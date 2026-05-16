Slovenská obec patrí medzi najkrajšie. Vyrazte sem na výlet, musíte ju vidieť

Každý víkend vám prinášame nový tip na výlet na pekné slovenské miesto. Už ste od nás mohli vidieť viacero odporúčaní, akými sú Špania dolina, Terchová, Osturňa či Nová Sedlica. A tentoraz sa pozrieme na Oravu a Západné Tatry.
Zuberec patrí medzi najmalebnejšie obce na Slovensku vďaka svojej polohe aj okolitej prírode. Návštevníkov láka najmä v zime. Keď teploty klesnú, rozbieha sa lyžovačka v oblasti, ktorá ponúka prekrásne scenérie v pokojnom kúte slovenskej krajiny.
V lete sa však obec a jej okolie menia na miesto plné turistiky, výletov, a dokonca aj podzemných zážitkov. Je to obec, ktorá osloví rodiny, aktívnych cestovateľov aj tých, ktorí si chcú jednoducho oddýchnuť mimo mesta.

Jednou z lákavých atrakcií je Brestovská jaskyňa – prvá sprístupnená jaskyňa Oravy a Západných Tatier. Ide o jedinečný, hoci miestami stiesnený zážitok, ktorý sa odporúča skôr návštevníkom bez klaustrofóbie. Odmenou za vašu odvahu je pohľad do skrytého podzemného sveta.
Výlet však možno venovať aj túram v okolí, ktoré ponúkajú prekrásne prírodné scenérie nad zemským povrchom. Jedným z najobľúbenejších cieľov sú Roháčske plesá.
Podľa portálu Turistický je východiskovým aj cieľovým bodom trasy Zverovka pri Zuberci, pričom ide o jednu z najkrajších túr v Západných Tatrách. Po ceste nemožno obísť Ťatliakovu chatu ani najväčší vodopád v tomto pohorí.
Návštevníci na fórach pridávajú aj vlastné tipy na výlety, ktoré sú v oblasti vhodné aj pre rodiny s deťmi. Spomínajú napríklad Juráňovu dolinu, často označovanú za jednu z najkrajších roklín Slovenska. Trasa podľa komentujúcej začína nenáročnou asfaltkou, pokračuje lúkami a lesom s miernym stúpaním, ktoré sa neskôr mení na strmší úsek.
Medzi ďalšie časté odporúčania patrí Oravský hrad, vzdialenejšia Oravská lesná železnica, Františkova huta či plavba loďou po Oravskej priehrade.
