S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami

Príbeh odporného vraha
Nenápadný muž sa živil ako pekár. Málokto vedel, čo v sebe skrýva a že to bolo naozaj odporné. Ženy unášal, znásilňoval a niektoré vyslovene lovil ako divú zver Ako píše All That Is Interesting, Robert Christian Hansen sa narodil 15. februára 1939 v Iowe. Jeho otec bol dánskym imigrantom a vlastnil pekáreň. Roberta vychovával veľmi prísne a chlapec už od útleho veku musel pracovať v pekárni po otcovom boku.
Ako tínedžer bol nesmierne hanblivý. Deti sa mu smiali, lebo sa zajakával a mal akné. Dievčatá ho odmietali a chlapci ho medzi seba tiež nechceli prijať. Nemal teda príliš na výber, bol samotár. To, že ho rovesníci odmietali, ho trápilo a postupne sa to pretavovalo do hnevu a nenávisti. Zlosť si vybíjal lovením zveri, stal sa vášnivým poľovníkom. Počas toho, ako prenasledoval zvieratá, si na ich mieste neraz predstavoval spolužiakov a sníval o pomste. Keď mal 18 rokov, pridal sa k armáde v nádeji, že nechá ťažkú minulosť za sebou a niekam sa posunie.
Podľa webu Oxygen, po roku z armády odišiel a istý čas pracoval ako asistent inštruktora výcviku na policajnej akadémii. V priebehu nasledujúcich rokov sa dvakrát oženil a mal dve deti. Neskôr sa rozhodol ísť v šľapajach svojho otca a na Aljaške si otvoril vlastnú pekáreň. Podľa Anchorage Daily News ho ľudia, ktorí ho poznali, prirovnávali k nenápadnej sivej myške. Väčšinou bol milý a ústretový. Nikomu neprišlo na um myslieť si, že za maskou nenápadnosti sa ukrýva monštrum.
Viac z desivého príbehu si môžete prečítať v našom článku: Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Paliatologička prezradila, ako vníma zomieranie
V živote máme len málo istôt, no jednou z nich je, že raz všetci musíme zomrieť. Nejeden človek sa tejto predstavy bojí. Na Slovensku však máme odborníkov, ktorí pomáhajú ľuďom na ich poslednej ceste. MUDr. Jana Boboková je paliatologička a pomáha nielen zomierajúcim, ale aj ich rodinám zvládnuť posledné momenty.
MUDr. Boboková okrem Slovenska vykonávala lekársku prax aj v Ekvádore, v Bolívii a v Španielsku. Od roku 2018 je lekárkou v mobilnom hospici SIMEON CENTRUM v Bratislave. Je tiež autorkou viacerých publikácií o onkológii a o paliatívnej medicíne aj prednáša. Prezradila nám, akým mýtom o zomieraní ľudia veria najčastejšie a či sa vôbec môžeme na smrť pripraviť.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš rozhovor tu: Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Najlacnejšie lyžiarske stredisko v Európe
V nejednej krajine vrátane Slovenska stúpajú ceny všade a týka sa to aj lyžiarskych stredísk. Človek si dobre premyslí, či si môže dovoliť utratiť peniaze za ubytovanie, skipasy, výbavu, stravu a ďalšie položky. Stále sa však nájdu miesta, kde si lyžovačku môžete užiť aj pomerne lacnejšie. Jedným z nich je Kopaonik.
Kopaonik je najväčšie lyžiarske stredisko v Srbsku a údajne jedno z najkrajších stredísk v tejto časti Európy. Denný skipas si tu viete kúpiť už od 37 eur. Ceny sa, pochopiteľne, líšia v závislosti od toho, kedy sa sem chystáte prísť a, pochopiteľne, či ide o dospelého alebo o dieťa.
Ak sa o lyžiarskom stredisku chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Od smrti Johna Lennona uplynulo už 45 rokov
Je 8. december 1980. Pred apartmánovým domom Dakota v New Yorku postávajú fanúšikovia Johna Lennona. Keď o piatej popoludní odtiaľ vyjde spevák spolu s Yoko Ono, rozdáva autogramy. Jeden venuje aj nenápadnému mladíkovi. Je ním Mark David Chapman, ktorý o pár hodín, keď sa Lennon bude vracať späť, vypáli doňho štyri smrteľné rany.
Chapman sa narodil v meste Fort Worth v Texase v roku 1955 a možno to niekoho prekvapí, ale bol fanúšikom skupiny Beatles. Detstvo nemal šťastné, podľa jeho slov ho matka nemilovala a otec ho fyzicky týral. Keď mal 14 rokov, užíval drogy a chodil poza školu. Keď mal 16 rokov, stal sa presbyteriánom a v komunite sa stal obľúbeným. Našiel si tu aj priateľku. Kamarát mu odporučil, aby si prečítal román Kto chytá v žite od Salingera.
Doslova sa s románom a s hlavnou postavou zžil a kniha významne ovplyvnila jeho život. Po strednej škole sa presťahoval do Chicaga, hrával na gitaru v kostoloch a kresťanských spoločenstvách. Neskôr nastúpil na vysokú presbyteriánsku školu, no v štúdiách zaostával. Začal mať samovražedné myšlienky a školu opustil.
Presťahoval sa na Havaj, možno v snahe ujsť od svojich myšlienok, no aj tu ho dohnali a pokúsil sa otráviť oxidom uhoľnatým z auta. Asi by sa mu to aj podarilo, ak by sa hadička, ktorú mal nasadenú na výfuku, neroztavila.
Ako zobral život ikonickému Johnovi Lennonovi, si môžete prečítať v našom článku: Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP k ľudským právam: Táto vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len zdroje pre korporácie
Deň ľudských práv odhaľuje trhliny v našej spoločnosti, Weisenbacher hovorí o diskriminácii, extrémizme aj o necitlivosti politikov.
Každý rok 10. decembra si svet pripomína Medzinárodný deň ľudských práv. V roku 2025 ide už o sedemdesiate siedme výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, dokumentu, ktorý po druhej svetovej vojne vytvoril základ modernej ochrany dôstojnosti a slobody.
Je to najprekladanejší text v dejinách a zároveň odkaz, ktorý má navždy pripomínať, že ľudské práva patria každému človeku bez rozdielu. Myšlienky, ktoré deklarácia priniesla, nevznikli náhodou. Ich pôvod je spätý s úsilím zabrániť hrôzam, aké svet dovtedy zažil, a vytvoriť rámec, v ktorom budú rovnosť a bezpečie prístupné všetkým.
Pri príležitosti Dňa ľudských práv sme sa rozprávali s Petrom Weisenbacherom, výkonným riaditeľom Inštitútu ľudských práv. Odpovedá na otázky, ktoré sa dotýkajú nálady v spoločnosti, vzťahu štátu k menšinám, nárastu radikalizácie, aj toho, ako politická moc formuje naše chápanie spravodlivosti. V rozhovore hodnotí, kam sa Slovensko za posledné roky posunulo a kde, naopak, urobilo kroky späť.
Rozhovor si môžete prečítať tu: Šéf IĽP k ľudským právam: Táto vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len zdroje pre korporácie
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša
Vlak typu maglev je najmodernejší, najrýchlejší a najpokrokovejší vlak na svete. Dokonca je rýchlejší než slávny Šinkansen či viacero komerčných lietadiel ako napríklad Boeing-777. Jeho výstavba je však nesmierne drahá. V súčasnosti tieto futuristické vlaky jazdia len v Číne, Japonsku a v Južnej Kórei.
Supravodivý magnetický levitačný vlak, známy aj ako SCMaglev, skrátene maglev, je mimoriadne spoľahlivý druh koľajovej dopravy. Hoci ide o technológiou s najdrahšou výstavbou trate, prevádzka je prekvapivo lacná.
Tieto vlaky sa po koľajniciach nevezú, ale vznášajú. Základom sú princípy magnetizmu, odpudivé a príťažlivé sily elektromagnetov, ktoré nahrádzajú staré oceľové kolesové a koľajnicové vlaky. Nedochádza tak k žiadnemu treniu, čo znamená, že tieto vlaky môžu dosiahnuť rýchlosť stoviek kilometrov za hodinu.
Vysoká rýchlosť je však len jednou z hlavných výhod týchto vlakov. Menej vibrácií a trenia vedie k menšiemu počtu mechanických porúch, čo znamená, že maglev vlaky s menšou pravdepodobnosťou zaznamenajú meškania súvisiace s počasím. Navyše, vďaka poklesu hluku a vibrácií je jazda týmito vlakmi skutočne komfortná.
Viac sa dozviete tu: Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Smrť Jima Morrisona je záhadou aj po rokoch
Niekomu stačí chodiť po svete krátko, aby po sebe zanechal odkaz, z ktorého budú žiť ešte ďalšie generácie. Jim Morrison dokázal spojiť to, čo nikto pred ním, a je považovaný za priekopníka poézie prenesenej do rock and rollovej podoby. Jeho plameň horel jasne, výrazne a nikdy nie podľa pravidiel. Spevák a zakladajúci člen The Doors sa však dožil len 27. narodenín.
Písal sa 8. december 1943, keď sa podľa TASR do rodiny kontraadmirála amerického námorníctva narodil chlapec, ako prvý z troch detí. James Douglas Morrison, ktorého bude neskôr celý svet poznať ako Jima Morrisona, strávil prvé roky svojho detstva spolu s matkou a so súrodencami u starých rodičov v Georgii. Tvrdá výchova a prísne pravidlá však jeho divokú povahu nezlomili. Práve naopak.
Neskôr zvykol tvrdiť, že do jeho tela vstúpila duša Indiána, ktorého videl umierať pri havárii a toto je len spôsob jeho vyjadrovania. Už na strednej škole sa jeho nevšednosť ukázala vo veľkom. Bol trúfalý, experimentoval s hranicami iných ľudí aj spoločenských konvencií. Zaujímal sa o poéziu, maľoval, dokázal porozumieť filozofom. Nebol však hudobník. Sotva zahral pár tónov na harmonike. Neskôr nastúpil na štúdium na filmovej škole.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Outlet vo Voderadoch mal konkurovať Parndorfu, aká bola realita?
O nákupnom komplexe vo Voderadoch ste toho určite v poslednej dobe počuli veľa. Svojho času mal konkurovať rakúskemu Parndorfu, no po pár rokoch skrachoval a odvtedy bez využitia chátra. To by sa už čoskoro malo zmeniť vďaka investícii štátu, ktorá je však kontroverzná.
Bolo to v roku 2018, keď firma prevádzkujúca centrum požiadala o vyhlásenie konkurzu. Koniec ambiciózneho projektu prišiel v tichosti a nasledujúce obdobie bolo definované hľadaním nových majiteľov. To sa dlhší čas nedarilo a z pôvodnej žiadanej sumy bol outlet ponúkaný za zhruba 5 miliónov eur. Nového majiteľa si komplex našiel až v lete 2020, keď ho kúpila spoločnosť Koruna Finance podnikateľa Gustáva Lacu.
Známy biznismen ho teraz predáva štátu za 17 miliónov eur. Ako upozornila 360tka.sk, okolo transakcie sa vynorilo viacero otáznikov vrátane samotnej ceny. O samotnej kauze sme vás informovali v tomto článku. Veľký slovenský outlet svojho času očakával 2 milióny návštevníkov ročne.
Realita však bola iná. Keď v roku 1998 otvoril neďaleko Bratislavy svoje brány Designer Outlet Parndorf, okamžite sa stal obľúbenou víkendovou destináciou mnohých Slovákov. Prakticky dodnes platí, že ak sem prídete počas voľných dní, budete mať problém zaparkovať a v uličkách medzi obchodmi sa potlačíte s ďalšími tisícami návštevníkov. Takýto úspech zrejme očakávali investori, ktorí sa pokúsili rozbehnúť veľký outlet aj u nás.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Vianočné trhy v Prahe sú ako z rozprávky
Keď sa hovorí o najkrajších vianočných trhoch naprieč Európou, pravidelne sa skloňujú mnohé, ktoré máme len na skok, vrátane tých v poľskom Krakove či v maďarskej Budapešti. Po ich boku sa hovorí aj o Prahe. Ako sme sa presvedčili na vlastné oči, miestne trhy premenili centrum na vianočnú krajinu, v ktorej za zvuku kolied ožívajú mýtické postavy, ktoré vyčarujú úsmev malým aj veľkým. K dotvoreniu idylickej atmosféry chýbal už len ten sneh.
Ochutnali sme langoše s kečupom alebo tatárskou omáčkou, s cesnakom a so syrom v cene 9 eur za kus a ako dezert si dali jahody v dubajskej čokoláde, ktorých trend to dotiahol skutočne až k vianočným trhom. Ak vás tiež zaujmú, myslite na to, že horúca čokoláda na jahodách v týchto nízkych teplotách rýchlo zatuhne a zostane vám len jedna pevná hmota v plastovej nádobe, ktorá sa skutočne je veľmi ťažko.
Dali sme si aj vianočný punč, ktorého cena v stánkoch na týchto trhoch je jednotná, 4,50 eura. V jednom stánku sme si doň dokonca mohli sami pridať maliny, škoricu a klinčeky podľa chuti. Svařák sme našli za 4,12 eura. Prekvapilo nás, že sme horúce nápoje dostali do klasických jednorazových pohárov, keďže vo väčších mestách na Slovensku sme si už zvykli na zálohované vratné poháre.
Aké sú ceny na vianočných trhoch v Prahe v porovnaní s Bratislavou, čo si tu dáte výrazne lacnejšie, sa dozviete v našej reportáži: Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Nikola žije v Španielsku
Nikola odišla zo Slovenska pred viac ako štyrmi rokmi s cieľom stráviť jedno pracovné leto na španielskom ostrove. Žila na Malorke, na Tenerife a teraz žije v hlavnom meste Španielska. Španielsko ju naučilo spomaliť, užívať si život a stále sa nehnať za niečím. Otvorene hovorí aj o odvrátenej stránke obľúbenej letnej destinácie, ako sú drahé nájmy, nízke platy, vysoká nezamestnanosť a veľká konkurencia na pracovnom trhu.
Nikola Noveková chcela opustiť Slovensko len na pár mesiacov, Španielsko si ju však získalo natoľko, že sa tam usadila natrvalo. Dnes žije v Madride, kde pracuje pre luxusnú značku automobilov.
V našom rozhovore nám otvorene porozprávala o svojich skúsenostiach s prácou, bývaním, kultúrou, so zdravotníctvom aj sociálnou pomocou v Španielsku. Tiež nám prezradila, koľko tam ľudia zarábajú a aké sú v krajine ceny.
Čo bol pre vás najväčší kultúrny šok?
Asi to, že sa vám ktokoľvek na ulici prihovorí bez toho, aby za tým bolo niečo viac. Ľudia sú tu veľmi priateľskí a spoločenskí. Tiež ma prekvapilo, že tu ľudia kráčajú veľmi pomaly a nechodia po pravej strane. Ak ide skupinka, ľudia sú vždy roztiahnutí po celom chodníku. To človeka často zdržuje.
Taktiež ma prekvapilo, že mnohé byty v Španielsku nemajú centrálne kúrenie, a preto si ľudia kupujú elektrické ohrievače na zimu. Byty nie sú ani prispôsobené na vlhkosť vzduchu. Zimy tu bývajú veľmi vlhké, a preto sa v nich často tvoria plesne, a to najmä v prízemných bytoch. Samozrejme, na začiatku som bola v šoku aj z neskorých večerí, ale už som si na to zvykla a praktizujem ich aj ja.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Máte radi seriály? Rok 2025 priniesol množstvo kvalitných noviniek, ktoré oslovili divákov na celom svete. Od napínavých drám po inovatívne komédie, jednoducho streamovacie platformy sa opäť predviedli. Vybrali sme pre vás 10 najzaujímavejších a najlepších nových seriálov, ktoré stojí za to si pozrieť.
Rovnako ako minulý rok, aj tentoraz sme sa zamerali na seriály dostupné slovenským a českým divákom cez streamovacie platformy. Ak ste fanúšikmi kvalitnej seriálovej tvorby, túto desiatku by ste si počas vianočných sviatkov určite nemali nechať ujsť. Koľko z týchto seriálov ste už stihli vidieť?
#10 Monster: The Ed Gein Story
ČSFD: 70 %
Streamovacia platforma: Netflix
Tretia séria drámy Monštrum sa púšťa do jedného z najtemnejších a zároveň najvplyvnejších prípadov americkej kriminalistiky. Zaoberá sa mužom menom Ed Gein, ktorý sa stal predlohou mnohých filmových maniakov, pretože dodnes ľudí fascinuje aj desí.
Nová séria sa však nesnaží iba šokovať, rozoberá aj to, prečo sa spoločnosť neustále vracia k príbehom skutočných vrahov a čo to hovorí o nás samotných.
Hoci Ed Gein je v dejinách kriminalistiky ikonickým menom, máloktoré spracovanie sa odvážilo pozrieť sa na jeho život takto komplexne. Seriál totiž skúma jeho detstvo, izoláciu, vzťah s dominantnou matkou aj jeho postupný pád do psychickej temnoty. Snaží sa priblížiť, ako sa z človeka stane monštrum a akú rolu v tom hrá prostredie, spoločnosť a trauma.
Jedným z najzaujímavejších prvkov série je, že rozpráva nielen o Geinovi, ale aj o nás divákoch. Pýta sa, prečo nás príbehy vrahov tak priťahujú, prečo je skutočný zločin jedným z najpopulárnejších žánrov a kde sa nachádza hranica medzi autentickým nahliadnutím do temnoty a vykorisťovaním tragédií. Aj keď bol tento prístup medzi kritikmi sporný, pre diváka prináša nový uhol pohľadu.
Celý rebríček nájdete tu: Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Psychologička o alkohole
Slovenskom cez týždeň rezonovala aj téma alkoholu. Alkohol je pre Slovákov určite kontroverzný a ľudí vie často viac rozdeliť, ako spojiť. Podobná situácia sa udiala v súvislosti s komikom Ferom Jokeom. Rozhodli sme sa preto osloviť psychologičku Zuzanu Šofranekovú, ktorej sme sa pýtali na citlivú tému.
Začalo to tým, že sa na sociálnych sieťach objavilo video, na ktorom dvaja mladí muži opísali, že po vystúpení v Prahe sa ich Fero Joke nevhodne dotýkal, a to bez ich súhlasu. Celé sa to malo odohrať v kaviarni po skončení talkshow Dobre bude s Rasťom Ilievom. Istý čas bolo v mediálnom priestore ticho. Takmer to vyzeralo, akoby sa téme nechcel nikto venovať, pretože bola príliš citlivá.
Už poobede sa ale k celej veci vyjadril aj Fero Joke. Vo verejnom príspevku priznal pochybenie, mužom sa ospravedlnil aj osobne a priznal svoje zlyhanie. Mladí muži urobili správnu vec, keď na problém poukázali, rovnako správne bolo aj to, že si komik priznal chybu a uvedomil si, ako mohla situácia pôsobiť. Rovnako ocenil, že sa muži verejne ozvali. Z jeho vyjadrenia bolo jednoznačné, že situáciu neberie na ľahkú váhu.
Jednou z vecí, ktorú ale Fero Joke napísal, bolo, že v ten večer vypil viac, než bolo zdravé a ovplyvnilo to jeho posúdenie celej situácie. A práve preto sme sa rozhodli osloviť psychologičku Zuzanu Šofranekovú. Myslíme si, že je v tomto prípade dôležité otvoriť aj tému alkoholu. Zaujímalo nás, či sa tento typ správania dá ospravedlniť alkoholom a tiež sme chceli zistiť, kedy už je potrebné napríklad vyhľadať aj odbornú pomoc.
Viac sa dozviete tu: Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom
Využiť sa dá každý deň, je lacná, rýchla a pohodlná… Presne takto je opisovaná nová letecká linka spoločnosti Wizz Air, ktorá spojila Košice s Bratislavou aj vo vzduchu. Má kapacitu 239 miest, lieta deväťkrát týždenne, a keď konečne dorazila, nemohlo sa to zaobísť bez búrlivých osláv.
No vtedy som ešte nezodpovedala otázku, ktorá trápi mnohých Slovákov – tých, ktorí váhajú, čo si vlastne vybrať. Je lepšia horúca letecká novinka? Alebo sa oplatí zostať pri starej dobrej tradícii a naďalej voliť šesťhodinovú jazdu vlakom?
Rozhodla som sa to zistiť priamo v teréne. A nie hocijako. Pre tento experiment som strávila celý deň cestovaním a za vyše 15 hodín prešla dvakrát celým Slovensko. Na cestu som vyrážala s jasným cieľom: porovnať rýchlosť, komfort, cenu lístkov a všetky výhody i úskalia oboch možností, aby som odhalila jedného jasného víťaza.
Viac sa dozviete v článku: Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel
Jozef Vachálek vyšetroval vraždu Petra Steinhübela alias Žaluďa, rovnako ako vraha Jozefa Slováka. Bol tiež svedkom osudného vstupu Mikuláša Černáka s kamarátom Jánom Kánom na prezídium, a bol priamo na mieste aj krátko po výbuchu auta s Tutim a Papasom. Detonáciu počul z jedálne.
Nazreli sme spolu pod pokrievku známych mien z podsvetia a položili mu otázky, ktoré zaujímajú väčšinu Slovákov. Bývalý kriminalista odhalil, ako skutočne prebieha vyšetrovanie na oddelení vrážd. Priblížil, v ktorom prostredí videl najviac brutality a ktorý incident podľa neho ukončil éru divokých 90. rokov. Jeho odpoveď vás možno prekvapí.
Na záver sme sa spolu pozreli aj na postavu Mikuláša Černáka. Vachálek otvorene hovoril o búrlivých časoch Slovenska a podelil sa o svoj pohľad na dnešnú krimiscénu. Tá sa od dôb jeho odchodu do civilu radikálne zmenila… ale v čomsi zostáva rovnaká.
Viac sa dozviete v rozhovore: Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody?
Vianoce sú za rohom a v tomto období pomaly prichádza aj vrchol obrovského náporu v obchodoch a nakupovania darčekov. Ako to však bude s obchodmi?
Prednedávnom by na túto otázku prišla jasná odpoveď, no tento rok je „vďaka“ Ficovej vláde a konsolidácii iný. Rušia sa rôzne dni voľna, politici ženú ľudí do práce aj v dňoch, keď zvykli byť doma s rodinou, a to všetko len preto, aby do štátnej kasy pribudli peniaze navyše. Slovensko však aj napriek tomu paradoxne končí na posledných miestach v ekonomických rebríčkoch.
Na otváracie hodiny počas sviatkov, na prelome rokov a na Troch kráľov sme sa preto opýtali priamo najväčších slovenských reťazcov .
Viac v našom článku: Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Z dlho avizovanej a očakávanej orientačnej schémy energopomoci sa po schválení stáva konkrétny systém, ktorý má od nového roka zásadne zmeniť to, ako domácnosti pocítia ceny energií. Štát opäť plánuje masívne dotovať elektrinu, plyn aj teplo, pričom dotácia nebude fungovať všade rovnako.
Elektrina a plyn budú mať zníženú cenu priamo na faktúrach, zatiaľ čo pri teple sa pomoc poskytne cez energopoukážky. Hoci má ísť o pomoc pre bežné domácnosti, ukazuje sa, že dosah môže byť oveľa komplikovanejší a v niektorých prípadoch aj kontroverzný.
V praxi totiž môžu o pomoc prísť ľudia s relatívne nízkymi čistými príjmami, zatiaľ čo domácnosti s vysokými príjmami z dividend alebo prenájmov sa pod energopomoc zmestia. Nový systém zároveň otvára otázky o férovosti, presnosti aj o tom, kto bude v konečnom dôsledku dotovať lacnejšie energie pre iných.
O tom, či je energopomoc nastavená správne, prečo ju dostanú aj tí, ktorí ju možno nepotrebujú, čo všetko sa bude započítavať do príjmov domácnosti a koľko si priplatia tí, ktorí sa do schémy nezmestia, sme sa rozprávali s Radovanom Potočárom, analytikom a šéfredaktorom Energie-portal.
Rozhovor si môžete prečítať tu: Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami
Ak sa rozhodnete navštíviť vianočné Brno, čaká na vás hneď niekoľko možností, kam sa vybrať. Do historického centra mesta sa viete pohodlne dostať verejnou dopravou – my sme primárne využívali električky. Typické trhy sú pripravené na Námestí Slobody, Dominikánskom námestí, Nádvorí Starej radnice, ale napríklad aj na Zelnom trhu. Okrem toho vás uličky často dovedú na menšie verejné priestranstvá, kde sa tiež nachádzajú rôzne stánky s remeselnými produktmi či gastrom.
V Brne si na svoje prídu prakticky všetci – milovníci umeleckých sprievodných programov, gastro nadšenci, ale aj rodiny s deťmi. Jednotlivé zóny sú špecifické a v týchto dňoch, pochopiteľne, rušné, no v historickom centre sa dajú nájsť aj spoty, v ktorých viete nasať sviatočnú atmosféru v pokojnejšom tempe a nálade.
Ak vás zaujíma, čo nás na vianočných trhoch v Brne zaujalo a za aké ceny sa tam najete či napijete, prečítajte si našu reportáž: Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave.
