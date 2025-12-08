Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €

Nikola odišla zo Slovenska pred viac ako štyrmi rokmi s cieľom stráviť jedno pracovné leto na španielskom ostrove. Žila na Malorke, na Tenerife a teraz žije v hlavnom meste Španielska. Španielsko ju naučilo spomaliť, užívať si život a stále sa nehnať za niečím. Otvorene hovorí aj o odvrátenej stránke obľúbenej letnej destinácie, ako sú drahé nájmy, nízke platy, vysoká nezamestnanosť a veľká konkurencia na pracovnom trhu.
Nikola Noveková chcela opustiť Slovensko len na pár mesiacov, Španielsko si ju však získalo natoľko, že sa tam usadila natrvalo. Dnes žije v Madride, kde pracuje pre luxusnú značku automobilov.
V našom rozhovore nám otvorene porozprávala o svojich skúsenostiach s prácou, bývaním, kultúrou, so zdravotníctvom aj sociálnou pomocou v Španielsku. Tiež nám prezradila, koľko tam ľudia zarábajú a aké sú v krajine ceny.
Kedy a prečo ste sa rozhodli presťahovať sa do Španielska? Kde presne v Španielsku bývate?
Do Španielska som sa rozhodla presťahovať v roku 2021. Na poslednú chvíľu som si zmyslela, že odídem pracovať na Malorku na jednu letnú sezónu. Bolo po pandémii a ja som túžila odísť niekam do zahraničia. Videla som ponuku na prácu jednej agentúry ako fitnes animátor na Malorke, a tak som sa prihlásila.
Krajinu som si počas toho leta zamilovala a po sezóne na Malorke som sa rozhodla odísť pracovať na Tenerife. Napokon som v Španielsko zostala, a je to už štyri a pol roka.
Momentálne žijem v Madride. Po dvoch rokoch na Tenerife sme sa s priateľom presťahovali do hlavného mesta, odkiaľ pochádza. Bolo to najmä z jeho rodinných dôvodov. Som však za toto rozhodnutie vďačná, pretože mi to otvorilo dvere k novým pracovným príležitostiam. Predtým som na ostrovoch pracovala v hoteloch, ale už som cítila, že potrebujem zmenu.
Čomu sa v Španielsku pracovne venujete?
Momentálne pracujem pre český trh jednej luxusnej značky automobilov. V spoločnosti nie som ešte ani rok, takže len začínam, som však spokojná – momentálne sa teším z práce v kancelárii. Práca v hoteloch bola fajn, ale veľmi náročná, najmä z fyzického hľadiska, keďže som mávala veľa športových aktivít a tiež tancov. Pracovala som tam ako fitnes animátorka, choreografka a neskôr som bola aj šéfkou animácie v jednom hoteli.
Práca v hoteloch má väčšinou rozdelené denné zmeny. To znamená, že pracujete ráno, poobede máte 3 až 4 hodiny voľno a večer sa vraciate naspäť, deň je preto veľmi dlhý. Takisto sa musí pracovať aj počas sviatkov a víkendov. Preto sa teraz teším z osemhodinovej pracovnej zmeny od pondelka do piatka.
Je ťažké zohnať prenájom a prácu v Španielsku ako cudzinec?
Je to veľmi ťažké, najmä v Madride, pretože je tu veľká konkurencia a vysoká nezamestnanosť.
Niektorí si hľadajú prácu aj mesiace, a tým, že je tu veľká konkurencia, je niekedy ťažké sa v práci udržať počas skúšobnej doby, ktorá tu väčšinou trvá dva mesiace. Povedala by som, že španielčina je tu naozaj potrebná, aj keď sa vám môže pošťastiť nájsť niečo iba s angličtinou.
Čo sa týka prenájmu, tiež je to ťažké. Ceny sú v porovnaní s väčšinou platov veľmi vysoké. Preto ak je človek slobodný, zvyčajne sa o bývanie delí alebo zostáva u rodičov. Ak si hľadáte prenájom, vypýtajú si od vás všetko – niekoľko mesiacov výplatných pások, váš bankový účet, vašu pracovnú zmluvu, koľko zarábate a ako dlho ste v danej firme zamestnaný. To vám ako cudzincovi, ktorý práve prišiel do Španielska, celkom komplikuje situáciu.
Okrem iného, ste určite jeden z tristo záujemcov, ktorý má o daný byt záujem. Je tu veľký dopyt po prenájmoch, takže prenajímateľ si môže vyberať. Druhý spôsob je, že zaplatíte niekoľko mesiacov vopred aj s nákladmi za energie a depozitom, tak má totiž vo vás istotu. Pre cudzinca je však nutné, aby si dal pozor na podvodníkov.
Čo sa týka iných miest, napríklad pobrežných, dá sa, samozrejme, zohnať aj lacnejšie bývanie. Vždy závisí od lokality. A to sa týka aj práce. V pobrežných mestách a na ostrovoch je veľa turistov. Ak pracujete v turizme, veľakrát vám stačí angličtina. S Barcelonou nemám osobné skúsenosti, ale mám niekoľko známych, ktorým tiež trvalo pár mesiacov, kým si našli prácu.
Aké sú v Španielsku ceny nájmu, energií, jedla, voľného času…?
