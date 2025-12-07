Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň

Tento týždeň začal december a v kontexte s ním môžeme povedať, že sa blížia sviatky, ktoré mnohí ľudia označujú za najkrajšie obdobie v roku. Naši redaktori sa preto venovali aj vianočným témam. Pozreli sa na trhy v Košiciach, ale pripravili aj prehľad tých najlepších filmov tohto roka. Čo ešte si môžete prečítať na našom webe v rámci kategórie PREMIUM? Čítajte ďalej.
Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté. Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac.
Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení interez mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš benefity, napríklad voucher v hodnote 20 eur od COFFEIN. To znie super, nie?
Taktiež sa môžeš rozhodnúť aj pre zakúpenie predplatného v hodnote 7,99 eura, kde okrem interez mesačného predplatného získavaš tiež exkluzívny prístup aj k zamknutému obsahu webov ako je Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Pritom dostaneš tiež kupón v hodnote 8 eur na nákup na Dedoles.sk. A to sa už naozaj oplatí. Viac sa dočítaš na tejto stránke.
Od legendárnej bitky pri Slavkove prešlo už 220 rokov
Napoleon Bonaparte sa zapísal do dejín našej civilizácie veľmi hlboko ako samozvaný cisár Francúzska. Bol porazený niekoľkokrát, naposledy pred 210 rokmi pri Waterloo. Narodil sa na Korzike do starej šľachtickej rodiny. Neskôr sa stal súčasťou francúzskeho delostrelectva a počas Veľkej francúzskej revolúcie získal hneď niekoľko vojenských hodností. Na konci 18. storočia zinscenoval štátny prevrat a stal sa samozvaným prvým konzulom a neskôr aj cisárom Francúzska.
Napoleon Bonaparte bol najmä brilantným vojnovým stratégom, pre svoje mocenské ambície na úkor ďalších európskych veľmocí si neskôr v 20. storočí vyslúžil aj prirovnanie k Adolfovi Hitlerovi. O Napoleonovi sa často hovorí ako o malom mužovi veľkých činov. V skutočnosti až taký nízky nebol, meral 168 centimetrov, teda len o čosi menej od svetového priemeru výšky mužov na našej planéte.
Čo sa veľkých činov týka, to už pre Napoleona rozhodne platí. Svoje dokonalé vojenské myslenie preukázal už počas Francúzskej revolúcie, neskôr aj v ťažení v Taliansku. Na konci 18. storočia mal Bonaparte viesť útok na Britániu. Predtým však ešte pomohol svetu rozlúštiť starú egyptskú záhadu.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu:
V Nitre sa otvorili brány na vianočných trhoch. Boli sme sa pozrieť, ako to mesto zvládlo tento rok a, samozrejme, aké sú ceny v stánkoch.
Návštevníci sa môžu tešiť okrem remeselných stánkov aj na obrovské vyhliadkové koleso či na ozdobené ulice okolo námestia, ktoré zaplavili vianočné dekorácie. Zároveň je pripravený pestrý program, ktorý potrvá až do konca decembra. V strede námestia je veľký svetelný nápis s rokom 2025, ktorý sa vždy večer rozsvieti. Pripomína nám, že už o niekoľko dní sa prehupneme do ďalšieho roka.
O tom, aké sú tento rok vianočné trhy v Nitre a ako sme kúpili mačku vo vreci, si môžete prečítať v našom článku: Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Walt Disney bol považovaný za rasistu
Asi neexistuje nikto, kto by nepoznal Walta Disneyho. Stojí za zrodom množstva úžasných filmov či zábavných parkov. Cesta jej zakladateľa za úspechom ale nebola vždy jednoduchá a to, na čom tvrdo pracoval, bolo neskôr poznačené aj rasizmom a sexizmom.
Walter Elias Disney sa narodil 5. decembra 1901 a už od útleho veku sa rád venoval kresleniu a maľovaniu. Mal len 4 roky, keď ho svet ilustrácií začal fascinovať viac než čokoľvek iné. Keď mal 12 rokov, holič sa rozhodol, že ho ostrihá zadarmo. Na výmenu chcel niekoľko Walterových kresieb, ktoré rozvešal v obchode. Okamžite pritiahli množstvo pozornosti, píše Mail Online.
Walterova rodina sa pomerne často sťahovala, no v Chicagu sa chopil príležitosti – keď mal 16 rokov, prihlásil sa na korešpondenčnú strednú školu. Po večeroch navštevoval kurzy v umeleckom inštitúte a zároveň popri štúdiu pracoval ako karikaturista, a tiež ako fotograf pre školský časopis. Počas prvej svetovej vojny sa rozhodol, že sa pridá k armáde. Tá ho ale odmietla, lebo ešte nemal 18 rokov. Napriek tomu istý čas pracoval vo Francúzsku a v Nemecku ako šofér sanitky pre Červený kríž.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov:
Jazda medzi Trnavou a Bratislavou sa pre vodičov pravidelne mení na nočnú moru. Úsek D1, ktorý spája dve dôležité mestá na západnom Slovensku, sa v posledných rokoch stal synonymom pre kolóny a časté nehody. Hustý nápor áut, kombinovaný s tromi úzkymi jazdnými pruhmi a občasným dočasným zúžením kvôli výstavbe, predstavuje veľký problém, ktorý kompetentní, zdá sa, už viac ako 15 rokov neriešia.
História tejto diaľnice pritom viac než dostatočne opisuje to, ako funguje doprava na Slovensku. Pôvodne dvojprúdovka bola totiž v roku 2009 rozšírená o jeden pruh v oboch smeroch. „Rozšírená“ však nie je zrejme ten správny výraz, pretože sa zrušili odstavné pruhy, práve v prospech toho tretieho. Sú navyše užšie než zvyčajne. Namiesto 3,75 metra majú len 3,5 metra.
V článku sa dozviete, čo nám k problémovému úseku povedala polícia, aké sú plány ministerstva dopravy a čo si o diaľnici D1 medzi Trnavou a Bratislavou myslí uznávaný dopravný analytik Ján Bazovský.
Viac v našom článku: „Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Cheeseburger za nula eur?
Simon’s Burger je u našich južných susedov najrýchlejšie rastúcou sieťou v tomto segmente a svoj koncept chce teraz presadiť aj v zahraničí. Práve Slovensko sa stalo prvou zastávkou gastroreťazca mimo Maďarska. Simon’s Burger zakotvil v Košiciach s otvorením 29. novembra o 12:00 v nákupnom centre OC Optima.
Košičanom sieť avizovala veľkolepý program aj odmeňovanie prvých zákazníkov. Na sociálnych sieťach masívne lákala ľudí, na podujatie pozvala influencera Petra Atolfa (Expl0iteda) aj Tomáša Križana z projektu Naked Bananas. Zároveň sľúbila, že počas otvorenia rozdá až tisíc cheeseburgerov zadarmo všetkým, ktorí prídu do slovenskej pobočky načas.
Cheeseburger zadarmo, ostrieľaní tvorcovia, najrýchlejšie rastúca sieť… Promotéri odviedli hviezdnu prácu a na otvorenie novej pobočky zlákali aj nás. V sobotu sme sa preto vybrali do obchodného centra, aby sme zistili, či aj akcia samotná napokon skončí podľa predstáv.
Viac sa dočítate v reportáži: Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Od úmrtia Paula Walkera ubehlo už 12 rokov
Paula Walkera si mnohí pamätáme najmä zo série filmov Rýchlo a zbesilo. Bol naozaj talentovaným hercom a na konte má množstvo ďalších skvelých filmov. Ťažko uveriť, že odo dňa strašnej nehody, ktorá ho pripravila o život, ubehlo už 12 rokov.
Ako informuje web Biography, Paul Walker sa narodil 12. septembra 1973 v Kalifornii. V rodine mal množstvo inšpiratívnych ľudí, jeho mama bola modelkou a starý otec sa preslávil ako boxerský šampión v strednej váhe. Bol vychovávaný ako mormón, no neskôr konvertoval na kresťanstvo. Už od detstva miloval šport, najmä surfovanie, no neskôr sa venoval aj bojovým športom, neustále bol v pohybe, píše IMDb.
Podobne ako jeho mama, aj Paul sa na istý čas uchytil v modelingu. Svoju prvú rolu získal v roku 1986 v komediálnom seriáli Throb (už ako dieťa hral v reklamách, napríklad, ako batoľa sa objavil v reklame na plienky Pampers, televízne obrazovky mu preto neboli cudzie odmala). K ďalšiemu významnejšiemu zlomu v jeho kariére došlo až v roku 1994, keď sa mu podarilo získať úlohu vo filme Tammy and the T-Rex (Tyranosaurus junior).
Aj keď jeho prvé počiny si príliš veľa pozornosti nezískali, netrvalo dlho, kým si ho diváci zamilovali. Jeho prvým väčším hitom sa stal film Pleasantville v roku 1998 a o rok neskôr zaujal ľudí aj vo filme Varsity Blues.
Aký bol jeho osud ďalej, si môžete prečítať v našom článku: Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Máte radi slovenskú a českú kinematografiu? Tento rok sa na filmových plátnach objavili skutočné klenoty, ktoré vás rozosmejú aj chytia za srdce či dokonca rozplačú. A čo je najlepšie, tieto skvelé filmy si môžete pozrieť práve teraz počas vianočného obdobia. Preto vám prinášame prehľad najlepších filmov, ktoré si získali obrovský záujem divákov v Čechách aj na Slovensku v roku 2025.
Každý rok pre vás zostavujeme zoznam najlepších filmov za uplynulý rok, no tento rok sme sa rozhodli zostaviť rebríček toho najlepšieho aj z domácej tvorby a produkcie od našich bratov Čechov. Pripravte sa na tie najkrajšie, najsilnejšie, najdojemnejšie a najzábavnejšie príbehy.
#10 Pod parou
ČSFD: 56 %
Streamovacia platforma: Netflix
Pod parou je československá komédia, ktorá je remakom slávneho oscarového filmu z dánskej produkcie s názvom Chľast z roku 2020.
Snímka rozoberá vedeckú teóriu, ktorá tvrdí, že všetci sa rodíme s prirodzeným nedostatkom alkoholu v krvi a naše telo funguje najlepšie, keď dosiahneme a udržíme si hladinu alkoholu v krvi 0,5 promile. Preto sa štyri kamarátky pustia do experimentu, v ktorom chcú zistiť, či táto teória skutočne funguje.
Na filmovom portáli ČSFD diváci film chvália, avšak tvrdia, že dánsky originál je rozhodne lepší. Ocenili najmä herecké výkony hlavných predstaviteliek príbehu, ktorými sú české herečky Hana Vagnerová a Zuzana Bydžovská a slovenské herečky Judit Pecháček a Alžbeta Ferencová, ktorú môžete poznať z úspešného seriálu Iveta.
Hana Vagnerová a Alžbeta Ferencová v Show Jana Krause priznali, že keď sa spolu učili texty, premýšľali nad tým, že by si dali nejaký alkoholický drink, aby vyskúšali, ako fungujú, keď majú v krvi 0,5 promile alkoholu, a lepšie sa tak vcítili do svojich postáv. Nakoniec však všetky pili len čaj, takže sa so smiechom zhodli, že asi nie sú tá správna partia pre tento film.
Alžbeta Ferencová zároveň prezradila, že ona to predsa len vyskúšala, počas jedného svojho koncertu, dokonca sa pritom natáčala, aby videla, ako sa vtedy správa a následne vedela, ako to zahrať autentickejšie.
Viac sa dozviete tu: Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Viktória bola na výcviku Národných obranných síl: Opísala, ako to tam vyzeralo a ktorý deň bol pre jej čatu najťažší
Národné obranné sily sú nový dobrovoľný projekt slovenskej obrany, ktorý ministerstvo obrany predstavilo 27. júna 2025. Cieľom je umožniť občanom absolvovať dvojtýždňový vojenský výcvik a pripraviť ich na situácie, pri ktorých môže štát potrebovať pomoc vyškolených záložníkov.
Po predstavení projektu sa spustili prvé pilotné výcviky, do ktorých sa prihlásili stovky ľudí z rôznych regiónov. Program je navrhnutý tak, aby človeka rýchlo preniesol z civilného života do vojenského režimu. Účastníci opisovali náročné tempo, dôslednosť inštruktorov a najmä chvíle, keď si uvedomili zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svoj tím. Prvé turnusy ukázali, že projekt dokáže byť náročný aj nesmierne formujúci.
Už prvé výcviky preukázali, že nejde o krátke dobrodružstvo pre zvedavcov, ale o intenzívnu skúsenosť, ktorá dokáže potvrdiť, či má človek na to, aby sa vydal na cestu smerujúcu k ozbrojeným silám. Presne to bol aj prípad Viktórie, s ktorou sa redakcia interezu skontaktovala.
Viktória si to nešla len vyskúšať, hlásila sa súčasne do Národných obranných síl aj do armády a výcvik brala ako krok, ktorý jej mal ukázať, či ide správnym smerom. V rozhovore pre interez otvorene opisuje, prečo sa rozhodla pre túto cestu, ako na to reagovalo okolie, čo ju počas výcviku prekvapilo a čo jej potvrdilo, že v tejto oblasti chce pokračovať aj ďalej.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Viktória bola na výcviku Národných obranných síl: Opísala, ako to tam vyzeralo a ktorý deň bol pre jej čatu najťažší
Mesiac žila len zo 4,57 eura na deň
Pri detailnejšom skúmaní svojho rozpočtu naša redaktorka prišla na to, že množstvo peňazí sa jej z peňaženky rozkotúľa len preto, lebo nemá zavedený žiadny systém v nakupovaní, chodí do obchodu príliš často a každý deň utráca peniaze za nezdravé „snacky“, ktoré si dopraje len tak „pre radosť“– čo vlastne nedáva zmysel. Zároveň jej vadilo, že chodenie na nákup potravín 3- až 4-krát do týždňa jej žerie veľa času. Povedala si dosť a stanovila si pravidlá, vďaka ktorým vedela, že za mesiac ušetrí desiatky eur. No zo začiatku to nešlo vôbec hladko.
Povedala si, že na nákup potravín bude chodiť vždy cez víkend, keď má viac voľného času. Spísala si nákupný zoznam a naplánovala si, aké obedy si bude nasledujúci týždeň variť. Na svoj prvý kontrolovaný nákup vyrazila v nedeľu 26. októbra. Prvý týždeň stravovania ju celkovo aj s niekoľkými „prehreškami“ vyšiel na 41,72 eura.
Po štyroch týždňoch bola sama prekvapená, z akého mála dokáže vyžiť.
Čo si varila na obedy a ako sa jej podarilo za mesačný nákup potravín minúť len 128 eur, sa dozviete v reportáži: Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych
K Vianociam neodmysliteľne patria aj vianočné trhy. Či už sa vyberiete do Bratislavy, do Košíc, do menších miest alebo do zahraničných metropol, každý z trhov si nájde svojich fanúšikov, ale aj kritikov. Hlavnou témou diskusie sú neraz ceny. Aké sú tie tohtoročné v Košiciach?
Nejeden z vás sa už možno nevedel dočkať, ako si na vianočných trhoch zohreje ruky teplým punčom v kruhu priateľov a dá si niečo dobré pod zub. Košické trhy odštartovali 1. decembra, pričom v tento deň bol oficiálne rozsvietený aj vianočný stromček na hlavnej ulici. Nechýbali klasické dobroty ako langoše či varené víno, prekvapili ale menej zvyčajné oškvarky z kapra za 15 eur.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo všetko nájdete na vianočných trhoch v Košiciach, prečítajte si náš článok tu: Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Nahlásiť chybu v článku