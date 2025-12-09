Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Michaela Olexová
Na novú leteckú linku medzi dvoma najväčšími mestami Slovenska čakala celá krajina.

Využiť sa dá každý deň, je lacná, rýchla a pohodlná… Presne takto je opisovaná nová letecká linka spoločnosti Wizz Air, ktorá spojila Košice s Bratislavou aj vo vzduchu.

Má kapacitu 239 miest, lieta deväťkrát týždenne, a keď konečne dorazila, nemohlo sa to zaobísť bez búrlivých osláv. K slávnostnému zahájeniu 21. novembra 2025 sa pridali aj najvyššie hlavy štátu vrátane premiéra Roberta Fica a ministra dopravy Jozefa Ráža. Bola to nielen mediálna bomba, ale aj téma, ktorú skloňovala každá slovenská domácnosť.

Čoskoro po jej uvedení som sa ju rozhodla preveriť na vlastnej koži… A rýchlo sa ukázalo, že realita cestujúceho má k optimizmu predstaviteľov štátu pomerne ďaleko. O samotnom lete som už napísala rozsiahlejší článok, ktorý nájdete tu.

Foto: interez.sk, Michaela Olexová

No vtedy som ešte nezodpovedala otázku, ktorá trápi mnohých Slovákov – tých, ktorí váhajú, čo si vlastne vybrať. Je lepšia horúca letecká novinka? Alebo sa oplatí zostať pri starej dobrej tradícii a naďalej voliť šesťhodinovú jazdu vlakom?

Rozhodla som sa to zistiť priamo v teréne. A nie hocijako. Pre tento experiment som strávila celý deň cestovaním a za vyše 15 hodín prešla dvakrát celým Slovensko. Na cestu som vyrážala s jasným cieľom: porovnať rýchlosť, komfort, cenu lístkov a všetky výhody i úskalia oboch možností, aby som odhalila jedného jasného víťaza.

Je cesta lietadlom do Bratislavy naozaj rýchlejšia?

Pred cestou som tipovala, že lietadlo bude jednoznačne rýchlejším spôsobom dopravy. Realita je však zložitejšia.

Do úvahy treba brať aj fakt, že lietadlá vás vysadia ďaleko za mestom. Cesta na letisko zaberie väčšinou viac času, pred odletom strávite desiatky minút čakaním pri bráne a po pristátí vás čaká ešte zložitý presun do centra mesta.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Vlak ponúka presný opak. Na stanicu stačí doraziť 15 minút pred odchodom a – ak máte šťastie – stále stihnete zastávku, napríklad, v predajni s pečivom. Okrem toho, železničná stanica v Bratislave aj Košiciach sa nachádzajú doslova na krok od centra.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • koľko hodín som strávila cestou v lietadle;
  • koľko hodín som oproti tomu strávila vo vlaku;
  • či sa nám podarilo meškať aspoň raz;
  • ako sú na tom ceny za lístky a doplnkové služby;
  • na ktorej stanici alebo letisku boli najlepšie služby;
  • ako som si zabezpečila čo najpokojnejšiu cestu vlakom;
  • ktorú z týchto dvoch foriem dopravy budem uprednostňovať, a prečo.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
