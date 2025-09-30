Tento článok nie je vhodný pre ľudí mladších ako 18 rokov
Mám viac ako 18 rokov
Späť na hlavnú stránku

Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Z toho, čo vykonal, mali nočné mory aj tí najskúsenejší policajti.

Narodí sa človek zlý, alebo ho takým urobia okolnosti, v ktorých vyrastá? Zo skutkov Eda Geina niektorí vinia jeho matku. Práve jej výchova mala spôsobiť, že sa z neho stal zvrátený netvor, ktorý sa neštítil ničoho a bol schopný všetkého.

Matka ho psychicky týrala, no miloval ju

Edward Theodore Gein sa narodil 27. augusta 1906 v štáte Wisconsin. Ako sa dozvedáme z webu Biography, jeho otec George bol utiahnutý alkoholik a jeho matku Augustu všetci poznali ako fanatickú veriacu. Ed spolu so starším bratom Henrym vyrastal v domácnosti, ktorá sa riadila puritánskymi kázaniami ich matky.

Často počúvali prednášky o hriechoch a o tom, aké sú telesné túžby nevhodné a aký je svet plný zla a diablových nástrah. Augusta ich psychicky týrala. Okrem školy Ed odľahlú farmu, na ktorej rodina žila, takmer ani neopúšťal. Jeho matka ho neraz varovala, že ženy sú nemorálne a bránila mu v každom pokuse nadviazať priateľstvá.

Podľa All That Is Interesting mal navyše rečovú chybu, správal sa zvláštne a mával nečakané výbuchy smiechu, následkom čoho sa stal terčom posmechu a šikany. Keď však v roku 1940 George zomrel, bratia Geinovci sa museli zamestnať a viac sa podieľať na chode rodiny. Žiaľ, v roku 1944 pálili na pozemku zvyšky zelene, keď sa oheň zrazu vymkol spod kontroly. Henryho našli mŕtveho a aj keď spočiatku panoval názor, že ho zabil požiar, tieň podozrenia neskôr padol na Eda. Oficiálne sa hovorilo o nehode napriek tomu, že Henry mal na hlave podliatiny, píše Britannica.

Fascinovali ho nacisti, anatómia a pornografia

Napriek jej ťažkej povahe Ed svoju matku nadovšetko miloval a bola pre neho idolom. Na druhej strane, Henry sa jej neraz postavil a nebál sa ju konfrontovať, čo sa Edovi nepáčilo. Keď rok po Henrym napokon zomrela aj Augusta, z Eda sa stal ešte väčší samotár. Miesta v dome, ktoré jeho mama používala najčastejšie, Ed ohradil akoby boli posvätné. Živil sa najmä ako opravár, no príležitostne aj strážil deti.

Čas, ktorý trávil sám doma, vypĺňal študovaním materiálov o krutých nacistických experimentoch. Okrem toho ho fascinovala aj anatómia ľudského tela a bol posadnutý pornografiou a čítaním hororovej literatúry, píše All That Is Interesting. Jeho fantázie boli čoraz zvrátenejšie a nikto netušil, že po dobu dekády ich pretavoval do reality.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • prečo bol Ed Gein súdený len za jednu vraždu;
  • čo všetko polícia našla v jeho dome;
  • ako svoje správanie vysvetľoval;
  • prečo sa pred súd nepostavil hneď po zatknutí.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac