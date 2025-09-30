Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo

Narodí sa človek zlý, alebo ho takým urobia okolnosti, v ktorých vyrastá? Zo skutkov Eda Geina niektorí vinia jeho matku. Práve jej výchova mala spôsobiť, že sa z neho stal zvrátený netvor, ktorý sa neštítil ničoho a bol schopný všetkého.
Matka ho psychicky týrala, no miloval ju
Edward Theodore Gein sa narodil 27. augusta 1906 v štáte Wisconsin. Ako sa dozvedáme z webu Biography, jeho otec George bol utiahnutý alkoholik a jeho matku Augustu všetci poznali ako fanatickú veriacu. Ed spolu so starším bratom Henrym vyrastal v domácnosti, ktorá sa riadila puritánskymi kázaniami ich matky.
Často počúvali prednášky o hriechoch a o tom, aké sú telesné túžby nevhodné a aký je svet plný zla a diablových nástrah. Augusta ich psychicky týrala. Okrem školy Ed odľahlú farmu, na ktorej rodina žila, takmer ani neopúšťal. Jeho matka ho neraz varovala, že ženy sú nemorálne a bránila mu v každom pokuse nadviazať priateľstvá.
THE STORY OF ED GEIN THE SERIAL KILLER WHO MADE HOUSEHOLD ITEMS OUT OF HIS VICTIMS BODY.
*Thread* pic.twitter.com/3RzztNCXVm
— CFcyAAz (@yaaz_cfc) May 31, 2022
Podľa All That Is Interesting mal navyše rečovú chybu, správal sa zvláštne a mával nečakané výbuchy smiechu, následkom čoho sa stal terčom posmechu a šikany. Keď však v roku 1940 George zomrel, bratia Geinovci sa museli zamestnať a viac sa podieľať na chode rodiny. Žiaľ, v roku 1944 pálili na pozemku zvyšky zelene, keď sa oheň zrazu vymkol spod kontroly. Henryho našli mŕtveho a aj keď spočiatku panoval názor, že ho zabil požiar, tieň podozrenia neskôr padol na Eda. Oficiálne sa hovorilo o nehode napriek tomu, že Henry mal na hlave podliatiny, píše Britannica.
Fascinovali ho nacisti, anatómia a pornografia
Napriek jej ťažkej povahe Ed svoju matku nadovšetko miloval a bola pre neho idolom. Na druhej strane, Henry sa jej neraz postavil a nebál sa ju konfrontovať, čo sa Edovi nepáčilo. Keď rok po Henrym napokon zomrela aj Augusta, z Eda sa stal ešte väčší samotár. Miesta v dome, ktoré jeho mama používala najčastejšie, Ed ohradil akoby boli posvätné. Živil sa najmä ako opravár, no príležitostne aj strážil deti.
Čas, ktorý trávil sám doma, vypĺňal študovaním materiálov o krutých nacistických experimentoch. Okrem toho ho fascinovala aj anatómia ľudského tela a bol posadnutý pornografiou a čítaním hororovej literatúry, píše All That Is Interesting. Jeho fantázie boli čoraz zvrátenejšie a nikto netušil, že po dobu dekády ich pretavoval do reality.
A chair found in the home of serial killer Ed Gein that is upholstered with human skin. pic.twitter.com/tgbW1HxcRN
— Morbid Knowledge (@Morbidful) October 20, 2024
