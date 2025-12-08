Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno

Z dlho avizovanej a očakávanej orientačnej schémy energopomoci sa po schválení stáva konkrétny systém, ktorý má od nového roka zásadne zmeniť to, ako domácnosti pocítia ceny energií. Štát opäť plánuje masívne dotovať elektrinu, plyn aj teplo, pričom dotácia nebude fungovať všade rovnako.
Elektrina a plyn budú mať zníženú cenu priamo na faktúrach, zatiaľ čo pri teple sa pomoc poskytne cez energopoukážky. Hoci má ísť o pomoc pre bežné domácnosti, ukazuje sa, že dosah môže byť oveľa komplikovanejší a v niektorých prípadoch aj kontroverzný.
Čo vláda schválila a ako bude fungovať elektrina
O energopomoci sa diskutovalo celý tento rok, no až teraz vláda prijala všetky potrebné nariadenia. Oprávnené domácnosti majú mať v budúcom roku zastropovanú cenu silovej elektriny na úrovni 72,7 eura za megawatthodinu a Slovenské elektrárne musia dodať 5,5 terawatthodiny elektriny z jadra za stanovenú cenu.
Organizátor krátkodobého trhu zúčtuje množstvá aj finančné rozdiely medzi dodávateľmi a ministerstvo hospodárstva zverejní zoznam tých dodávateľov, ktorí budú môcť elektrinu pre energetické domácnosti v roku 2026 poskytovať. Ceny elektriny pre domácnosti bez nároku na pomoc sa budú riadiť cenovým rozhodnutím regulátora a komodita má stáť 103,94 eura za megawatthodinu.
Bez zásahu vlády by podľa vyjadrenia premiéra Roberta Fica elektrina zdražela o pätinu a plyn aj teplo o tretinu. Podpora sa má týkať 90 % domácností a bude stáť približne 385 miliónov eur. Nárok bude posudzovaný podľa takzvanej bonity domácnosti, pri ktorej sa berie do úvahy celkový príjem, počet členov domácnosti a ich koeficienty.
Hraničná hodnota bonity je 1 930 eur mesačne a posudzované budú príjmy od prvého júla predchádzajúceho roka do konca júna aktuálneho roka. Pomoc sa bude poskytovať dvoma spôsobmi, zníženými cenami elektriny a plynu a energopoukážkami na teplo. Poukážky sa budú doručovať dvakrát ročne poštou a vyplácané budú v hotovosti, pričom vyplácanie zabezpečuje štát ako peňažný príspevok, nie dodávateľ energie.
Domácnosti bez nároku na pomoc budú platiť regulované ceny a pri pochybnostiach o správnosti posúdenia bude možné obrátiť sa na okresný úrad, callcentrum alebo online kalkulačku, ktorú rezort hospodárstva sprístupní.
Prečo môže byť systém nefér
V praxi môžu o pomoc prísť ľudia s relatívne nízkymi čistými príjmami, zatiaľ čo domácnosti s vysokými príjmami z dividend alebo prenájmov sa pod energopomoc zmestia. Nový systém zároveň otvára otázky o férovosti, presnosti aj o tom, kto bude v konečnom dôsledku dotovať lacnejšie energie pre iných. Problém nastáva napríklad už aj pri deťoch, ktoré už nebývajú v domácnosti s rodičmi, no majú tam nahlásený trvalý pobyt. Môže sa tak stať, že rodine nárok na energopomoc nevznikne.
Rozhovor s odborníkom
O tom, či je energopomoc nastavená správne, prečo ju dostanú aj tí, ktorí ju možno nepotrebujú, čo všetko sa bude započítavať do príjmov domácnosti a koľko si priplatia tí, ktorí sa do schémy nezmestia, sme sa rozprávali s Radovanom Potočárom, analytikom a šéfredaktorom portálu Energie-portal.
Je energopomoc pre bežnú domácnosť dobrá správa, alebo skôr vyzerá dobre len na papieri a realita bude taká, že sa k nej dostanú aj ľudia, ktorí ju nepotrebujú?
Vstupujeme do ďalšieho roka, kedy opäť bude štát vo veľkom dotovať energie, hoci už nie pre 100 % domácností. V role platiteľov sa ale do systému opäť zapoja úplne všetci v role daňovníkov, lebo štátny rozpočet bude energopomoc ťahať z daňových príjmov a na dlh.
Zároveň sa budú na dotovanie energií ostatným skladať aj tí, ktorí energopomoc nezískajú alebo z nej prakticky nebudú benefitovať, pretože vykurujú napríklad drevom, uhlím, peletami alebo iným tuhým palivom. Zároveň v praxi nastanú aj také situácie, kedy sa k dotovaným energiám dostanú aj ľudia s vysokými príjmami z dividend, pretože dividendy sa do výpočtu nároku na energopomoc nebudú počítať.
Rovnako tak sa nezohľadňujú príjmy z prenájmov, takže ak niekto napríklad nemá žiaden plat alebo má iba nízky zamestnanecký plat či odmenu konateľa, no prenajíma viacero bytov, pod energopomoc spadne a zlacnené energie dostane.
Môžu nastať nejaké problémy? Domácnosť nesmie presiahnuť sumu 1930 eur mesačne, no je to trochu komplikovanejšie, vedeli by ste to priblížiť bežnému človeku?
