Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá

Vlak typu maglev je najmodernejší, najrýchlejší a najpokrokovejší vlak na svete. Dokonca je rýchlejší než slávny Šinkansen či viacero komerčných lietadiel ako napríklad Boeing-777. Jeho výstavba je však nesmierne drahá. V súčasnosti tieto futuristické vlaky jazdia len v Číne, Japonsku a v Južnej Kórei.
Maglev predstavuje jednu z najpokročilejších foriem pozemnej dopravy, akú dnes ľudstvo pozná.
Supravodivý magnetický levitačný vlak, známy aj ako SCMaglev, skrátene maglev, je mimoriadne spoľahlivý druh koľajovej dopravy. Hoci ide o technológiou s najdrahšou výstavbou trate, prevádzka je prekvapivo lacná.
Rýchlosť maglev vlakov je teoreticky neobmedzená
Vlak maglev, skratka z anglického magnetic levitation, v preklade magnetická levitácia, je vysokorýchlostný dopravný prostriedok, ktorý sa vznáša nad koľajnicami pomocou magnetického poľa, čím sa eliminuje trenie a umožňuje dosahovanie extrémnych rýchlostí. Namiesto kolies využíva špecializovaný systém magnetov na pohon a levitáciu.
Vlak sa vznáša približne 1,2 až 10 cm nad traťou pomocou odpudivých alebo príťažlivých síl silných magnetov umiestnených v trati aj vo vlaku. Namiesto tradičných motorov sa používa systém lineárnych elektromotorov, ktoré vlak poháňajú dopredu. Vďaka absencii trenia je teoretická rýchlosť takmer neobmedzená, v praxi ju však limituje spotreba energie a aerodynamický odpor. Trate však musia byť z bezpečnostných dôvodov stavané na mostoch alebo v tuneloch.
Výstavba maglev tratí je veľmi nákladná, preto je ich rozšírenie obmedzené. Navyše, napojenie na konvenčné trate je komplikované.
Japonský model dosahuje rýchlosť 603 km/h, čínsky model až 998 km/h. Pre porovnanie, komerčné lietadlo Boeing-777, používané na diaľkové lety, môže dosiahnuť maximálnu cestovnú rýchlosť približne 905 km/h.
Vzdoruje gravitácii
