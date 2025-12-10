Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu

Alkohol je v spoločnosti stále vnímaný ako súčasť významných udalostí a napriek tomu, že ide o vysoko návykovú látku, je akceptovaný, dokonca by sme mohli povedať, že ak sa ocitnete medzi známymi a odmietnete pohár vína alebo prípitok, každý zbystrí pozornosť a venuje vám „ten“ pohľad. Aj keď by to malo byť zrejme naopak.
Alkohol je prostriedok na osmelenie, niečo, čo nás uvoľní, no problém začína vtedy, ak sa pitie stane bežnou súčasťou nášho života. Téma alkoholu môže byť určite aj kontroverzná a ľudí vie často viac rozdeliť, ako spojiť. Práve včera sa podobná situácia udiala v súvislosti s komikom Ferom Jokeom.
Začalo to tým, že sa na sociálnych sieťach objavilo video, na ktorom dvaja mladí muži opísali, že po vystúpení v Prahe sa ich Fero Joke nevhodne dotýkal, a to bez ich súhlasu. Celé sa to malo odohrať v kaviarni po skončení talkshow Dobre bude s Rasťom Ilievom. Istý čas bolo v mediálnom priestore ticho. Vyzeralo to takmer, akoby sa téme nechcel nikto venovať, pretože bola príliš citlivá.
Už poobede sa ale k celej veci vyjadril aj Fero Joke. Vo verejnom príspevku priznal pochybenie, mužom sa ospravedlnil aj osobne a priznal svoje zlyhanie. Mladí muži urobili správnu vec, keď na problém poukázali, rovnako správne bolo aj to, že si komik priznal chybu a uvedomil si, ako mohla situácia pôsobiť. Rovnako ocenil, že sa muži verejne ozvali. Z jeho vyjadrenia bolo jednoznačné, že situáciu neberie na ľahkú váhu.
Jednou z vecí, ktorú ale Fero Joke napísal, bolo, že v ten večer vypil viac, než bolo zdravé a ovplyvnilo to jeho posúdenie celej situácie. A práve preto sme sa rozhodli osloviť psychologičku Zuzanu Šofranekovú. Myslíme si, že je v tomto prípade dôležité otvoriť aj tému alkoholu. Zaujímalo nás, či sa tento typ správania dá ospravedlniť alkoholom a tiež sme chceli zistiť, kedy už je potrebné napríklad vyhľadať aj odbornú pomoc.
Tým absolútne nechceme naznačiť, že by to bol práve tento prípad. Je ale dôležité hovoriť nahlas o tom, ako dokáže alkohol človeka ovplyvniť a spôsobiť situácie, ktoré neskôr vyhodnotí ako absolútne nevhodné.
Na sociálnych sieťach sa objavilo video dvoch mladíkov, v ktorom upozornili na neprimerané správanie komika Fera Jokea, ktorý tak prekročil akési hranice intimity voči týmto mužom. Následne Fero Joke zverejnil úprimné ospravedlnenie, v ktorom priznal chybu a tiež napísal, že sčasti za to môže aj alkohol. Aké ťažké je priznať si verejne pochybenie?
Priznať si verejne akúkoľvek chybu je mimoriadne náročné. Znamená to vystaviť sa verejnej kritike, odsúdeniu či pochybnostiam, a teda riskovať, že stratíme časť reputácie, ľudí, ktorí nás doteraz podporovali, alebo je tu aj riziko, že človek bude označený ako niekto, kto prekročil hranice.
Na druhej strane sa úprimnosť a pravdovravnosť vnímajú ako morálne hodnoty a môžu byť krokom k zodpovednosti a sebareflexii. A v neposlednom rade je to zároveň prejavenie rešpektu a úcty voči poškodeným.
Slová Fera Jokea boli úprimné a určite je správne, že reagoval ospravedlnením a priznaním chyby. Predsa však budeme diablovi advokáti: Dá sa to brať ako ospravedlnenie? Že za nejakým typom správania bol alkohol?
Keď Fero Joke otvorene priznal, že jeho správanie bolo nevhodné, že sa dopustil chyby, a postavil sa k celej situácii priamo, dáva tým signál, že berie situáciu vážne. Treba však zdôrazniť, že alkohol by sme nemali používať ako výhovorku – môže to oslabiť vážnosť toho, čo sa stalo. Je dôležité priznať, čo sa stalo, prevziať dôsledky bez toho, aby sme zľahčovali – a alkohol by mal byť spomenutý len ako faktor, nie ako ospravedlnenie správania.
Pre obete je samotná skúsenosť so sexuálnym obťažovaním a priznanie k tomu často veľmi zaťažujúce a traumatizujúce. Mnohí ľudia prežívajú obrovské napätie, hanbu alebo strach z reakcie okolia, keď sa rozhodnú prehovoriť, a často to má aj ďalekosiahle následky. Preto je dôležité nebrať ich skúsenosti na ľahkú váhu – aj keď sa dotyčný ospravedlní, pre obete to nemusí znamenať koniec psychickej záťaže.
Priznanie a ospravedlnenie môžu byť významným krokom správnym smerom, ale nenahrádzajú potrebu rešpektu, pochopenia a citlivosti voči tým, ktorých sa situácia dotkla. Sexuálne obťažovanie je hrubé prekročenie hraníc.
V komentároch sme mohli vidieť, že ľudia sa rozdelili na dve polovice. Jedna kritizuje mladíkov, hovorí, že si to vymysleli a chcú byť len zaujímaví a druhá vulgárne nadáva práve Ferovi – čo to hovorí o našej spoločnosti?
O našej spoločnosti to celkovo nehovorí nič, ale môže to poukazovať na skepticizmus voči obetiam. Niekedy sú ľudia náchylní uveriť, že niekto „si to vymyslel“, lebo neveria, že by sa také veci stali, nechcú si pripustiť, že v ich blízkosti sa môžu odohrať aj takéto nepríjemné/nebezpečné situácie. Prípadne chcú chrániť verejne známu osobu, ak im je sympatická.
Vulgárne komentáre na sociálnych sieťach sú dnes, bohužiaľ, bežným javom a odrážajú viac stav komentujúceho, než realitu danej situácie. Sociálne siete vytvárajú prostredie, kde ľudia síce môžu vyjadriť svoj názor, ale často strácajú zábrany: sú v anonymite, nevidia reakciu druhého človeka a majú pocit, že “sa nič nedeje”, ak niekoho zrania. To vedie k výraznému zníženiu empatie a k zvýšeniu agresie.
Sociálne siete fungujú ako “ventil”, kde si časť populácie vybíja napätie, ktoré by si v realite nedovolila.
Prečo majú ľudia vo zvyku obetiam hovoriť, že si podobné činy vymysleli? Aké sú štatistiky a realita toho, že si niekto niečo podobné, ako je napríklad sexuálne obťažovanie, vymyslí?
Ľudia to zvyknú bagatelizovať zo strachu, z nedôvery voči obeti, prípadne z obrany osoby, ktorá je obvinená, alebo len nechcú pripustiť, že ich blízka osoba môže takto trpieť. Je to typ obrannej reakcie, keď nechceme vidieť realitu.
Čo sa týka štatistík, podľa výskumov sú falošné obvinenia pomerne vzácne. Viaceré štúdie uvádzajú, že len približne 2 % až 10 % ohlasovaných prípadov sexuálneho obťažovania či znásilnenia sú potvrdené ako falošné. To znamená, že väčšina obvinení sa nevymyslí, a že tendencia zvaľovať vinu na falošné obete, je často neadekvátna. Nízke štatistiky však neznamenajú, že sa to nedeje vôbec.
Stáva sa asi pomerne často, že ľudia, ktorí majú problémy s alkoholom, prekračujú hranice, ktoré by ako triezvi neprekročili. Kedy už človek vie, že má naozaj problém? Ako sa takýto človek typicky správa? Kedy vyhľadať pomoc?
Určite treba zbystriť, keď:
- Po pití strácame kontrolu nad svojím správaním a robíme veci, ktoré by sme za bežných okolností neurobili.
- Pri pití pravidelne prekračujeme hranice – napríklad sa správame agresívne, obťažujeme ľudí, nechápeme fyzické alebo verbálne hranice.
- Po alkohole máme výčitky svedomia, ľutujeme, ako sme sa správali alebo sa ospravedlňujeme, prípadne sa také situácie opakujú.
- Alkohol sa čoraz častejšie stáva súčasťou nášho života – rodinné oslavy, stretnutia, návštevy.
- Ak človek pije stále viac, aby zvládol rôzne situácie, stres či sociálne očakávania.
- Ak máme nutkanie siahnuť po alkohole a vyhľadávame príležitosti k pitiu.
Dôležité je uvedomiť si problém, prevziať zodpovednosť a hľadať pomoc skôr, ako sa situácia zhorší a prepukne to v závislosť.
Asi nie je rodina a sviatok, prípadne návšteva alebo posedenie, kde by sa nepodával alebo neponúkal alkohol. Prečo je človek, ktorý nepije, považovaný za divného?
Na Slovensku bolo kedysi bežné, že alkohol sa vyrábal v domácnostiach a dlhé roky sa pitie zľahčovalo. Toto sa, žiaľ, našou kultúrou ešte tiahne a preto je pre niektorých “divné”, keď niekto nepije. Je však namieste určiť si jasné hranice a ak piť nechceme, nenechať sa zlomiť. Ak budeme opakovane odmietať, človek, ktorý nám alkohol núti, situáciu nakoniec akceptuje. My sme tí, ktorí riadime svoje správanie a nikto nám nedrží zbraň pri hlave s tým, že sa musíme napiť.
Čo si myslíte o alkohole v parlamente? Keď sa vlastne celé Slovensko pozerá, že aj ľudia, ktorí sú vo vysokých funkciách a zastupujú nás, teda ľud, sú pod vplyvom?
Ak verejní predstavitelia, alebo ľudia, ktorí majú vplyv a viditeľnosť, pijú a prekračujú hranice, posiela to silný negatívny signál. Ukazuje to, že v našej spoločnosti stále existuje tolerancia voči správaniu, ktoré by za iných okolností bolo odsúdené.
Alkohol nepochybne patrí k spoločenským udalostiam a možno sa mnohí ľudia ani nepozastavia nad tým, keď sa niekde podáva. Je to veľké lákadlo, čoraz častejšie aj pre mladých, ktorí ešte nedovŕšili plnoletosť. Dôležité je vedieť, že môže ohroziť náš život, vzťahy, spoločenské postavenie, kariéru a zdravie. Človeka môže doviezť k závislosti a celý jeho život sa následne obráti naruby. Aj preto je dôležité o téme hovoriť a, samozrejme, aj diskutovať.
Je správne, že aj Fero Joke tému otvoril a priznal si chybu. Ako však pripomenula psychologička Zuzana Šofraneková, alkohol by nemal byť použitý ako výhovorka, ktorá by mohla oslabiť hlavný problém. To sa, našťastie, v tomto prípade nestalo.
