Slovenská obec patrí medzi najkrajšie. Vyrazte sem na výlet, musíte ju vidieť

zuberec

Foto: Teslaton, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Tip na výlet
Turistika, plavby, pamiatky, múzeá, prírodné krásy... Asi takto nejako by sme mohli opísať, aké to je navštíviť toto miesto v lete.

Každý víkend vám prinášame nový tip na výlet na pekné slovenské miesto. Už ste od nás mohli vidieť viacero odporúčaní, akými sú Špania dolina, Terchová, Osturňa či Nová Sedlica. A tentoraz sa pozrieme na Oravu a Západné Tatry.

Zuberec patrí medzi najmalebnejšie obce na Slovensku vďaka svojej polohe aj okolitej prírode. Návštevníkov láka najmä v zime. Keď teploty klesnú, rozbieha sa lyžovačka v oblasti, ktorá ponúka prekrásne scenérie v pokojnom kúte slovenskej krajiny.

V lete sa však obec a jej okolie menia na miesto plné turistiky, výletov, a dokonca aj podzemných zážitkov. Je to obec, ktorá osloví rodiny, aktívnych cestovateľov aj tých, ktorí si chcú jednoducho oddýchnuť mimo mesta.

Vyrazte na krásny výlet

Jednou z lákavých atrakcií je Brestovská jaskyňa – prvá sprístupnená jaskyňa Oravy a Západných Tatier. Ide o jedinečný, hoci miestami stiesnený zážitok, ktorý sa odporúča skôr návštevníkom bez klaustrofóbie. Odmenou za vašu odvahu je pohľad do skrytého podzemného sveta.

Výlet však možno venovať aj túram v okolí, ktoré ponúkajú prekrásne prírodné scenérie nad zemským povrchom. Jedným z najobľúbenejších cieľov sú Roháčske plesá.

Podľa portálu Turistický je východiskovým aj cieľovým bodom trasy Zverovka pri Zuberci, pričom ide o jednu z najkrajších túr v Západných Tatrách. Po ceste nemožno obísť Ťatliakovu chatu ani najväčší vodopád v tomto pohorí.

zuberec
Foto: Roháčske plesá, Michal Jakubský, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Návštevníci na fórach pridávajú aj vlastné tipy na výlety, ktoré sú v oblasti vhodné aj pre rodiny s deťmi. Spomínajú napríklad Juráňovu dolinu, často označovanú za jednu z najkrajších roklín Slovenska. Trasa podľa komentujúcej začína nenáročnou asfaltkou, pokračuje lúkami a lesom s miernym stúpaním, ktoré sa neskôr mení na strmší úsek.

Medzi ďalšie časté odporúčania patrí Oravský hrad, vzdialenejšia Oravská lesná železnica, Františkova huta či plavba loďou po Oravskej priehrade.

Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
