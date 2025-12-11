Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom

Vianoce sú za rohom a v tomto období pomaly prichádza aj vrchol obrovského náporu v obchodoch a nakupovania darčekov. Ako to však bude s obchodmi priamo počas sviatkov, na Nový rok a na Troch kráľov? Opýtali sme sa priamo reťazcov.
Prednedávnom by na túto otázku prišla jasná odpoveď, no tento rok je „vďaka“ Ficovej vláde a konsolidácii iný. Rušia sa rôzne dni voľna, politici ženú ľudí do práce aj v dňoch, keď zvykli byť doma s rodinou, a to všetko len preto, aby do štátnej kasy pribudli peniaze navyše. Slovensko však aj napriek tomu paradoxne končí na posledných miestach v ekonomických rebríčkoch.
Veľké vládne zmeny
Počet sviatkov, počas ktorých sú obchody povinne zatvorené, vláda znížila na 5,5 dňa. Zákaz predaja sa po novom týka len 1. januára (Nový rok a vznik SR), Veľkého piatka, Veľkonočnej nedele a tiež troch vianočných dní, a teda 24. decembra (po 12. hodine), 25. a 26. decembra . Vypadáva napríklad 6. január, spomínaný 1. november či dokonca aj Veľkonočný pondelok.
Iba prednedávnom boli pritom počas dní, ako je aj 17. november, 6. január či Sviatok všetkých svätých otvorené len čerpacie stanice, predajne obsluhované majiteľom, niektoré služby (pohotovostné lekárne) a predajne kvetov. Po novom bude môcť byť otvorené prakticky všetko, a to aj bežné obchody v obchodných domoch, rôzne prevádzky a služby.
Keďže však 6. január bude naďalej štátnym sviatkom, zamestnanci by nemali zabúdať na to, že majú nárok nielen na svoju mzdu, ale aj na príplatok za sobotu a na príplatok za sviatok.
Vyjadrenie reťazcov
Samotné reťazce nám potvrdili, že ich otváracie hodiny budú rôzne. Kaufland bude mať 24. decembra otvorené od 7:00 do 11:00 a zábudlivci tak budú môcť nakúpiť darčeky, napríklad tie jedlé, aj priamo na Štedrý deň. Ďalšie dva dni bude klasicky zatvorené a na Silvestra tu ľudia nakúpia od 7:00 do 18:00.
Prvého januára budú obchody Kauflandu následne opäť zatvorené. „V utorok 6. 1. 2026 budú naše predajne otvorené v čase od 8:00 – 20:00 hod. s výnimkou predajní nachádzajúcich sa v nákupných centrách, v ktorých sa otváracie hodiny riadia otváracími hodinami nákupného centra,“ dodala pre interez hovorkyňa Kauflandu Nikoleta Lörincová.
Veľká zmena však nastáva pri obchodnom reťazci Billa. „Od soboty 13. 12. do utorka 23. 12. budú vybrané predajne otvorené o hodinu až dve dlhšie. Komfortný nákup, bez zbytočnej tlačenice, niekde pohodlne stihnete už od 6:00 ráno. Mnohé prevádzky zas zatvoria o hodinu neskôr, teda až o 21. hod. alebo o 22. hod,“ povedal hovorca Marek Kravjar.
Čo sa týka samotného Štedrého dňa, obchody Billa budú otvorené do 11:00 a na Silvestra budú do 13:00, 14:00, 16:00 alebo 17:00, podľa konkrétneho regiónu. Šiesteho januára budú predajne Billa otvorené ako v bežnú nedeľu, okrem OD Prior v Banskej Bystrici, kde bude zatvorené.
Lidl bude mať 24. decembra otvorené od 7:00 do 11:00 a na Silvestra od 6:30 do 18:00. Na Troch kráľov tu budú môcť zákazníci nakúpiť od 7:00 do 21:00. „Otváracia doba sa líši pre predajne: Bratislava – Trenčianska, Nivy centrum, Nitra Dolnočermánska, Senec, Ružomberok, Nová Dubnica, Ilava, Košice – Hlavná, Moldavská, Staničné,“ dodala pre interez hovorkyňa Adriana Maštalircová. Otváracie hodiny pre spomínané predajne nájdu ľudia na webe.
Veľmi podobne na tom bude aj Tesco. „V stredu 24. decembra 2025 bude všetkých 181 predajní otvorených do 11:00 h. Obchody budú ďalšie dva dni zatvorené – vo štvrtok na 1. sviatok vianočný a v piatok na 2. sviatok vianočný – na Štefana. Výnimkou budú čerpacie stanice, ktoré budú otvorené aj v piatok 26. 12. 2025 od 8:00 do 19:00 h,“ upresnila hovorkyňa Mária Zerzanová.
„Na Silvestra 31. decembra 2025 bude väčšina Tesco obchodov a čerpacích staníc otvorená do 18.00 h, s výnimkou vybraných predajní, ktoré budú pre zákazníkov k dispozícii o hodinu dlhšie, až do 19.00 h. Všetky prevádzky budú na Nový rok 1. januára 2026 zatvorené podľa platnej legislatívy,“ dodala. K šiestemu januáru sa nám však reťazec nevyjadril, no dá sa predpokladať, že bude mať otvorené podľa bežných otváracích hodín.
Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj reťazcom Biedronka a Coop Jednota. V prípade dodania odpovedí budeme článok aktualizovať.
Nahlásiť chybu v článku