Syn Katky Jakeš ide do škôlky. Tanečníčku čaká nová životná etapa a zmeny v každodennom fungovaní

Katka Jakeš s deťmi

Foto: Instagram.com/katka.jakes

Jana Petrejová
Od jesene bude veľa vecí inak.

Niektoré životné obdobia prichádzajú nenápadne, no ich dopad býva obrovský. Zatiaľ čo navonok sa môže zdať, že ide len o bežnú zmenu denného režimu, v skutočnosti znamenajú začiatok úplne novej kapitoly. Presne taká sa blíži u tanečníčky Kataríny Jakeš, ktorá sa po rokoch naplno venovaných rodine pripravuje na významný životný míľnik. 

S príchodom jesene sa totiž jej každodenný kolotoč výrazne zmení a otvorí sa jej priestor na veci, na ktoré doteraz nezostával čas. Podľa jej slov ju čaká nové obdobie v živote. Momentálne totiž prežíva posledné prázdniny, kedy má doma malého predškôlkara. “V auguste nám už začína adaptačný pobyt v škôlke, takže pomaličky ho ideme zaúčať do nového režimu. Od septembra tak začínam nový život, keďže malý už bude v škôlke a malá v škole,” uviedla Katka Jakeš pre Topky.

Katarína Jakeš, vtedy Štumpfová a Matej Chren
Foto: TASR – Martin Baumann

Aké má plány?

Po dlhých rokoch, počas ktorých sa snažila skĺbiť pracovné povinnosti s materstvom, sa pre tanečníčku začína obdobie, ktoré bude v mnohom odlišné. S nástupom detí do školy a škôlky získa prvýkrát po dlhom čase viac priestoru sama pre seba. Hoci sa mnohí pýtajú, ako plánuje tento novonadobudnutý voľný čas využiť, ona má v tom jasno.

Priznáva, že nechystá žiadne veľké životné zmeny ani radikálne rozhodnutia. Skôr sa teší na obyčajné chvíle, ktoré jej doteraz chýbali, a na návrat k aktivitám, ktorým sa kedysi venovala. “Každému hovorím, že budem vlastne robiť to isté, čo doteraz, len to nebudem robiť po nociach,” zasmiala sa Katka, ktorá sa teší z voľného času pre seba.

Bude to pre ňu nemalá zmena. “Po siedmich rokoch, čo ja pracujem popri deťoch, to bude zase úplne nová skúsenosť. Sama neviem, čo s ním budem robiť, asi budem čítať knihy, asi sa vrátim k tomuto hobby,” vyšla s pravdou von a zároveň doplnila, že sa rozhodne nudiť nebude.

Katka Jakeš
Foto: Instagram.com/katka.jakes

Popri projektoch si dala aj športový cieľ

Program bude mať celkom slušne nabitý. “Čaká ma veľa práce, pretože je nová sezóna našej tanečnej šou Love2dance, chystám sa do Ázie na dva týždne na medzinárodné divadelné výstavy. Takže toto je môj nabitý jesenný program. Budeme hrať v Ostrave pred 1 500 ľuďmi, čiže leto budem využívať aj na prípravu na tieto veľké pracovné udalosti, ktoré ma čakajú,” ozrejmila.

Katka sa stále venuje pohybu a cvičí minimálne 3 – 4-krát do týždňa. “Dokonca teraz sa idem pripraviť na jeden beh, ktorý idem absolvovať v septembri. Teda dokonca dva, týždeň po sebe mám dva behy. Takže ma čaká takáto osobná výzva a veľmi sa na to teším,” pokračovala Katka Jakeš.

Dcéra ide v jej šľapajách

Radosť jej robí ešte jedna vec. Hoci pred rokom to vyzeralo tak, že jej deti nebudú nikdy tancovať, opak je pravdou. “Osud to zariadil inak, Izabelka si to sama vybrala. Chcela tancovať tak ako tanečníci z Love2dance. Bola v decembri na prvom tréningu a za polroka ju trénerka poslala na prvú súťaž. Ja som na ňu veľmi pyšná,” povedala nadšená mama.

Sympatická blondínka je rada, že si jej dcéra našla rovnakú vášeň, ktorú mala aj ona. Dokonca robí tanečný šport, ktorý mohli diváci vidieť v známej tanečnej šou Let’s Dance, čiže presne to isté, čomu sa venovala Katka Jakeš.

“U nás sa momentálne tancuje nonstop. Ako sa zobudí, tak hneď tancuje, a keď ide spať, ukazuje mi zase nové kroky, ktoré odpozerala od starších,” poznamenala Katka a zároveň dodala, že Izabelka trénuje štyrikrát do týždňa, pričom ju sprevádza na každej lekcii tanca.

Priznala, že jeseň bude náročnejšia, keďže jej dcérku čakajú súťaže, čo je taktiež novinka v rodine, takže má pred sebou doslova novú životnú etapu. Hoci bude zmena spočiatku určite nezvyčajná, tanečníčka ju zjavne víta s optimizmom a teší sa na všetko, čo jej prinesie. Okrem väčšieho priestoru na prácu si chce dopriať aj obyčajné chvíle pre seba, ktoré boli doteraz skôr vzácnosťou.

Hoci sa dnes usmieva a s optimizmom hovorí o nových výzvach, nedávno priznala, akú nepríjemnú správu sa dozvedela od svojej lekárky, ktorá ju tým zaskočila. Nakoniec sa však jej slová nepotvrdili a ona zabojovala proti nepríjemnému zdravotnému problému.

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