje významné posilnenie prepojenia východného Slovenska so svetovými trhmi a podporuje miestne firmy všetkých veľkostí v medzinárodnom raste.

Nové centrum v Košiciach je druhým najväčším pracoviskom FedEx na Slovensku, má rozlohu takmer 1 000 metrov štvorcových a disponuje 18 nakladacími rampami pre vyzdvihovanie a doručovanie zásielok, a štyrmi flexibilnými nakladacími pozíciami vhodnými pre dodávky dodávkových a diaľkových nákladných vozidiel.

Dôležitý krok pre firmu

Prevádzka dokáže spracovávať štandardné aj väčšie paletové zásielky a je priamo napojená na diaľkové prepravné trasy, čo firmám uľahčuje dostupnosť zákazníkov a dodávateľov v Európe aj vo svete. Optimalizáciou procesov umožňuje kuriérom vyraziť o 45 minút skôr, pričom čas spracovania medzinárodných zásielok sa znížil na polovicu. To znamená rýchlejšiu a spoľahlivejšiu prepravu pre zákazníkov.

Podľa vyjadrenia Nebojšu Vasiljevića, managing directora ground operations pre východnú Európu a nordické krajiny, je toto centrum dôležitým krokom pre FedEx aj slovenské firmy. Logistika totiž môže zásadne ovplyvniť úspech nielen veľkých výrobných spoločností na medzinárodných trhoch, ale aj menších firiem začínajúcich s exportom.

Záber na lietadlo spoločnosti FedEx
Ilustračná foto: Unsplash

FedEx týmto rozšírením siete posilňuje podporu etablovaných exportérov aj menších podnikov s ambíciou rásť, pričom pomáha firmám z východného Slovenska spojiť sa s globálnymi obchodnými príležitosťami efektívnejšie ako predtým.

Slovenské podniky čoraz častejšie hľadajú možnosti expanzie za hranicami domáceho trhu, čo potvrdzuje aj prieskum FedEx, podľa ktorého 85 % malých a stredných slovenských firiem plánuje rozšíriť svoje pôsobenie na ďalšie medzinárodné trhy. Slovensko tak patrí medzi najambicióznejšie trhy v regióne strednej a východnej Európy.

FedEx na Slovensku je etablovaný hráč s viac ako 180 zamestnancami a ôsmimi prevádzkami po celej krajine. Prevádzky sú prepojené s hlavných európskymi uzlami v Nemecku, Francúzsku a Holandsku, ako aj s medzikontinentálnymi linkami do USA a Ázie. Nové košické centrum dopĺňa predchádzajúce investície v Nitre a Trenčíne v rámci rozvoja logistických kapacít.

Globalne FedEx denne prepája viac ako 2,5 milióna odosielateľov s viac než 200 miliónmi príjemcov v 220 krajinách a spracováva približne 18 miliónov zásielok denne. Spoločnosť poskytuje rýchle a spoľahlivé doručovacie služby zamerané na časovo citlivé zásielky s globálnou leteckou a pozemnou sieťou.

Fabrika aj na juhu Slovenska

Nové pracovné príležitosti vznikli minulý mesiac aj na juhu Slovenska, kde nemecká spoločnosť Winkelmann otvorila nový závod. v Rimavskej Sobote, ktorý bude spadať pod divíziu reflexGroup. Nemecký investor bude v Gemeri vyrábať zásobníky na teplú vodu, kapacita závodu predstavuje 300-tisíc výrobkov ročne.

Winkelmann Rimavská Sobota
Foto: TASR – Ján Krošlák

Investícia za približne 128 miliónov eur má postupne priniesť vznik 450 pracovných miest, aktuálne už vo fabrike zamestnávajú viac ako 180 ľudí. Počas slávnostného otvorenia závodu to uviedli predstavitelia skupiny Winkelmann.

Nový závod v Rimavskej Sobote sa rozprestiera na ploche približne 49-tisíc štvorcových metrov. Firma bude v Gemeri vyrábať zásobníky teplej vody a akumulačné nádrže, ktoré patria medzi kľúčové komponenty tepelných čerpadiel a moderných energeticky úsporných systémov. Výrobky plánujú exportovať najmä do európskych krajín.

„Ak sa pozriete na energetickú transformáciu, ktorou Európa musí prejsť, nezaobíde sa bez tepelných čerpadiel. A keď sa pozriete na množstvo potrebných tepelných čerpadiel a zásobníkov, dopyt prevyšuje kapacitu, ktorú máme v súčasnosti k dispozícii. A práve preto sme si povedali, že musíme investovať do nového závodu, aby sme dokázali uspokojiť dopyt, ktorý je dnes poháňaný energetickou transformáciou naprieč Európou,“ uviedol generálny riaditeľ Winkelmann Group Christian Knechtel.

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