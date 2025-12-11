Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom

Ilustračná foto: interez.sk/Matej Balga, Kaufland

Roland Brožkovič
Ľudia si budú môcť nakúpiť aj na sviatok Troch kráľov.

Vianoce sú za rohom a v tomto období pomaly prichádza aj vrchol obrovského náporu v obchodoch a nakupovania darčekov. Ako to však bude s obchodmi priamo počas sviatkov, na Nový rok a na Troch kráľov? Opýtali sme sa priamo reťazcov.

Prednedávnom by na túto otázku prišla jasná odpoveď, no tento rok je „vďaka“ Ficovej vláde a konsolidácii iný. Rušia sa rôzne dni voľna, politici ženú ľudí do práce aj v dňoch, keď zvykli byť doma s rodinou, a to všetko len preto, aby do štátnej kasy pribudli peniaze navyše. Slovensko však aj napriek tomu paradoxne končí na posledných miestach v ekonomických rebríčkoch.

Veľké vládne zmeny

Počet sviatkov, počas ktorých sú obchody povinne zatvorené, vláda znížila na 5,5 dňa. Zákaz predaja sa po novom týka len 1. januára (Nový rok a vznik SR), Veľkého piatkaVeľkonočnej nedele a tiež troch vianočných dní, a teda 24. decembra (po 12. hodine), 25. a 26. decembra . Vypadáva napríklad 6. január, spomínaný 1. november či dokonca aj Veľkonočný pondelok.

Iba prednedávnom boli pritom počas dní, ako je aj 17. november, 6. január či Sviatok všetkých svätých otvorené len čerpacie stanice, predajne obsluhované majiteľom, niektoré služby (pohotovostné lekárne) a predajne kvetov. Po novom bude môcť byť otvorené prakticky všetko, a to aj bežné obchody v obchodných domoch, rôzne prevádzky a služby.

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Keďže však 6. január bude naďalej štátnym sviatkom, zamestnanci by nemali zabúdať na to, že majú nárok nielen na svoju mzdu, ale aj na príplatok za sobotu a na príplatok za sviatok.

Vyjadrenie reťazcov

Tento PREMIUM článok si teraz môžeš prečítať ZADARMO

Samotné reťazce nám potvrdili, že ich otváracie hodiny budú rôzne. Kaufland bude mať 24. decembra otvorené od 7:00 do 11:00 a zábudlivci tak budú môcť nakúpiť darčeky, napríklad tie jedlé, aj priamo na Štedrý deň. Ďalšie dva dni bude klasicky zatvorené a na Silvestra tu ľudia nakúpia od 7:00 do 18:00.

Prvého januára budú obchody Kauflandu následne opäť zatvorené. „V utorok 6. 1. 2026 budú naše predajne otvorené v čase od 8:00 – 20:00 hod. s výnimkou predajní nachádzajúcich sa v nákupných centrách, v ktorých sa otváracie hodiny riadia otváracími hodinami nákupného centra,“ dodala pre interez hovorkyňa Kauflandu Nikoleta Lörincová.

Veľká zmena však nastáva pri obchodnom reťazci Billa. „Od soboty 13. 12. do utorka 23. 12. budú vybrané predajne otvorené o hodinu až dve dlhšie. Komfortný nákup, bez zbytočnej tlačenice, niekde pohodlne stihnete už od 6:00 ráno. Mnohé prevádzky zas zatvoria o hodinu neskôr, teda až o 21. hod. alebo o 22. hod,“ povedal hovorca Marek Kravjar.

Čo sa týka samotného Štedrého dňa, obchody Billa budú otvorené do 11:00 a na Silvestra budú do 13:00, 14:00, 16:00 alebo 17:00, podľa konkrétneho regiónu. Šiesteho januára budú predajne Billa otvorené ako v bežnú nedeľu, okrem OD Prior v Banskej Bystrici, kde bude zatvorené.

Lidl bude mať 24. decembra otvorené od 7:00 do 11:00 a na Silvestra od 6:30 do 18:00. Na Troch kráľov tu budú môcť zákazníci nakúpiť od 7:00 do 21:00. „Otváracia doba sa líši pre predajne: Bratislava – Trenčianska, Nivy centrum, Nitra Dolnočermánska, Senec, Ružomberok, Nová Dubnica, Ilava, Košice – Hlavná, Moldavská, Staničné,“ dodala pre interez hovorkyňa Adriana Maštalircová. Otváracie hodiny pre spomínané predajne nájdu ľudia na webe.

Ilustračná foto: TASR (Jaroslav Novák)

Veľmi podobne na tom bude aj Tesco. „V stredu 24. decembra 2025 bude všetkých 181 predajní otvorených do 11:00 h. Obchody budú ďalšie dva dni zatvorené – vo štvrtok na 1. sviatok vianočný a v piatok na 2. sviatok vianočný – na Štefana. Výnimkou budú čerpacie stanice, ktoré budú otvorené aj v piatok 26. 12. 2025 od 8:00 do 19:00 h,“ upresnila hovorkyňa Mária Zerzanová.

„Na Silvestra 31. decembra 2025 bude väčšina Tesco obchodov a čerpacích staníc otvorená do 18.00 h, s výnimkou vybraných predajní, ktoré budú pre zákazníkov k dispozícii o hodinu dlhšie, až do 19.00 h. Všetky prevádzky budú na Nový rok 1. januára 2026 zatvorené podľa platnej legislatívy,“ dodala. K šiestemu januáru sa nám však reťazec nevyjadril, no dá sa predpokladať, že bude mať otvorené podľa bežných otváracích hodín.

Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj reťazcom Biedronka a Coop Jednota. V prípade dodania odpovedí budeme článok aktualizovať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac